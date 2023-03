Tiltalte: – Som om det brant i kroppen

OSLO TINGRETT (TV 2): 41-åringen som er tiltalt for drapet på Fevziye Kaya Sørebø (50) på Frogner i april 2021 forteller at han følte seg fullstendig overkjørt av henne i en årrekke.

Etter en pause i retten setter 41-åringen seg tilbake i vitneboksen i sal 327 i Oslo tingrett.

Nå forklarer han seg om at han «fant frem våpenet sitt hjemme» i desember i 2020, om lag fire måneder før drapet.

Da hadde han nettopp blitt dømt til å betale nå avdøde Fevziye Kaya Sørebø (50) 12,7 millioner kroner i en sivil tvist.

28. april kjørte han til Frogner for å se om han kunne få tak i henne, fordi han mente hun hadde fremsatt en rekke løgner om ham i den sivile rettssaken.

«Så du vil ta livet av meg?»

41-åringen sier at han hadde svært destruktive tanker på denne tiden, og at han flere ganger vurderte å ta sitt eget liv.

Våpenet, en halvautomatisk Glock, bar han med seg fra tid til annen, forteller han.

Tiltalte forteller at han egentlig hadde slått seg til ro med at han ikke kom til å få tak i Sørebø denne dagen, og at han egentlig var på vei hjem igjen da han så en bil runde hjørnet inn i Tostrups gate i Oslo.

ÅSTEDET: Fevziye Kaya Sørebø (50) ble skutt i denne gaten i Oslo. Foto: Frode Sunde/TV 2

Fevziye Kaya Sørebø parkerte bilen sin lenger opp i gaten fra der han selv stod parkert. Så gikk han bort til henne.

– Jeg åpna døra og hilste. Hun sier hei og spør hvorfor jeg oppsøker henne. Jeg sier at jeg ønsker dialog.

Vitner til hendelsen har beskrevet at de to hadde en høylytt konfrontasjon.

41-åringen forteller at han ønsket svar på en rekke spørsmål knyttet til den sivile dommen fra desember, og det han mener er usannheter knyttet til tvisten.

SATT I BILEN: Avdøde satt i denne bilen da hun ble skutt ni ganger i hodet og halsen. Foto: Frode Sunde / TV 2

41-åringen blir deretter satt ut av svaret hennes, sier han.

– Hun sier «så du vil ta livet av meg?». Jeg synes egentlig det var et veldig merkelig svar å få, men da tok jeg frem det våpenet jeg hadde med og tok et ladegrep. Jeg pekte det på siden av henne og spurte «vil du heller det?».

41-åringen erkjenner straffskyld for drapet, men nekter for at det ble utført med overlegg, altså at det var planlagt.

Tømte hele magasinet

Han sier hun ba han om å ta opp det han ville snakke om med advokatene i den sivile tvisten.

41-åringen hevder på sin side at det han ville snakke med henne om ikke var noe advokatene kunne hjelpe han med, fordi de hadde misforstått saken.

Han kom ikke noen vei med dialogen, sier han.

– Jeg får ikke noe svar, så jeg prøver å fyre av et varselskudd, men våpenet går ikke av.

STORE STYRKER: Nødetatene rykket ut med store styrker den 28. april 2021. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Når våpenet ikke går av så blir jeg egentlig bare stående der. Det koker i hodet mitt, det koker i hele kroppen.

Likevel er han på vei bort fra bilen på dette tidspunktet, hevder han.

– Hun snur seg, ser bare rett frem gjennom frontruta og sier «så du skulle ta livet av meg», sier 41-åringen og fortsetter:

– Da tok jeg ladegrep igjen, sier han.

Han forklarer at han skjøt til magasinet var tomt, før han gikk fra stedet. Fra tidligere er det kjent at Fevzie Kaya Sørebø (50) ble skutt ni ganger i hodet og halsen.

Tiltalte innledet den frie forklaringen sin med å unnskylde seg overfor de etterlatte og familien Sørebø.

– Jeg håper vi kan forsones i fremtiden, sier han.

På spørsmål fra aktor, statsadvokat Aud Kinsarvik Gravås, forteller han at våpenet egentlig bare skulle være en trussel.

