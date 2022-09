Tjente rått på trelast

Høye priser på trelast har ført til at mange av trelastleverandørene i Norge opplevde tidenes fortjenestefest i fjor. I følge tall regnskapstall.no har samlet inn opplevde mange en mangedobling av resultatene.

Nedgang på 29 prosent i nyboligsalget

Samtidig skrinlegger og utsetter boligprodusentene mange boligprosjekter og skylder på nettopp høye materialpriser for bråstopp i boligbyggingen.

– Det er flere årsaker til det, og noen er jo store internasjonale trender med usikkerhet og krig og covid 19, men vi ser også at materialprisene har vært høye over tid, sier direktør i boligprodusentenes forening, Lars Jacob Hiim.

NEDGANG: Lars Jacob Hiim, administrerende direktør for Boligprodusentenes Forening, mener mye av nedgangen skyldes høye trelastpriser. Foto: Truls Aagedal / TV 2

– Prisene gikk jo kraftig opp i fjor og så har de flatet ut, men er fortsatt på et høyt nivå. Og renta treffer vår næring dobbelt. Både de som skal bygge og skal finansiere det, og de som er kundene våre og skal kjøpe seg en bolig treffes hardt av renta.

I juni var salget av nye boliger 38 prosent lavere enn i samme måned i fjor. Sammenlagttallene for juli og august er litt bedre med en nedgang på 29 prosent.

Stanser ett års produksjon

Husbyggeren Nordbolig på Hamar er en av bedriftene som har fått kjenne de høye materialprisene på kroppen. De har måttet kutte massivt i boligbyggingen.

KUTTER: Her skulle det bygges et leilighetsbygg, det blir utsatt, viser markedssjef Katrine Aalstad i Nordbolig. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2

– Det har jo vært en gradvis stopp som har fulgt materialprisene. Fra høst-vinter 2020 og fram til sommeren 2021 hadde jo vi en prisvekst bare på trelast alene på opp i 240 prosent, forteller markedssjef Katrine Aalstad i Nordbolig. Flere boligprosjekter er skrinlagt eller utasatt.

– Det er mer enn ett års produksjon av boliger for oss.

Koronafrykt førte til materialmangel

Prisøkningen på materialer startet med at trelastleverandørene fryktet kollaps i markedet da pandemien slo til begynnelsen av 2020.

– Da pandemien kom i februar-mars 2020 så ringte jo alle alarmklokkene og vi måtte redusere risiko og redusere lager og bremse produksjonen. Og sånn tenkte jo stort sett hele verdensmarkedet som produserer trelast sier konsernsjef Nørstelien i G3 Gausdal Treindustri SA til TV 2.

Våren 2020 reduserte mange sagbruk drastisk innkjøpet av tømmer, noe som førte til at halvparten av Norges skogsmaskinførere var permittert da man kom til april.

10-doblet årsresultatet

Men pandemi-frykten viste seg å være ubegrunnet for byggevarebransjen.

10-DOBLING: Konsernsjef i G3, Jørn Nørstelien, forteller om tidenes beste resultat i 2021. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2

– Og så viste det seg jo da i juni 2020 at effekten ble jo totalt motsatt og da var vi jo på hæla i utgangspunktet alle sammen, sier Nørstelien.

– Man hadde en eksplosiv vekst i etterspørselen, folk var hjemme i stedet for å reise og gjøre andre ting. Derfor fikk man en unaturlig høy etterspørsel inn i byggenæringen, sier Treindustriens administrerende direktør, Heidi Finstad.

UBALANSE: Lite varer i markedet har gitt en ubalanse mellom tilbud og etterspørsel, sier Heidi Finstad, adm. dir. i Treindustrien. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

I fjor ga prisøkningen en eventyrlig økning i driftsresultatet for mange av trelastleverandørene. Gausdal tre opplevde nesten en tidobling.

– Verdensmarkedet gikk helt bananas. Det ble et vanvittig ekstremt år, helt hinsides noe vi har vært i nærheten av noen gang, sier konsernsjef i G3 Gausdal Treindustri SA, Jørn Nørstelien til avisa GD.

Ikke dårlig samvittighet

– Det er klart vi har gjort noe riktig, men hovedsaken er jo den enorme etterspørselen som har vært og ikke minst da det prisnivået som har fulgt i kjølvannet av det, sier Nørstelien.

– Dere føler ikke litt dårlig samvittighet da over å ta så høye priser?

– Dette handler om et verdensmarked for det produktet vi har og sånn sett har vi latt være å eksportere til betydelig bedre priser enn det vi kunne ha fått, så vi har ingen dårlig samvittighet.

Utarmer kunden

Nordbolig mener de høye prisene nå slår tilbake på trelastindustrien.

– Trelastindustrien valgte å følge internasjonale priser og ga oss en prisøkning som de nå har fått positive resultater hos seg, og tatt livet av kundene sine, sier markedssjef Katrine Aalstad i Nordbolig.

– Å ta ut kortsiktig profitt uten å se den verdikjeden du er en del av, og utarme kunden din, det er ikke forsvarlig.

Frykter permitteringer

Men nå er også trelastindustrien bekymret over nedgangen i boligbygging.

Ferske tall fra treindustrien viser et fall i salget av trebaserte byggevarer på nær 40 prosent i juni og juli sammenliknet med samme periode i fjor.

Trelastindustrien ber myndighetene ta grep.

– Vi er alvorlig bekymret i hele byggenæringen. Fordi vi nå ser at ordreinngangen nå faller dramatisk. Vi ser et fall i salget, sier Heidi Finstad i Treindustrien.

– Det gir usikkerhet for de investeringene som er i gang, det gir risiko for massepermitteringer, derfor er vi opptatt av at de midlene som myndighetene nå bruker, blir brukt klokt sånn at man unngår en situasjon med dramatisk økning i arbeidsledighet.