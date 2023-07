REKORDJULI: Ingeborg Skage Gullbrå melder om 30 prosent salgsøkning hos Dale of Norway i juli. Her med cruiseturister som tjener på svak kronekurs. Foto: Bjørnar Morønning / TV 2

I den lille vestlandsbygda Dale tar 81 år gamle Jan Henry Cleveland imot turister som vil se et lite stykke industrihistorie, eller bare gjøre en god handel når dollaren er sterk mot den svake norske kronen.

LEGENDE: 81 år gamle Jan Henry Cleveland (t.v.) guider Ross Gallagher og Robert Chaison rundt på fabrikken der han har jobbet i nesten 40 år. Foto: Bjørnar Morønning / TV 2

– Ikke kjøp alt!, spøker 81-åringen mens han viser gjestene de mest populære modellene.

Han forteller hvordan Dale of Norway siden 1956 har produsert offisielle OL- og VM-gensere for landslaget. Amerikanske Robert Chaison fra USA kjenner igjen den ene modellen fra 1994:

– Jeg bruker den fortsatt. Den er suveren. Jeg bare børster bort snø, så jeg forstår godt at skiløperne bruker den, sier han og smiler.



IMPONERT: Robert Chaisons kone strikket genseren fra Lillehammer OL i 1994 til ham. Nå har han lagt turen til Dale for å se hvor oppskriften kom fra. Foto: Bjørnar Morønning / TV 2

Produseres i Europa

Fra å være Norges største tekstilindustri på 60-tallet med 1250 ansatte, er det nå kun 120 igjen på Dale.

OMVISNING: Pengene sitter løsere hos historieinteresserte amerikanere etter at de har fått omvisning hos Dale of Norway. Foto: Bjørnar Morønning / TV 2

Garn blir spunnet i Italia, Østerrike og Tyskland, og de fleste plaggene sydd sammen i Polen. Unntakene er mindre bestillinger.

Dessuten blir nye modeller utviklet på Dale, før avanserte strikkemaskiner går døgnet rundt på tre skift.

Etter sammensying på kontinentet, kommer de ferdige plaggene tilbake til fabrikkutsalget.

TRAVELT: Ingeborg Skage Gullbrå betjener Cindy og Ross Gallagher som handler gensere mens den norske kronen er svak. Foto: Bjørnar Morønning / TV 2

Dit kommer cruiseturister nå i busslaster for å handle.

Det er flest amerikanere, tyskere, og nederlendere, men også mange besøkende fra Frankrike, Belgia, Sveits og en del fra England og Tsjekkia, ifølge Ingeborg Skage Gullbrå.



Hun forteller at en kunde handlet for 30.000, og sier det slett ikke er uvanlig at kunder handler for 15.000 kroner. Mens TV 2 er innom, teller Gullbrå opp 77.000 kroner før lunsj.



STORKUNDER: Jim og Linda Thompson fra USA på storshopping handler til seg selv og sine seks barnebarn etter å ha latt seg begeistre av strikkemønstrene. Foto: Bjørnar Morønning / TV 2

Amerikanere får mer igjen for pengene når dollaren er sterk mot den svake norske kronen. Bare på ett år har amerikanerne fått to kroner mer per dollar og det trigger handlelysten hos de TV 2 snakker med.

NHO Reiseliv bekrefter at den svake kronekursen gir flere utenlandske turister denne sommeren.

I Møre og Romsdal, Vestland, Innlandet, Trøndelag og Oslo svarer seks av ti reiselivsbedrifter at kronekursen har ført til flere utenlandske gjester denne sommeren.

POPULÆRT: Vestlandet er spesielt forlokkende for utenlandske turister, ifølge NHO Reiseliv. Foto: Bjørnar Morønning / TV 2

I starten av juni var dollaren over elleve kroner, nå har kronen styrket seg noe og amerikanerne på Dale deler dollaren på ti når de beregner prisen.

Handler minner

Mens nordmenn i utlandet jakter billiger varer, viser markedsundersøkelser at amerikanere liker å handle varer som er fra landene de besøker, ifølge the Daily Mail.

OVERRASKET: Linda Thompson strikker ikke selv, men lot seg begeistre av strikkeplaggene og handlet Dale of Norway sydd i Polen. Foto: Bjørnar Morønning / TV 2

Selv om Linda Thompson uttrykker forbauselse når hun får vite at genserne blir sydd sammen i Polen, fylte hun to handleposer med det som skal være suvenirer fra Norge.

– Jeg bare elsker mønstrene, sier hun mens mannen priser den gunstige valutakursen:



– Jeg regner med at jeg ikke trenger en hjertestarter.