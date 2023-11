To gutter på 17 år påført stikkskade på Oslo S

SPERRET: Politiet har sperret av et større området inne på Oslo S Foto: Roy Kvatningen / TV 2

En eller flere gjerningspersoner er på frifot, men politiet mener det ikke er økt fare for publikum.

En av de to 17 år gamle guttene er regnet som alvorlig, men ikke livstruende skadet.

– De to har skader som er forenlig med bruk av kniv. De fikk helsehjelp på stedet og ble raskt kjørt til sykehus, sier politiets innsatsleder Thomas Broberg til TV 2.

Et større område inne på stasjonen er sperret av etter hendelsen som politiet fikk melding om klokken 18.02. Broberg sier imidlertid at de ikke tror knivstikkingen skjedde der de to ble funnet.



JOBBER: Politiet er på stedet for å sikre spor. Foto: Mari Linge Five / TV 2

– Like før jeg kom til dere fikk jeg melding om at vi antageligvis har funnet åstedet i nærheten av der vi er nå, sa han om lag klokken 18.50.

Politiet har også sperret av et område ute ved perrongene der det er flere blodspor. Hendelsen skal ikke ha skjedd her, men politiet knytter blodsporene til knivstikkingen

Klokken 19.20 bekrefter politiet at åstedet for hendelsen antakelig er ved et parkeringshus i nærheten.

– Konkret konflikt

Politiet har foreløpig ikke pågrepet noen etter hendelsen.



– Vi har ikke kontroll på gjerningspersonen, men det pågår et intensivt søk. Vi avhører vitner, og vi prøver å få informasjon fra de fornærmede, sier Broberg.

Politiets innsatsleder Thomas Broberg. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

– Vi har ingen formening om hvem vi leter etter.

Hendelsen fremstår ikke tilfeldig, ifølge politiet.

– Informasjon politiet har fått tyder på at det er en eller annen konkret konflikt mellom partene som kan ha utløst voldshendelsen, skriver de.

Det er gjort flere beslag i saken, men politiet vil ikke gå ut med informasjon om hva disse beslagene er.



– Kjempeskummelt

Kristine Hansen fra Bergen er nettopp ankommet stedet da TV 2 tar kontakt med henne. Hun synes det er skummelt at noe slikt kan skje på Norges travleste togstasjon.

– Det er jo barn og barnefamilier her. Jeg vet ikke om det er noe gjengoppgjør dette, men det er jo kjempeskummelt.

SKUMMELT: Kristine Hansen synes hendelsen er skummel. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Men hun vil ikke la seg skremme av den grunn.

– Jeg vil nok ikke føle meg utrygg, men det er nok noe jeg vil tenke på. Men jeg går ikke aleine.

Også Asmund Wansvik forteller at hendelsen er noe han vil tenke over i fremtiden.

– Jeg er helt himmelfallen. Det er veldig rart.

Han er daglig på Oslo S i lange perioder. Han forteller at han tenker ofte over at noe slikt kan skje når han er på togstasjonen.

FORSIKTIG: Asmund Wansvik forteller at han vil se seg ekstra godt rundt fremover. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

– Det er jo helt åpent her og alle med skumle hensikter har jo tilgang. Men slikt skjer som oftest litt ut i bydelene og ikke nesten midt på dagen som dette.

– Det vil nok kanskje påvirke litt hvordan jeg oppfører meg neste gang jeg er her. Jeg vil nok være litt mer årvåken, være mer på vakt og se meg rundt litt ekstra. Kanskje også holde litt avstand til andre mennesker.

– Kontroll

Politiet mener det ikke skal være noen forhøyet fare for øvrig publikum på stedet.



SPOR: Politiet har sikret flere spor på utsiden av Oslo S. Foto: Mari Linge Five / TV 2

– Det må ha fremstått alvorlig. Det er midt i rushet og det er mange på stedet, så det har nok blitt opplevd utrygt, sier Broberg.

– Men det er viktig for oss å si at vi føler at vi har kontroll på situasjonen.