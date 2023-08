Tiltrekkes av mørk historie: – Beryktet i miljøet

Beklager, din nettleser støtter ikke avspilling av videoklipp BUSSES TIL: Festivalpublikummet ved Beyond the Gates busses til Fantoft stavkirke i Bergen. Stavkirken har en helt spesiell og mørk plass i musikkhistorien. Foto: Mathias Kleiveland

– Bergen har en magisk følelse, sier amerikanske Anna D.

Hun har reist hele veien fra Dallas i Texas, og utgjør en del av reisefølget på rundt 40 svartkledde personer som torsdag fikk omvisning ved Fantoft stavkirke i Bergen.

– Det er mye betydningsfull historie her, fortsetter Anna.

Historien om den gjenoppbygde kirken er tett knyttet sammen med historien til en av Norges største eksporter innen musikk, black metal.

En historie som i likhet med musikkfansens bekledning også er preget av et dypt mørke.

POPULÆRT: Steinkorset utenfor kirken er et populært motiv. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Dramatisk historie

Denne uken arrangeres metallfestivalen Beyond the Gates i det som omtales som sjangerens fødeby, Bergen. Festivalen ble første gang arrangert i 2012. Nytt av året er at metalfans fra over 50 land tilbys guidet busstur til byens eneste stavkirke.

– Denne avisforsiden er fra juni 1992, sier guide og metalhistoriker Finn Håkon Rødland, mens han holder fram en laminert, over 30 år gammel avis foran de tilreisende svartkledde.

FALMET: Avisforsiden fra 1992. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

«Fantoft stavkirke lagt i aske» står i store bokstaver over forsiden fra den falmede utgaven av Bergens Tidende. Den dramatiske nyheten er illustrert med et bilde av ruinene av det som en gang var en stavkirke fra rundt 1170.

Rundt 20 menn og nærmere to kilometer med brannslanger var ikke nok for å stanse flammene fra å ødelegge den historiske langkirken.

I løpet av en halvtime 6. juni 1992 var den tilnærmet jevnet med jorda.

SVART FORBANNELSE: Black Curse er et av bandene som spiller på festivalen Beyond the Gates i Bergen. Foto: Frode Hoff / TV 2

Blackmetalmusiker dømt

Brannen ble den første av en rekke med kirkebranner i Norge.

Musiker Varg Vikernes ble seinere dømt for å ha stått bak flere av disse brannene. Mannen, som fikk kallenavnet «Greven», var en sentral figur i black metal-miljøet i Norge, blant annet som bassist i Mayhem.

Han ble også tiltalt for å nedbrenningen av Fantoft, men ble ikke dømt for denne brannen.

Før han ble pågrepet av politiet i august 1994 hadde Vikernes knivdrept bandkollega i Mayhem, Øystein Aarseth, bedre kjent under artistnavnet «Euronymous».

Han ble dømt til 21 år i fengsel, men slapp ut etter 16.

I løpet av denne tiden ble en replika av kirken reist.

DEDIKTERTE: De tilreisende er ofte svært dedikerte fans av musikksjangeren. Foto: Frode Hoff / TV 2

– Beryktet i miljøet

Noen måneder før pågripelsen ga Vikernes ut en EP. Bildet av den nedbrente stavkirken på Fantoft prydet coveret.

I ettertid har miljøet tatt sterkt avstand fra Vikernes, samtidig har kirkebrannene brent seg inn i sjangerens historie.

– Jeg synes de guidede turene, det å lære om alt og kunne se det for en selv, gir en helt egen opplevelse, sier Krystal Turner fra den amerikanske delstaten Idaho.

– Det er en del av historien og fortellingen om Norge, kirkebranner og slikt. Det er kult å se det, legger Justin Cantrell til.

– Denne kirken er på en måte beryktet i miljøet. Det er kult å se den, fortsetter Krystal.

REIST LANGT: Krystal Turner og Justin Cantrell har reist helt fra Idaho i USA, og synes det er kult å se den beryktede kirken. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

– Viktig historisk bakteppe

De er ikke alene om å ville oppsøke historiske plasser med referanse til metalsjangeren. Alle de guidede turene i regi av Beyond the Gates er fullbooket, opplyser festivalen.

– Når fans kommer fra hele verden til Norge, så er det jo det å se på stavkirkene en del av bucketlisten. Fantoft er jo den aller viktigste av det historiske bakteppet som ligger rundt det, sier historiker og guide Rødland til TV 2.

Norsk kultur og natur har blitt tett knyttet sammen med den mørke musikksjangeren, også utover de groteske kirkebrannene.

– Når det gjelder norsk black metal, så har norske stavkirker blitt en del av det visuelle, i likhet med fjorder, fjell, skog og så videre. En estetikk som både norske og internasjonale fans har blitt veldig fascinert av, fortsetter Rødland.



Kontrastene er store, innrømmer fansen.

– Å ha denne festivalen i Norge, og på et så vakkert sted, det gir en interessant kontrast. Du har denne ekstreme musikken i det som på mange måter er et skandinavisk paradis, sier Anna D fra Texas.

KONTRASTER: Anna D. fra Texas synes det er interessant med kontrasten mellom det vakre og ekstreme. Her fotograferer hun en annen festivalgjenger inne i Fantoft stavkirke. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

– En megasuksess

Festivalsjef og musiker Torgrim Øyre tror publikumet er veldig opptatt av å se og lære mer om historien rundt musikksjangeren.

– Bergen har alltid vært en toneangivende metalscene, og det er veldig mange band som kommer herfra som bitt fra seg internasjonalt. Jeg tror folk opplever det som litt eksotisk å få se hvor disse bandene kommer fra, og få med seg litt av historien og hva som har inspirert dem, sier Øyre.

SJEF: Festivalsjef Torgrim Øyre. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Han anslår at rundt 60 prosent av festivalpublikummet er tilreisende. Flesteparten av disse igjen er utlendinger.

Øyre innrømmer at han var nervøs for om den økonomiske situasjonen i Norge og verden ville påvirke besøkstallet under årets festival. Nå er han imidlertid beroliget.

– Det er en megasuksess og stappfulle hus over hele linjen.