Tjuvlånte pappas bil og kjørte villmann

Den unge gutten hadde promille, råkjørte i vanvittige hastigheter med for mange passasjerer i bilen og ei jente på fanget da det smalt.

Den unge gutten måtte svare for en lang rekke brudd på veitrafikkloven etter en svært dramatisk kjøretur i Ålesund natt til fredag 19. mai i år.

Ifølge siktelsen begikk han ikke mindre enn 13 svært grove trafikklovbrudd i løpet av kort tid. Den ekstreme råkjøringen endte med at bilen kjørte av veien og ble totalvraket. Til alt hell kunne alle krype fysisk uskadet ut av bilen.

Med tjuvlånt bil er han nå dømt for promillekjøring, kjøring uten førerkort og følgende grove fartsovertredelser:

Minst 146 km/t i 80-sone på E136 i Ålesund.

Minst 122 km/t i 70-sone i Blindheimstunnelen med seks passasjerer, en av disse på fanget.

Minst 112 km/t i 50-sone i Borgundfjordvegen, også her med seks passasjerer.

Minst 90 km/t i 50-sone i Borgundvegen.

Minst 145 km/t i 70-sone på E39.

Minst 123 km/t i 50-sone i Borgundvegen, også her med seks passasjerer, en av disse på fanget.

Minst 130 km/t i 50-sone på Borgundvegen.

Minst 125 km/t i 80-sone.

Minst 94 km/t i 40-sone på Borgundvegen.

Minst 148 km/t i 70-sone i Blindheimstunnelen, også her med seks passasjerer, en av disse på fanget.



Grunnen til at påtalemyndigheten kan ramse opp lovbruddene så detaljert, er alle ble filmet på video.



Gutten hadde en promille på 0,21 etter ulykken. Tingretten mener det er en rekke skjerpende omstendigheter i denne saken.

– Kjøringen isolert sett, med en sjåfør uten erfaring bak rattet som var påvirket av alkohol og hadde en passasjer på fanget, innebærer et stort farepotensial både for de som satt i bilen, men også for andre trafikanter, skriver tingrettsdommer Ruth-Louise Osborg.



Tingretten mener det videre er skjerpende at siktede har vist en total mangel på forståelse for og respekt for trafikkreglene.

Straffen er satt til fengsel i 90 dager som gjøres betinget med en prøvetid på to år med det vilkåret at domfelte gjennomfører ungdomsoppfølging i konfliktrådet med en gjennomføringstid på åtte måneder.

I tillegg får tenåringen tre års sperrefrist for å ta førerkort.