Tinder-smell for omstridt sex-kampanje: – Ikke for moro skyld

BRUK KONDOM: Det er det tydelige budskapet til Helsedirektoratet for å slå ned det pågående utbruddet av gonoré blant unge. Foto: Helsedirektoratet

– Bruk kondom på din p**k og bruk kondom i din f***e.

Det var budskapet til Helsedirektoratet da de forrige uke lanserte en ny kampanje for å slå ned gonorésmitten som sprer seg i rekordfart i landet.

TV 2 skrev at kondomkampanjen skulle rettes mot unge mellom 18 og 29 år på deres foretrukne sosiale medier.

– Vi bruker i hovedsak annonser på Snapchat og Tinder, men også andre bannerannonser i nyhetssaker som for eksempel handler om studievalg, russetid og seksuell helse, sa seniorrådgiver Arild Johan Myrberg i Helsedirektoratet.

Men nå har én aktør satt kjepper i hjulene for Helsedirektoratets informasjonsarbeid.

– Problematisk

Det ble nemlig ingen «match» med Tinder. De har ikke godkjent kampanjen til bruk på sin app.

– Vi sveipet til høyre, men de sveipet til venstre, sier kommunikasjonsdirektør Stein-Gunnar Bondevik som ifølge han selv har fått sitt første avslag på Tinder.

Nå går han hardt ut mot datingappen og anklager dem for å forhindre helsemyndighetenes forebyggende arbeid.

– Vi gjør ikke dette for moro skyld. Det er nødvendig informasjon for folkehelsa. Da er det problematisk at sentrale aktører ikke slipper oss til.

AVVIST: Helsedirektoratets kommunikasjonsdirektør krever at Tinder kommer med en god grunn for avslaget. Foto: Ronald Johansen

Viktig budskap

For 100.000 kroner har Helsedirektoratet laget kampanjemateriale som oppfordrer til kondombruk.

Meta, som eier Facebook, Twitter og Instagram og mediekonsernet Schibsted, har godkjent kampanjen.

Det var likevel matchen med Tinder som var mest ettertraktet for helsemyndighetene.

– Vi har en situasjon i Norge hvor vi må forhindre en videre økning av gonoré. Det er veldig viktig at vi får ut dette budskapet, og Tinder er en sentral partner i kampanjen for å nå riktig målgruppe, sier Bondevik og legger til:

– Det er potensielt alvorlig dersom myndighetene blir kneblet av sosiale medier.

OMSTRIDT: Helsedirektoratet erkjenner at det er eksplisitt språk, men mener det er det som må til. Foto: Helsedirektoratet

Eksplisitt språk

Avslaget til Tinder er ikke begrunnet. TV 2 har sett avslaget som Tinder har sendt til Helsedirektoratet, og har selv sendt spørsmål til selskapet som ikke vil kommentere saken.

– Vi kommenterer ikke pågående diskusjoner rundt kommersielle samarbeid, formidler kommunikasjonsrådgiver Suzanne Bettum i Släger på vegne av Tinder-eier Match Group.

Helsedirektoratet anerkjenner likevel at språket i kampanjen er eksplisitt og kan være vanskelig å forholde seg til.

– Men det er skreddersydd for målgruppen, og den må vekke en viss oppmerksomhet, sier Bondevik.