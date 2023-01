Tingretten i Oslo sa nei - nå skyter svenskene ulvene

TV 2 har hentet tallene på skutte ulver fra nettstedet «Svensk Jakt» som legger ut løpende oppdateringer.

Jakten på flokkene i Ulvåa, Juvberget og Konckohonka var planlagt som et samarbeid med jakt på begge sider i Norge og Sverige, som har en felles ulvestamme.

Men slik har det ikke blitt.

Først sa forvaltningsretten i Sverige nei til lisensjakt på de 18 grenseulvene, som delvis holder til i gamle Hedmark fylke. Men like før jul opphevet en høyere rettsinstans denne kjennelsen og åpnet for jakt på ulvene på svensk territorium.

Denne jakten startet for noen dager siden.

Sju ulver er skutt, til tross for at Oslo Tingrett har stanset jakt på de samme flokkene, gjennom en midlertidig forføyning.

– Det er jo gjort demokratiske vedtak om dette. Og vi har sagt til svenske myndigheter at det er greit at de jakter på sin side av grensen. De har sagt det samme om jakt på norsk side, dersom jakten hadde blitt stanset hos dem, sier statssekretær Alexander Øren Heen i Miljødepartementet (Sp).

PROTESTERER: Leder i dyrevernsorganisasjonen NOAH Siri Martinsen har flere ganger møtt i retten for å stanse ulvejakt i Norge. Bilde er fra 2019. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix Foto: Gorm Kallestad

Lederen i NOAH, Siri Martinsen reagerer sterkt mot jakten i Sverige og statssekretærens uttalelser.

– Det er veldig uheldig at svenske avgjørelser underkjenner det norske domstoler har bestemt. Og at Sverige jakter på ulv som også har opphold i Norge, der bestanden er kritisk truet. At regjeringen har sagt at dette er greit til Sverige er meget kritikkverdig og viser at de ignorerer og viser ringeakt overfor norske domstoler, sier hun.

Mandag skal det være muntlige forhandlinger mellom Miljøverndepartementet og miljøorganisasjonene som har klaget inn saken i Tingretten. Og det skal endelig avklares om jaktvedtaket er lovlig eller ulovlig.

Spørsmålet er hvor mange ulver det er igjen når retten kommer med sin beslutning.

Sju er allerede skutt. Ytterligere ni jages av svenskene.

– Hvor mange som er igjen når saken er avklart av Oslo Tingrett blir spekulasjon. Det er nok bedre at andre enn jeg svarer på et slikt spørsmål, sier statssekretær Heen.

Totalt er det åpnet for felling av 75 ulver i Sverige som har en bestand som har passert 500 dyr.