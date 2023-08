Tine gjør hel(melk)-omvending

Da Ragnhild Dyrnes Rokstad skulle bestille skolemelk til barnet sitt, trodde hun først det var noe galt med nettsiden.

Hun kunne ikke finne helmelk i sortimentet.

Etter å ha henvendt seg til Tine, fikk hun til svar at helsemyndighetene mente man ikke trengte helmelk.

– Men de hadde sjokolademelk, jordbærmelk og alt mulig annet, så jeg skjønte ikke hvorfor helmelk plutselig skulle være usunt, sier hun.

MELK: Ragnhild Dyrnes Rokstad sier hun alltid har servert helmelk til sine barn. Foto: Privat

Rokstad skrev om dette først i Midtnorsk debatt.

Helmelk er det sunneste alternativet etter hennes oppfatning. Hun pleier derfor å servere helmelk til sine barn.

– Jeg er opptatt av å ikke gi barna mine så mye ultraprosessert mat. Jeg har lært at helmelk er best, siden det er nærmest råvaren.

– På vei tilbake



Nina Cecilie Øverby er professor ved Universitetet i Agder. Hun satt tidligere i det nasjonale rådet for ernæring og forsker på hvordan mat og ernæring er relatert til helse i tidlige faser av livet.

Hun mener Tines svar er i tråd med de gjeldende retningslinjene for mat og måltid i skolen.

– Elever bør tilbys ordninger som sikrer tilgang til skummet melk og lettmelk. Det bygger på dagens kunnskapsgrunnlag, skriver hun til TV 2.

Kirsti Wettre Brønner, leder for ernæring i TINE, skriver at Helsedirektoratets kostråd om daglig inntak av tre porsjoner magre meieriprodukter og anbefaling om at alle barn i skolen får tilbud om lettmelk, har vært førende for sortimentet.



HELMELK: Helmelken til Tine skifter noen ganger design i jula. Foto: Tore Meek

Likevel sier Brønner at Tine hele tiden jobber for å utvikle et bredt sortiment i Skolelyst-ordningen – som er det nye navnet til skolemelk.

Derfor har meieriet siden sommeren jobbet for å få klassikeren inn i sortimentet igjen.

– Vi kan allerede nå dele gladnyheten for alle som har spurt: Helmelken er faktisk på vei tilbake i Skolelyst-ordningen!

Rokstad fikk gladnyheten direkte i «Valgkveld» mandag kveld. Se øyeblikket her:

– Jøss, jeg er veldig fornøyd, tusen takk, sier en lattermild og overrasket Rokstad på TV 2 sin livesending.

– Opp til foreldrene å vurdere

Rokstad mistenkte at Tine unngikk å tilby helmelk til skolebarna siden etterspørselen er lav.



– Hvorfor mener du i så fall Tine bør selge melk de taper penger på?

– Det er ikke det jeg mener. Tine kan sette en pris som vi som kjøpere kan velge å betale for. Tine er bøndene, og de skal få betalt for melken sin, mener Rokstad.

FORNØYD: Ragnhild Dyrnes Rokstad er fornøyd med at Tine gjør endringer. Foto: Frank Lervik / TV 2

Ifølge Brønner i Tine, skal det ikke stå på etterspørselen etter helmelk.

– Både under og etter pandemien har vi sett en økning i salget av H-melk, og den siste tiden har vi også opplevd en stadig større etterspørsel etter dette produktet i Skolelystordningen, skriver Brønner.

Den tiltakende etterspørselen skal også være en av grunnene til at helmelken kommer tilbake.

– Det blir opp til foreldrene å vurdere hva som passer best. Vi er opptatt av forbrukerne og ønsker å tilby valgmuligheter.