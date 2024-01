Tina Milena Solberg ble drept i Øygarden

Det var Tina Milena Solberg (33) som ble funnet drept i en utbrent bil i Øygarden vest i Bergen 7. januar.

En 33 år gammel mann, som tidligere har bodd sammen med med kvinnen, er siktet for drapet. Han har erkjent straffskyld. De er tidligere samboere og har to felles barn

– Familien er i stor sorg over et meningsløst drap og de trenger fred for å bearbeide sorgen, har bistandsadvokat Cecilie Wallevik sagt til TV 2 tidligere.

Hun fikk utlevert voldsalarm i juni 2023 etter at hun anmeldte den nå drapssiktede ekssamboeren.

Ekssamboeren var ilagt besøksforbud mot Solberg fra juni til 6. september i fjor. Besøksforbudet ble ikke forlenget.



Den siktede har vært tydelig gjennom sin forsvarer Jørgen Riple at det ikke var meningen å drepe henne. Mannen har ifølge Riple forklart at det var en situasjon som kom ut av kontroll.