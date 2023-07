Tivoli stengt med umiddelbar virkning: – Alvorlig

STENGT: Politiet har bistått Statens jernbanetilsyn med å stenge et tivoli i Bø i Telemark. Foto: Mikkel Aanderaa

Politiet og Statens jernbanetilsyn har stengt et tivoli i Bø etter å ha avdekket sikkerhetsbrudd på alle innretningene.

Politiet har stengt ned et tivoli med umiddelbar virkning i Bø i Telemark etter en tilsynskontroll.

Årsaken er at det er funnet sikkerhetsbrudd på alle innretningene, bekrefter Statens jernbanetilsyn bekrefter til TV 2.

– Det stenger fordi de ikke tilfredsstiller kravene som er stilt i tivoliloven og tivolisikkerhetsforskriften, sier direktør Erik Ø. Reiersøl-Johnsen.

– Det er dermed ikke sagt at de driver uforsvarlig, rent teknisk. Men de dokumenter ikke at de har gjort det de skal for å oppfylle kravene.

Ettersom Jernbanetilsynet ikke har fått tilstrekkelig dokumentasjon, er tivoliet pålagt å stanse driften.

STENGT UMIDDELBART: Tivoliet er i Bø i forbindelse med arrangementet Nattåpent. Nå er det stengt. Foto: Mikkel Aanderaa

– Alvorlig

Direktøren sier tivoliet blant annet ikke dokumenterer det de skal i henhold til vedlikehold og kontroller.

– Det at de ikke dokumenterer at de driver sikkert er alvorlig, sier Reiersøl-Johnsen.

Han er ikke kjent med tilstanden til tivoliet på nåværende tidspunkt. Tivoliet har fått en uke på å rette opp feilene.

– Det å drive sikkert, dokumentere dette og ta vare på sikkerheten til publikum, er det som er viktig her. Når de ikke gjør det får de ikke drive. Det er ikke nok at du driver sikkert, hvis du ikke dokumenterer det.

– Men ofte når du ikke dokumenterer at du driver sikkert, så gjør du ikke det, sier Reiersøl-Johnsen, som ikke kan si om det faktisk er tilfelle i denne saken.



– Sikkerhet først

Tivoliet er i Bø i forbindelse med arrangementet Nattåpent. José Bakker i Sentrumsringen sier tivoliet åpnet tirsdag.

– Det er kjempekjedelig at det ble stengt samme dag som det er nattåpent. Det er kjipt, men sikkerheten må komme først, sier hun til TV 2.

Selv om tivoliet er stengt vil resten av arrangementet fortsette som planlagt.

Politistasjonssjef Sigrid Dahl i Midt- og Vest-Telemark sier til TV 2 at politiet ble bedt om å bistå med bakgrunn i et tilsyn ved tivoliet.

– Det er opprettet etterforskning på vedtak fra Jernbanetilsynet og Arbeidstilsynet, sier hun.

Ifølge Varden var det et stort politioppbud i området da tivoliet ble stengt, ifølge Varden.