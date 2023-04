Tjener for lite til å streike: – Sliter med å få endene til å møtes

KREVER HØYERE LØNN: Dan Christian Torres Legaspi fortviler over vekter-lønna. Nå streiker titusenvis av fagorganiserte – men enn så lenge ikke han og kollegene. Foto: Aage Aune/TV 2

– Alt er for dyrt. Drivstoff, strømprisene og ikke minst mat. Det har blitt mye dyrere.

Det sier Dan Christan Torres Legaspi. Han jobber som utrykningsvekter hos Securitas, og er klubbleder for Securitas Oslo.

Han er medlem av Norsk Arbeidsmandsforbund, et av 24 fagforbund i LO.

LO er inne i sin tredje dag med storstreik for høyere lønn.

Men Torres er ikke tatt ut i streiken ennå, av én grunn; han tjener ikke nok.



Skjermes av LO

LO skjermer de med lavest inntekt, ved å ikke ta dem ut i streik først, forklarer informasjonssjef i LO, Trond Gram.

– Vi skjermer særlig de med lavest lønn. I henhold til LO sine tall er vekter-lønnen regnet som en lavtlønnsinntekt, sier Gram.

Dermed er Torres og andre vektere fortsatt i full jobb. Han understreker at han er villig til å streike hvis han må.



For at hverdagen skal gå opp, er Torres avhengig av at lønnslippen blir høyere, forteller han.



– Vi trenger denne lønnsøkningen for å klare oss. Jeg som privatperson sliter med å få endene til å møtes, sier Torres.

Torres tjener rundt 450.000 kroner i året.

Det er 5000 kroner over det som blir regnet som lavtlønnsinntekt, ifølge tallene til SSB fra 2021.

Han forteller at han har kolleger med lavere ansiennitet som tjener rundt 400.000 kroner i året.



TØFFE TIDER: Torres legger ikke skjul på at hardere økonomiske tider har gjort hverdagen merkbart tøffere. Derfor mener han det er ekstra viktig å streike for høyere lønn nå. Foto: Aage Aune/TV 2

– Får ikke spart noe

Det siste året har ting blitt dyrere og dyrere. Matprisene steg med nesten 12 prosent i 2022. Norges Bank har flere ganger hevet renta for å få bukt med inflasjonen.

Alt dette har gjort situasjonen vanskeligere for Torres.

– Med skyhøye renter på toppen av lav lønn må jeg konsentrere meg om å få betalt ned lånet. Derfor blir det lite sosiale aktiviteter, sier han.



– Mat er viktigst. Livsopphold. Det er det jeg må prioritere. Jeg får ikke til å spare noe.

Mange vektere belager seg på å jobbe overtid, eller ta ekstrajobber for å få endene til å møtes, forteller han.

– Det er ikke særlig gunstig. Den ansatte blir utslitt, som kan føre til sykefravær. Det er igjen ikke gunstig for bedriften.

Nå håper han at alle forstår hvor viktig dette mellomoppgjøret er.

Bakgrunn for streiken

LOs hovedkrav i forhandlingene var økt reallønnsvekst til sine medlemmer. Dette betyr at lønningene må stige mer enn prisveksten, som er ventet å ligge på 4,9 prosent de neste 12 månedene.



Varsler opptrapping i streiken Mandag ble 25. 000 tatt ut i streik, da partene – LO/YS og NHO – ikke ble enige i meklingen.

Det er varslet en opptrapping med ytterlige 15.000 medlemmer på fredag.



Under meklingen ble det av riksmekleren lagt frem en skisse til lønnsforslaget. Forslaget inneholdt totalt 5,2 prosent i lønnsvekst, altså mer enn den ventede prisstigningen.

Det takket LO nei til.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik mener nemlig denne skissen ikke ville gitt en lønnsøkning på 5,2 prosent i praksis.

