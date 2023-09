Tina Jørgensens mor i Tengs-saken: – Jeg er forvirret

– Han forklarer seg likt som han gjorde i tingretten. Han har tydelig lest dokumentene, og jeg synes vel ikke han sier noe nytt. Han husker det han vil, tenker jeg, sier Torunn Austdal Rasmussen til TV 2.

Torsdag er hun i Gulating lagmannsrett i Stavanger. Vassbakk var tidligere siktet for drapet på hennes datter i samme by i 2000, men han ble aldri tiltalt.

I stedet ble 53-åringen tiltalt for drapet på Birgitte Tengs (17) på Karmøy i 1995. I tingretten ble Vassbakk dømt, og denne uka begynte ankesaken. Han har hele tiden nektet straffskyld.

– En forferdelig setting

Rasmussen har jevnlig kontakt med foreldrene til Tengs.

DREPT: Tina Jørgensen (20) forsvant natt til 24. september 2000 i Stavanger og ble funnet drept én måned senere i en dreneringskum ved Bore kirke på Jæren. Foto: Politiet

Birgittes mor, Karin Tengs, orker ifølge sine bistandsadvokater ikke å møte i retten for å høre Vassbakks forklaring igjen. Hun hørte ham da han forklarte seg i tingretten. Torger Tengs, faren til Birgitte, er til stede også denne gangen.

Moren til Jørgensen har all medfølelse med Tengs’ foreldre, som atter en gang må høre om drapet på datteren i detalj.

– Det er jo en helt forferdelig setting de er i. Jeg har sendt flere SMS-er med Karin. Det er en verkebyll som ikke forsvinner, sier hun til TV 2.

I HAUGESUND: Under behandlingen i tingretten var Torunn Austdal Rasmussen innom med et dokumentar-team på slep. Foto: Frode Sunde / TV 2

Siktelsen mot Vassbakk i Tina Jørgensen-saken ble henlagt på bevisets stilling 14. februar i år.

– Jeg er forvirret, men jeg er jo her av en grunn. Det skjedde så mange dumme ting i vår sak, spesielt tidlig, sier Rasmussen.



Etter å ha hørt deler av Vassbakks forklaring i retten legger hun til:

– Når det gjelder min sak, så synes jeg det er mistenkelig at han ikke ville forklare seg etter han ble siktet. Hvis han har rent rulleblad, hadde det vel vært naturlig å forklare og renvaske seg.



Rasmusen utdyper ikke hvilke «dumme ting» hun mener skjedde i Tina-saken, men det er blant annet kjent at politiet har kastet bevismateriale i saken.

Ga Tengs' foreldre en klem

Da saken ble behandlet i tingretten i Haugesund i fjor høst, var Rasmussen innom en av dagene. Da ga hun foreldrene til Tengs en god klem og fortalte dem at hun tenker på dem hver dag.

– Det er tøft å være i retten, sa Rasmussen til TV 2 den gangen.

Utover det ønsket hun ikke å snakke med pressen.

STØTTENDE ORD: Torunn Austdal Rasmussen har opplevd det samme som Karin og Torger Tengs, nemlig å miste datteren sin uten at noen er rettskraftig dømt for drapet. Foto: Frode Sunde / TV 2

Da det ble kjent at politiet hadde pågrepet og siktet Vassbakk for drapet på Tengs høsten 2021, gikk de samtidig ut med at han også var formelt mistenkt for drapet på Jørgensen.



I motsetning til i Tengs-saken er det ingen tekniske spor som knytter ham til drapet på Jørgensen, men han mangler alibi og var beviselig i området den helgen da drapet fant sted.

I februar ble saken altså henlagt.