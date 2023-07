Tiril (7) fikk spesiell gave fra Bruce Springsteen

Det kokte i hovedstaden da Bruce Springsteen entret scenen på Voldsløkka fredag kveld, foran 50.000 publikummere.

For Tiril (7) fra Drangedal ble konserten ekstra minneverdig. Hun fikk nemlig ikke bare ett, men to plekter i gave fra superstjernen.

– Det ble stor stas. Hu ble så rørt at hun ikke visste hvor hun skulle gjøre av seg, forteller mamma Line Stølan Herfoss til TV 2.

FANGST: TIril (7) fra Drangedal dro fra Bruce Springsteen-konsert, to plektre rikere. Foto: Line Stølan Herfoss.

Springsteen-familie

Herfoss forteller at hele familien er store fans av Bruce Springsteen. Både Tirils tante og bestemor har danset på scenen med verdensstjernen ved tidligere Norgesbesøk.

Hele elleve familiemedlemmer hadde reist til hovedstaden for å se «The Boss» opptre denne gangen – og Tiril var den yngste i følget.

Springsteen kom først bort og delte ut plekter til flere på første rad. Men senere kom han tilbake for å gi nok et plekter til Tiril.

GAVMILD: Tiril og Bruce Springsteen fant tonen under konserten. Foto: Line Stølan Herfoss

Stjernemøtet ble dokumentert på storskjerm.

– Jeg la ut videoen i en Facebook-gruppe for norske fans. Folk skrev at det var et av de mest rørende øyeblikkene i hele konserten, sier mamma Herfoss.

Skal vise fram til klassen

Opplevelsen gikk også sterkt inn på Tiril. Hun har blitt blodfan.

– Hun syns det var helt fantastisk. Det var kjempegøy å se hvor gøy hun syntes det var å være på konsert. Hun har sagt at hun skal ta med seg en venninne på neste, slik at også hun kan få seg et plekter.

PÅ STORSKJERM: Publikummerne kunne se Tirils stjernemøte på de enorme skjermene ved scenen. Foto: Privat

Tiril gleder seg nå til august. Da skal hun vise fram gaven til klassen sin.

Før det gjelder det å ta godt vare på skatten.

– Hun vil ha det ene plekteret i ramme og henge på veggen. Det andre vil hun gi til lillebroren sin, sier Herfoss.