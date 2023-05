Tjener grovt på rentehopp: – Rentefest for eierne i banken

– Bankene legger fram det ene rekordresultatet etter det andre. Hele renteøkningen skyves fullt ut over på husholdningene.

Det sier generalsekretær i interesseorganisasjonen Huseierne, Morten Andreas Meyer, til TV 2.

Når styringsrenten heves av Norges Bank, går det sjelden lang tid før bankene varsler at de setter opp boliglånsrentene. Det spiser av husholdningenes budsjett, men er godt nytt for bankene.

I årets tre første måneder tjente bankene 8,3 milliarder mer i netto renteinntekter enn i samme periode i fjor, ifølge SSB.

– Vi betaler en rentefest for eierne i bankene. Det mener vi myndighetene nå må gjøre noe med og sørge for bedre konkurranse i bankmarkedet, sier Meyer.



– For svak konkurranse

Bankenes netto renteinntekter var på 30,9 milliarder kroner i årets første kvartal. Netto renteinntekter vil si forskjellen mellom det banken betaler for å låne penger, og det kundene betaler når de låner av banken.



Dette er den høyeste rentenettoen som er målt i et første kvartal siden statistikken begynte i 2010, ifølge SSB.

Meyer mener bankenes lønnsomhet er et uttrykk for svak konkurranse i markedet. For å øke konkurransen mener han myndighetene bør gjøre «et enkelt grep»:

– Det er å tvinge bankene til å oppgi den renten de faktisk gir til folk, sier Meyer.

Bankene markedsfører den høyeste låneprisen de tilbyr og vi får kun se prislistene, forklarer Meyer.

– Men vi vet at bankene tilbyr lavere renter til veldig mange kunder. Hvis vi blir kjent med hva de faktisk gir av gjennomsnittsrente til sine lånekunder, vil vi ha et langt bedre grunnlag for å forhandle med banken.

KREVER BANKGREP: Generalsekretær i Huseierne, Morten Andreas Meyer, mener myndighetene må styrke konkurransen i bankmarkedet. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Ikke nådd rentetoppen

Styringsrenten ligger nå på 3,25 prosent. Eksperter spår en ytterligere heving på 0,25 prosentpoeng til sommeren, før den skal videre opp. Meyer forventer en boliglånsrente på over 5 prosent, og tror selv «vanlige» husholdninger med to inntekter kan gå en vanskelig tid i møte.



– I en situasjon hvor husholdningene møter økte kostnader på alle fronter, høyere strømpriser, økte boliglånsrenter, økte dagligvarepriser og skyhøye kommunale avgifter, så kan bankene være nettopp det de sier de skal være, nemlig viktige samfunnsaktører, og bremse litt på renteøkningene sine, sier Meyer og legger til:



– Nå kan de vise det samfunnsansvaret de så gjerne vil ta.

Norges Bank forklarer den økende styringsrenten med at inflasjonen må dempes, og da må nordmenn bruke mindre penger.

– Er det ikke en risiko for at lavere boliglånsrenter nettopp vil skyve styringsrenten videre opp?



– Det er ikke økt konkurranse i bankmarkedet som vil skyve styringsrenten opp. Økt konkurranse vil ene og alene være til fordel for oss forbrukere, sier Meyer.

Han mener det er nok av faktorer som allerede drar inn kjøpekraften til folk.



– Vil ikke drepe husholdninger

Men det er ikke alle enige i. Finansbransjens fremste interesseorganisasjon, Finans Norge, mener det snarere er motsatt.

– Det er jo ikke sånn at Norges Bank ønsker å drepe norske husholdninger. I den grad vi går ut i det som kan se ut som større problemer for norske husholdninger, vil også Norges Bank tenke gjennom hvilken rente de setter. Og da vil boliglånsrenten følge etter det, sier Tom Staavi, informasjonsdirektør i Finans Norge.

ØNSKET EFFEKT: Tom Staavi, informasjonsdirektør i Finans Norge, sier vi skal være glad for at bankene tjener mye penger. Foto: Andreas Sunde / TV 2

– Hvordan tenker du det ser ut at bankene tjener såpass mye penger på rentehopp, mens flere husholdninger rapporterer om strammere økonomi?

– Det er ikke noe vanskelig å skjønne at folk har det vondt når rentene stiger, sier Staavi, men legger til:

– Det er et ønske fra alle sentralbanker i den vestlige verden om å øke rentene for å få bukt med inflasjonen. Forbruket skal ned og inflasjonen skal ned.

Informasjonsdirektøren sier videre at bankenes rekordinntjening blant annet skyldes at innskuddsrentene (pengene banken betaler for å få låne pengene dine) ikke har økt like mye og like ofte som rentene på boliglånet.

Det er en rekke grunner til det, sier Staavi, og peker på risikovurderinger i den enkelte bank og konkurranseforhold i markedet som eksempler.



– Så her oppfordrer jeg forbrukerne til å følge med på hvor de kan få de aller beste innskuddsrentene, sier han.

FULL FART: Boligmarkedet går som det suser, høy rente til tross. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Staavi mener bestemt at konkurransen i det norske bankmarkedet er hard, og at det er lett å konkurranseutsette lånet sitt.

– Og nå gjør vi det enda enklere å flytte bank. Nå kan du få med deg alle avtalegiroer og alle faste oppdrag du har på lønnskontoen din når du flytter bank.

TV 2 har selvsagt spurt Norges Bank om lavere boliglånsrenter vil føre til høyere styringsrente, men har fått beskjed om at vi først kan få svar på det spørsmålet når neste rentebeslutning offentliggjøres 22. juni.