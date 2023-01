– To branner, på den måten, skaper en utrygghet

Politiet mistenker brannene i to barnehager i Klepp kan være påsatt, og ønsker tips fra publikum. – Må puste ut og se om det fortsetter, sier ordfører.

Brann i to barnehager på kort tid:

Med bare noen minutters mellomrom startet to barnehager å brenne i Klepp i Rogaland natt til lørdag.

Den ene brant ned til grunnen, og 57 barnehagebarn stod plutselig uten barnehageplass.

Nå etterforsker politiet de to brannene i sammenheng.

– Vi jobber ut fra at de er påsatt, ettersom det er så tett mellomrom mellom brannene, sier etterforskningsleder Morten Slettebø til TV 2.

– Vil du si det er hovedhypotesen?

– Jeg vil si det er en av hypotesene vi etterforsker. Vi kan ikke utelukke at det er tekniske årsaker i én av brannene for eksempel, sier Slettebø.

– Men at begge brannene skal ha oppstått som følge av teknisk feil virker usannsynlig?

– Det høres i hvert fall litt utrolig ut, sier etterforskningslederen.

Kommunen har allerede hatt to bilbranner i januar, og natt til mandag brant det i utvendig kledning på Ullandhaug skole i Stavanger.

– Er det sånn at vi kan ha med en mulig pyroman å gjøre her?

– Det er vanskelig for meg å si noe om, men hvis det viser seg at flere branner er påsatt er det ikke bra, sier Slettebø.

Ønsker tips

Nå vil politiet oversikt over alle bevegelsene i området rundt brannene mellom klokken tre og klokken fem om natta.

– Vi ber derfor alle som har beveget seg i aktuelt område den natten om å ta kontakt med Jæren politistasjon, sier Slettebø.

Hvordan brannene startet er foreløpig ikke kjent, og etterforskningslederen kan ikke peke på flere likheter enn at de to barnehagene ligger nær hverandre, og at brannene startet kort tid etter hverandre.

STORE SKADER: Politiet vet enda ikke hvordan brannene i de to barnehagene startet. Foto: Heidi Karin Gilje Skog

Politiet har sikret overvåkningsvideo fra området.

– Vi ser etter personer som har vært ute å gått, kjørt eller syklet i området, sier Slettebø.

Det er for tidlig å si om politiet jakter på én eller flere gjerningspersoner, opplyser han.

Ordfører håper på hurtig oppklaring

– To branner, på den måten, skaper en utrygghet, sier Sigmund Rolfsen, ordfører i Klepp kommune.

– Men nå får vi puste ut litt og se om dette er noe som fortsetter, og ikke minst hva politiet klarer å komme frem til, fortsetter han.

Han håper politiet snarlig gjør fremskritt i etterforskningen, og uttrykker bekymring for trygghetsfølelsen til innbyggerne i kommunen.

– Jeg forstår godt at folk er bekymret. Brannvesenet har vært veldig flinke, tilbydd oss assistanse, og kommet ut og snakket om brannsikkerhet, forteller ordføreren.

De 57 barna som mistet barnehagen de til daglig går til er det funnet en løsning for.

– Vi jobber også med om det er aktuelt å la unger som ikke er berørt av brannene, men er redde, komme til brannstasjonen i Klepp og få informasjon, sier Rolfsen.