Aktor vil vite hva som gjorde at han skjøt.

– Jeg klarer ikke å beskrive det på noen måte. Det bare rant over for meg, der og da. Det var som om det brant inne i kroppen.

– Langt over mitt nivå

Statsadvokaten mener at en årelang økonomisk tvist med Fevziye Kaya Sørebø er motivet for at 41-åringen skjøt og drepte henne.

Under forklaringen sin bruker tiltalte mye tid på å redegjøre for hvordan han ble kjent med ekteparet Sørebø, og hvordan han etter hvert ble prosjektleder for parets luksuriøse boligprosjekt i et ambassadestrøk i Oslo.

– Dette her var et prosjekt langt over mitt nivå. Jeg hadde ikke så veldig lyst til å ta i det, sier tiltalte.

Han forteller at han møtte ekteparet Sørebø i et middagsselskap hjemme hos seg selv i 2014, etter at den tidligere kona hans hadde invitert dem.

BYGGEPROSJEKTET: 41-åringen var prosjektleder for drømmehuset til ekteparet Sørebø. Foto: Frode Sunde / TV 2

Da hadde han nettopp blitt ferdig med sitt eget byggeprosjekt, en villa på om lag 500 kvadratmeter i Bærum.

Fevziye Kaya Sørebøs ektemann, Jaran Sørebø, skal ha vist stor interesse for huset og hvilke løsninger 41-åringen hadde valgt.

Etter hvert fikk han ansvar for å skaffe håndverkere til Sørebøs hytte på Hafjell, som skulle selges.

I 2016 ble han involvert i ekteparets enorme boligprosjekt i Kristinelundveien i Oslo. Året etterpå ble Jaran Sørebø alvorlig syk, før han døde brått i mai 2018.

– Det første søksmålvarselet kommer 1. desember i 2018. Det blir besvart dagen etter, og så hører man ingen ting.

– Henger ikke på greip

Underveis i forklaringen minner dommeren 41-åringen på at den økonomiske tvisten ikke har direkte betydning for spørsmålet retten skal ta stilling til; om han er skyldig i overlagt drap eller ikke.

Retten lander likevel på at han skal få fortsette å forklare seg fritt om årene frem til drapet, som åpenbart var vanskelige for 41-åringen.

Den økonomiske tvisten handler om at Fevziye Kaya Sørebø og hennes advokater mente tiltalte gikk langt utover rammetillatelsen som var gitt til byggeprosjektet på Frogner, noe de også fikk medhold for i Oslo tingrett i 2020.

– Hvilke interesser skulle jeg ha for å bygge 510 kvadratmeter utover rammetillatelsen og fortsette på prosjektet et helt år utover det som var avtalen, på hobbybasis. Det henger liksom ikke på greip, sier han.

Da han skulle betale for en burger høsten 2018, oppdaget han at bankkortet plutselig ikke fungerte, selv om han visste at han hadde penger på konto.

Da hadde namsmannen tatt arrest i alle verdiene hans, noe 41-åringen opplevde som svært belastende.

De neste to årene ble ikke noe bedre.

– Jeg går helt i kjelleren. Man gjør seg noen tanker om hvordan dette fungerer, sier han.

Følte seg brukt

Selv om de har hatt mye kontakt gjennom advokater, hadde ikke tiltalte og Fevziye Kaya Sørebø møtt hverandre etter at ektemannen hennes døde i 2018.

41-åringen følte at hun brukte ham som en syndebukk og at en rekke av beskyldningene var ren løgn.

DREPT: Fevziye Kaya Sørebø var statsautorisert tolk. Foto: Berit Roald / NTB

Når saken etter hvert ble håndtert av advokater, følte 41-åringen at han mistet oversikt og kontroll over saksgangen og papirene.

– Hvis jeg skulle få rydda opp i dette så måtte jeg få snakket direkte med Fevziye. Jeg måtte ha en samtale med henne uten at advokatene var innblanda, fordi hun kjente til saken.

Oslo tingrett har satt av ni rettsdager til hovedforhandlingen som begynte mandag morgen.

Statsadvokaten mener at drapet ble utført med overlegg, altså at det var planlagt. 41-åringen nekter for dette og mener det var en handling i affekt.