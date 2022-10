To flyplasser ble stengt etter droneobservasjon

Luftrommet over Stavanger lufthavn Sola og Haugesund lufthavn var stengt i en periode søndag kveld.

Cirka klokken 21.40 ble luftrommet åpnet igjen, bekrefter Avinor til TV 2.

Politiet søkte etter dronen og droneoperatøren, mens Avinor bistår med luftromsobservasjoner. Politiet opplyser at søkene var resultatløse.

– Politiet har forsøkt å gjøre observasjoner, men uten å lykkes. Per nå har vi ikke noe mer konkret å gå etter. Videre ønsker ikke politiet å gå mer i detalj på eventuelle tiltak, skriver politiet på Twitter.

Ble stengt

Avinor bekreftet tidligere søndag kveld at både Sola og Haugesund flyplass ble stengt som følge av observasjonen.

– Jeg kan bekrefte at det er observert en drone. Den ble observert av et fly som tok av fra Sola i kveld. De meldte det inn til tårnet, som valgte å stenge av flyplassen. Det er vanlig rutine når det gjøres observasjon av droner, sa pressetalsmann i Avinor, Harald Kvam.

Det er forbudt å fly drone i Norge nærmere enn fem kilometer fra flyplasser.

– Når det gjøres en observasjon av en drone, stenger vi umiddelbart luftrommet som et sikkerhetstiltak, frem til politiet og flygelederne sammen vurderer at situasjonen som under kontroll, sa Kvam.

Det er usikkert om dronen er en hobbydrone, eller en av litt størrelse.

VG meldte om saken først.

Brukes av Forsvaret

Sola er hovedbase for Redningshelikoptertjenesten (RHT), ifølge Forsvarets egne hjemmeside.

Den militære delen av Sola lufthavn er brukes også som øvingsbase for ulike militære enheter tilknyttet Nato.

I tillegg er Luftforsvarets base Sola også base for flere forsvarsgrener, blant annet Cyberforsvaret og Heimevernet.

Mange observasjoner

Den siste tiden er det gjort en lang rekke observasjoner av ukjente droner ved oljeplattformer og kraftanlegg i Norge.

– Det er ganske vanlig med droneobservasjoner rundt norske flyplasser, sier Kvam.

To russiske statsborgere er også pågrepet i to ulike saker etter å ha fløyet med drone i Norge. Foreløpig er de kun siktet for å ha brutt sanksjonsreglene som forbyr russere å fly med droner i Norge.

Norge har hevet beredskapen på norsk sokkel og ved kraft og gassanlegg i kjølvannet av Nord-Stream-lekkasjene i Østersjøen og droneobservasjonene – som det kommer stadig flere av.

Lørdag ble det også gjort en observasjon ved gassanlegget Kårstø i Rogaland lørdag.

PST har bedt folk om å tipse dersom de ser noe mistenkelig.