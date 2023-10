Tiltalte så brutale videoer for å føle seg bedre

21 år gamle Sigve Bremset ble drept og to andre skadet da en bil kjørte inn i en folkemengde i Steinkjer natt til 1. påskedag i april.



I retten ble det vist en video av påkjørselen. En gruppe unge voksne står utenfor spisestedet Tasty i Kongens gate i sentrum.

En overvåkingsvideo viser at en bil kommer kjørende på fortauet, stanser kort foran gruppen, før den gasser på for fullt.

Påkjørselen dreper 21 år gamle Sigve Bremset og skader to andre.

OMKOM: 21 år gamle Sigve Bremset var hjemme i Steinkjer på påskeferie, og hadde vært på konsert med venner da han ble påkjørt på et fortau natt til søndag Foto: Privat

Mandag startet rettssaken mot mannen i 30-årene som er tiltalt for drapet, samt drapsforsøk på to andre.

Ba om unnskyldning til etterlatte



Ikledd en blå hettegenser og rød bukse inntok likevel tiltalte forsiktig vitneboksen for å forklare seg.

Der ble han sittende med senket hode.

– Jeg vil gjerne be om unnskyldning for at jeg har vært så dum. Jeg er villig til å ta den straffen dere mener er rett, sier mannen i 30-årene.



Han forklarer at han ikke husker å ha kjørt på fortauet, og fikk først vite at han hadde kjørt inn en folkemengde i avhør med politiet.

VIDEO VISER PÅKJØRSELEN: I retten ble det vist overvåkningsbilder som dokumenterer at den hvite varebilen kjører inn i en mindre folkemengde i Steinkjer sentrum. Foto: Håkon Kvam Lyngstad / TV 2

Mannen forteller at han kjørte til et utested i Steinkjer sentrum etter å ha drukket tidligere på kvelden. Der bestilte han flere øl og shots, og ble til stengetid.

Husker du hvor mange shots, spør aktor Kaia Strandjord.

– I hvert fall tre.

Deretter husker mannen lite.

– Det siste jeg husker å ha tenkt var at jeg skulle hjem, forklarer han.

– Når får du vite at du har kjørt på personer, fortsetter aktor.

– Alt var forvirrende, jeg kommer ikke på det, svarer tiltalte.

Mannen forteller at det tok lang tid før det gikk opp for han hva som hadde skjedd.

– Det føltes så uvirkelig, forvirrende og rart, sier han i retten.

Så brutale videoer på nettet

Aktor Strandjord trekker fram tiltaltes netthistorikk som har vært undersøkt av politiet.

Hun spør om han har vært opptatt av trafikkulykker, noe tiltalte bekrefter. Mannen er lenge stille, og har vansker med å svare på aktors spørsmål.

– Du var inne på en side hvor en video het «woman crushed alive by car», for eksempel, sier Strandjord.

SPURTE OM BILEN: Aktor Kaia Strandjord brukte tid på å spørre om hvorfor tiltalte kjørte bil, når han ble fradømt å gjøre dette i 2018. Foto: Frank Lervik / tV 2

– Jeg har sett på noen styggheter. Jeg har vel sett på sånt for å føle meg bedre, sier tiltalte.

– Hvorfor føler du deg bedre etter å ha sett trafikkulykker på nettet?

– Jeg ser for meg de som har vært ekle mot meg i oppveksten, svarer mannen.

Forsvarer Marstander-Berg tar ordet, og fortsetter å spørre om hvorfor tiltalte ser de brutale videoene.

– Jeg kommer i bedre humør etterpå, for da blir det litt lettere å være til, svarer tiltalte.

– Er trafikkulykker noe du har sett mye på?

– Alt fra brutale henrettelser til trafikkulykker. Alt sånt griseri, egentlig.

– Har du noen gang tenkt at du skulle være med i sånne hendelser, spør forsvareren.

– Nei, svarer mannen i 30-årene.

VIL HANDLE OM FORSETT: Forsvarer Anne Marstander-Berg sier i retten mandag at tiltalte erkjenner de faktiske forhold, men mener ikke han handlet med forsett om å drepe. Foto: Frank Lervik / TV 2

– Ikke forsettlig drap

Mannen i 30-årene er tiltalt for fire punkter:

Forsettlig drap Drapsforsøk på to andre Å ha ført motorvogn påvirket av alkohol Å ha kjørt uten å ha førerkort

Tiltalte erkjente delvis straffskyld for punkt én. Ikke straffskyld for punkt to. Punkt tre og fire erkjenner han i retten straffskyld for.

– Det er spørsmålet om forsettet som vil være aktuelt. og betydningen hans funksjonsnivå vil ha for om dette er en forsettlig eller uaktsom handling, sier forsvarer Anne Marstander-Berg.

Hun forklarer tiltaltes svar på skyldspørsmålet slik:

– Årsaken til at han sier delvis er at han mener han ikke har gjennomført forsettlig drap, men at han har vært uaktsom i forhold til å kjøre bil i beruset tilstand.

– Han benekter ikke at han har kjørt som beskrevet, utdyper Marstander-Berg.

BEGRAVELSE: Begravelsen til Sigve Bremset fant sted 21. april. I begravelsen takket faren for hjelpen de fikk. Foto: Privat

– Jeg ser han er borte

Mandag vitnet også en av de andre fornærmede som ble skadet i påkjørselen. Mannen stod like vel Sigve Bremset da bilen kjørte inn i dem.

Det første han gjorde var å løpe over til kameraten som lå nede.

– Jeg tar han på brystkassa og prøver å få kontakt. Jeg ser at han er borte, sier den fornærmede.



Det er tydelig tungt for mannen å snakke om hendelsen, og han bryter ut i gråt flere ganger i løpet av sitt vitnemål.

– Tilfeldig at jeg lever og Sigve er død, sier han.



Han forteller om en vanskelig tid etter hendelsen hvor han har slitt med å snakke om det som skjedde.

– Det er en kamp hver dag, sier han.