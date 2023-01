TIX «begraves» i Oslo spektrum lørdag

OSLO SPEKTRUM (TV 2): Det er duket for begravelse når den populære artisten entrer scenen i hovedstadens storstue i kveld. Så er det tid for fest igjen.

KASTER ENGLEVINGENE: Tix på scenen i Rotterdam under Eurovision Song Contest i mai 2021. Foto: KENZO TRIBOUILLARD

Andreas Andresen Haukeland, bedre kjent under artistnavnet TIX ser bekymret ned i den tomme kisten foran seg.

– Det ser litt trangt ut, erkjenner han.

Tidligere lørdag la TIX ut en kryptisk melding på Instagram. Et bilde av en gravstein med blant annet teksten «siste sjanse» og «minnes i våre hjerter. Takk for alt» dukket opp på artistens historiefunksjon.

Nå er det klart hva som står bak den gåtefulle beskjeden.

Skal vi tro 27-åringen selv, er dette nemlig siste gangen vi får se ham ikledd sine karakteristiske englevinger. De samme han hadde på seg da han representerte Norge i finalen av Eurovision Song Contest tilbake i 2019.

KISTE SOM REKVISITT: TIX spiller for fansen i Oslo spektrum lørdag kveld. Foto: Simen Askjer / TV 2

Selv om han da endte på en 18. plass i konkurransen, ble han hyllet for sin åpenhet rundt psykisk helse.

Gjensyn med «russekongen»

Men før det var det pels, solbriller og pannebånd som gjaldt. Og drøye sangtekster.

– Å ta et tak for psykisk helse under korona føler jeg var veldig nødvendig, da alle i Norge følte på det samme. Men nå må vi tilbake til festen. Jeg føler ikke det er så mange andre steder å hevde seg lenger, annet enn å være tro mot sjangeren sin å gjøre det man virkelig liker å gjøre, forklarer han.

Han føler likevel ikke han rykker tilbake til start, når han tar tilbake imaget sitt som «hele Norges russekonge».

– Elsker partymusikk

Det var etter videregående at han begynte å lage russelåter. Haukeland har diagnosen Tourettes Syndrom, og på ungdomsskolen fikk han kallenavnet «TIX» da han ble mobbet for ticsene syndromet medførte.

Tilbake i 2015 fikk han sitt første store gjennombrudd med den kontroversielle russelåten «Sjeiken». Lørdag lover han fansen gjensyn med «russekongen».

– Jeg elsker partymusikk, jeg. Man må jo gå ut med et smell, sier han.