Tipset om Viggo Kristiansen mens han satt i Stine Sofies stiftelse

Asbjørn Hansen var Kripos' etterforskningsleder i Baneheia-saken. Senere gikk han inn i styret til Stine Sofies Stiftelse. Derfra sendte han tips til Gjenopptakelseskommisjonen, som han også har jobbet for.

Våren 2018 skulle Gjenopptakelseskommisjonen for femte gang vurdere Viggo Kristiansens krav om å få saken sin prøvd på nytt.

I mai samme år dro en av kommisjonens egne etterforskere til Kristiansand. Bakgrunnen for besøket var et tips som kunne ha fått store konsekvenser for Kristiansen.

Tipset ble sendt inn av Asbjørn Hansen, som har bakgrunn som etterforskningsleder i Kripos.

I FELT: Asbjørn Hansen var Kripos' mann på plass i Kristiansand under etterforskningen av Baneheia-saken. Foto: Morten Holm / NTB

I år 2000 hadde han jobben med å finne ut hvem som voldtok og drepte Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) i Baneheia.

Fikk styreverv

Hansen jobbet selv i Gjenopptakelseskommisjonen i ett år fra 2006 til 2007, opplyser kommisjonen til TV 2.

På dette tidspunktet var både Jan Helge Andersen og Viggo Kristiansen rettskraftig dømt, og i gang med å sone dommene på henholdsvis 19 års fengsel og 21 års forvaring.

Fra 2014 til 2019 satt Hansen i styret til Stine Sofies Stiftelse, ifølge opplysninger fra tjenesten Bizweb.

Stiftelsen ble opprettet til minne om åtteåringen som mistet livet i Baneheia. Formålet til organisasjonen er å forhindre og avdekke vold og overgrep mot barn, i tillegg til å ivareta deres rettssikkerhet.

I spissen for organisasjonen står fortsatt Ada Sofie Austegard, Stine Sofie Sørstrønens mor.

LEDER STIFTELSEN: Ada Sofie Austegard stiftet Stine Sofies stiftelse i kjølvannet av drapene i Baneheia- Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Fikk kniv-tips

I 2017 fikk Austegard et tips fra en eldre kvinne bosatt på Flekkerøya i Kristiansand. Kvinnen mente at hun 17 år tidligere, i mai i 2000, hadde sett Viggo Kristiansen kaste en kniv i vannet.

Den 15. desember i 2017 tipset Asbjørn Hansen sine tidligere kolleger i kommisjonen om kvinnen på Flekkerøya. På dette tidspunktet satt han som styremedlem i stiftelsen.

Det skjedde på bakgrunn av informasjon han hadde fått fra Ada Sofie Austegard, bekrefter Gjenopptakelseskommisjonen til TV 2.

Kommisjonens leder, Siv Hallgren, ønsker ikke å kommentere hva hun tenker om at Hansen sendte et tips på vegne av en pårørende som hadde en bistandsadvokat i saken.

– Vi registrerte at Ada Sofie Austegard i noen tilfeller kommuniserte med kommisjonen via Asbjørn Hansen, og ikke via sin bistandsadvokat. Dette får være en sak mellom dem, sier Hallgren.

AVTROPPENDE: I dag leder Siv Hallgren Gjenopptakelseskommisjonen. Hun har varslet at hun ikke vil fortsette i jobben. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Uprofesjonelt

Asbjørn Hansen skriver i en e-post til TV 2 at han ikke ønsker å kommentere denne saken.

Det gjør heller ikke Ada Sofie Austegard, opplyser hennes bistandsadvokat Håkon Brækhus.

Viggo Kristiansens forsvarer, Arvid Sjødin, mener at Hansen har opptrådt både uprofesjonelt og lite objektivt i en sak «han åpenbart har hatt som mål å redusere Kristiansens mulighet til å få saken sin prøvd på nytt».

Sjødin mener Baneheia-saken er en sak der han har mye å tape.

– Han har også latt personlige relasjoner være styrende og ikke det som er objektivt riktig av en tidligere Kripos-leder. Dette fremstår svært kritikkverdig.

At Hansen hadde en rolle som formidler av tips til kommisjonen på vegne av pårørende, reagerer advokaten sterkt på.

– De pårørendes interesser skal ivaretas av bistandsadvokater. Om dette var et viktig tips, noe politiet i Agder jo ikke mente det var, så er det ikke en programleder i Åsted Norge, tidligere ansatt i Gjenopptakelseskommisjonen, styremedlem i Stine Sofie Stiftelsen og tidligere etterforsker i saken som skal overbringe tipset, sier Sjødin.

KRITISK: Forsvarer Arvid Sjødin reagerer på Asbjørn Hansens opptreden overfor Gjenopptakelseskommisjonen. Foto: Frode Sunde / TV 2

Kritiserer tidsbruken

Sjødin reagerer også på Gjenopptakelseskommisjonens behandling av tipset fra Hansen.

Vitnet som tipset om knivhendelsen på Flekkerøya ble avhørt av kommisjonen i løpet av noen måneder.

Det tok til sammenligning henholdsvis ett og tre år før de oppnevnte sakkyndige i Sverige og Danmark til å vurdere DNA-bevisene.

– Dette er det eneste etterforskningsskrittet Gjenopptakelseskommisjonen selv gjorde i de årene de hadde saken til vurdering, sier Sjødin.

Lederen av Gjenopptakelseskommisjonen, Siv Hallgren, forklarer hvorfor de relativt raskt avhørte vitnet på Flekkerøya.

– En av grunnene til at vi ville sikre oss dette avhøret innen rimelig tid, var vitnets alder. Hun var født i 1940 og skal ha avgått ved døden i 2021, sier Hallgren.

Hun er ellers ikke enig i kritikken om tidsbruken til kommisjonen når det gjelder å følge opp andre spor i saken.