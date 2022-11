Tiltalte inviterte flere jenter fra Tinder

OSLO TINGRETT (TV 2): 27-åringen som er tiltalt etter «grottefesten» er helt uenig med aktor i at han har noe ansvar for det som gikk galt på skandalefesten. Aktor mener en rekke meldinger viser noe annet.

– Et sted mellom 03.15 og 03.30 ble det helt stille og mørkt. N.N. (den andre tiltalte, journ. anm.) sier til meg at han skal sjekke hva som har skjedd. Han kommer løpende tilbake og sier at det er noen som har besvimt, forklarer den tiltalte 27-åringen.

Onsdag morgen inntok han vitneboksen i Oslo tingrett. Rettssaken mot han og den 26 år gamle kompisen begynte tirsdag denne uken.

De to står tiltalt for uaktsom forgiftning av allmennheten etter den mye omtalte skandalefesten i den sanerte bunkeren i Oslo.

GROTTEFEST: Grotten på St. Hanshaugen der flere personer ble skadet av kullosforgiftning etter en fest natt til søndag ble i dag åpnet for pressen. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix Foto: Vidar Ruud

Begge de tiltalte nekter straffskyld for forgiftningen.

Inviterte jente fra Tinder

Under sin frie forklaring forteller den 27 år gamle mannen om sommeren i 2020, da Norge var preget av at samfunnet var nedstengt som følge av korona.

Statsadvokat Daniel Sollie trekker under sin utspørring raskt frem noen meldinger fra datingappen Tinder, som politiet har funnet på telefonen hans.

«Men det som er litt kult, jeg fant et bomberom i sentrum som vi har festet i den siste tiden», skriver tiltalte i samtalen.

«Klok kar du, med andre ord», svarer kvinnen han snakker med.

«Så når jeg er ferdig med fotlenken skal vi ha «release» party for meg der», svarer han.

27-åringen hadde i tiden frem mot festen i august 2020 fotlenke fordi han var dømt for å kjøre for fort.

I Tinder-meldingene skriver han til kvinnen han snakker med at det «Blir sånn rave cave».

BEFARING: Til venstre i bildet står statsadvokat Daniel Sollie. Til høyre for han tingrettsdommer Eirik Aas. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Facebook-arrangementet for «grottefesten», der om lag 200 personer stod på gjestelisten, hadde nettopp navnet «Rave cave».

– Hvem opprettet det arrangementet? vil aktor vite.

– Det var vel jeg og de andre som står som arrangører, svarer tiltalte.

Flere Tinder-samtaler

Aktor trekker frem flere TInder-samtaler som politiet har sikret fra mobiltelefonen hans.

Samtalen innledes med at en kvinne skryter av det hun omtaler som «redigeringsskilz».

Tiltalte svarer at han har «Planlagt å redigere en syk fest den 29. august like ved Bislett i ett forlatt tilfluktsrom. Redigerer inn ca 100-200 mennesker, glow sticks, dj, laser, low fog».

– Tenker du at du var med på å arrangere denne festen?

– Ja.

– Hvorfor har du ikke ansvar for det som gikk galt?

– Fordi jeg styrte bare med musikken, svarer han på spørsmålet fra aktor.

ÅSTEDET: Nødetatene rykket ut med store ressurser til St. Hanshaugen natt il 30. august. Foto: Vidar Ruud / NTB

Deretter finner statsadvokaten frem flere meldinger fra andre personer, der 27-åringen får spørsmål om navngitte personer kan få komme på festen.

– Du har litt peiling?

Også en Snapchat-gruppe vil bli sentral i rettssaken. Både medtiltalte og de tre tidligere medsiktede er deltakere i gruppen.

Aktor viser frem en melding der 27-åringen forteller de andre i gruppen hva som må gjøres for at festen skal kunne realiseres.

Det dreier seg om innleie av aggregater, lyd og lys til festen. Poenget til statsadvokaten er at at påtalemyndigheten mener alle disse meldingene belyser 27-åringens rolle som arrangør av festen.

Retten får også presentert flere tekstmeldinger som 27-åringen har sendt til en leverandør av lyd- og lysanlegg.

«Det PA anlegget til 3500kr, er det ledig på lørdag? Samt den Low Fog maskinen som ikke bruker tørris, 4stk varytec XS spotter og den animasjonslaseren til 1250,- trenger også et DMX bord som er kompatibelt med eventuell Mac», skriver 27-åringen.

RAVE CAVE: Over denne døren inne i bunkeren hang det et neon-skilt med teksten «Rave Cave». Foto: Vidar Ruud

– For oss vanlige så virker det som du har litt peiling? sier aktor.

– Jeg kan kommentere disse meldingene. Jeg har gått inn på nettet for å se hva det heter. Du ser at det er skrevet spørsmålstegn i flere av meldingene, og det mener jeg gjenspeiler min kompetanse. Jeg vet bare hva det heter fordi jeg har sett det på nettet, svarer han.

Oslo tingrett har satt av ti dager til rettssaken som begynte tirsdag. Den medtiltalte 26-åringen skal forklare seg senere onsdag.