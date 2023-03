Tina Bru etter fødselsdrama: – Skummelt

GARDERMOEN (TV 2): I høst ble nestleder Tina Bru plutselig borte fra offentlighetens lys. Svangerskapsproblemer gjorde at hun måtte legges inn på sykehus i to måneder.

Tina Bru, nestleder i Høyre er egentlig ute i foreldrepermisjon, men har tatt et avbrekk fra mammalivet i Stavanger for å delta på landsmøtet på Gardermoen.

– Jeg har med hele familien, både mann og barn, så dette har blitt et familieprosjekt, men det synes jeg bare er fint, sier Bru til TV 2.

PÅ PLASS: Nestleder i Høyre Tina Bru har tatt en pause fra mammapermisjonen for å få med seg landsmøtet på Gardermoen. Her viser hun stolt frem datteren Kitty. Foto: Gorm Røseth / TV 2

På Arendalsuka i fjor høst annonserte nestlederen at hun var gravid med sitt andre barn. Senere på høsten forsvant hun fra offentligheten.

– Etter en svangerskapskontroll ble jeg sykemeldt fordi jeg hadde for høyt blodtrykk. Jeg rakk å være sykemeldt et par uker før jeg ble innlagt på sykehus, forteller en åpen Bru til TV 2.

Veide 1800 gram ved fødselen

Bru ble liggende på sykehuset en måned. Der gikk dagene sakte, forteller hun.

– Men samtidig var jeg så syk at jeg bare lå i sykesengen og hadde nok med å være i øyeblikket.

STOR STAS: Bru tenkte svært lite på politikken mens hun var innlagt, forteller hun til TV 2. Hele Høyres ledertrio er på plass på Gardermoen, og det er stor stas for Henrik Asheim og Erna Solberg og hilse på Kitty. Foto: Gorm Røseth / TV 2

I sykesengen gikk tankene ofte til fireåringen som satt hjemme.

– Han opplevde plutselig at mamma ble borte og ikke kom hjem fra sykehuset, noe man ikke helt forstår i den alderen. Det var veldig tøft. Det er ikke noe grunn til å stikke det under en stol.

Til slutt måtte den lille jenta ut. Bru var rett og slett for syk til å kunne fortsette graviditeten. Datteren, som har fått navnet Kitty, ble født to måneder for tidlig.

KITTY: Vesle Kitty ble født prematurt, men er i dag frisk og rask forteller mor Tina Bru. Foto: Gorm Røseth / TV 2

Da ventet nok en måned på sykehuset.

– Vi havnet på nyfødt intensiv. Hun klarte ikke å spise selv en periode, så hun måtte få hjelp til det.

Kitty var bare 1800 gram da hun ble født. I dag er hun frisk og rask, og på størrelse med en seks uker gammel baby, i en alder av snart fire måneder.

– Vi har vært veldig heldig. Selv om hun kom tidligere enn planlagt har hun vært sterk og frisk, så det går veldig bra i dag.

– Én ting jeg gruer meg til

Bru er ikke tilbake for fullt i politikken før i høst. Selv om hun elsker politikken og ser fram til å komme tilbake, er det spesielt en ting hun gruer seg til.

– Å pendle vekk vekk fra en åtte måneder gammel baby når permisjonen er ferdig. Da er hun fortsatt veldig liten. Jeg skal jo ikke dra på jobb på dagen og komme tilbake på kvelden. Jeg skal dra fra Stavanger og helt til Oslo.

Høyre er ifølge målingene Norges desidert største parti. Det gjør Bru stolt.

APPLAUS: Ledertrioen har all grunn til å være fornøyde. Høyre er landets største parti på meningsmålingene. Foto: Gorm Røseth / TV 2

– Det går ikke an å late som at man ikke skjønner at noe av det handler om at folk er misfornøyd med de som styrer i dag. Men de hadde ikke trengt å gå til Høyre, det må være noe som gjør at de peker mot oss.

Bru har merket seg at debatten i Norge har blitt mer polarisert, uavhengig av hva debatten handler om. Politikken blir ofte forenklet med enkel retorikk, mener Bru.

PÅ TALERSTOLEN: Retorikken i dagens politikk ble et av temaene Tina Bru snakket om i talen sin fra talerstolen på Høyres landsmøte. Foto: Gorm Røseth / TV 2

– Det skaper fiendebilder. Det tror jeg ikke vi er tjent med. Vi skal gjøre jobben vår, politikk handler ikke om hvem som har den kuleste retorikken, men om å levere resultater. Noen vil kanskje kalle det kjedelig, men man trenger ikke å bruke store ord for at folk skal bli sinte på hverandre.

– Så dere skal være kjedelige?

– Heller kjedelig enn veldig spissformulert og være de som har de største karakteristikkene. Vi skal være et trygt, forutsigbart alternativ, det er det politikk handler om.