Tiltalte hevder Nav-drapet var «et desperat rop om hjelp»

Ifølge forsvareren hevder mannen som drepte Nav-ansatte Marianne Amundsen (57) og skadet Ida Aulin at han følte seg totalt forbigått av Nav-systemet.

Mandag 20. september gikk alarmen ved Nav Årstad i Bergen, da en mann gikk amok med kniv under et brukermøte.

Marianne Amundsen (57) mistet livet, og Ida Aulin ble skadd i hendelsen.

Førstkommende mandag starter rettssaken i Hordaland tingrett, og tiltaltes forsvarer, Morten Grimstad, sier hans klient vil forklare seg.

– Nå har han vært i fengsel i over ett år, og han er spent.

FORSVARER: Advokat Morten Grimstad representerer mannen som er tiltalt for Nav-drapet. Her fra fengslingsmøtet, kort tid etter hendelsen i fjor høst. Til venstre er politiadvokat Christine Møen Wisløff.

Følte seg forbigått av Nav

Hittil har det ikke vært kjent hvorfor tiltalte gikk til angrep ved dette brukermøtet hos Nav.

Tidligere har det kommet frem at mannen har slitt med psykisk sykdom, og nå sier forsvareren at tiltalte i tillegg hadde mye frustrasjon rettet mot Nav.

– Den psykiske sykdommen er viktig å ha som bakteppe, men han har i lang tid opplevd å ikke bli tatt på alvor av Nav, sier Grimstad.

– På hvilken måte?

– Han har fått avslag på sosialstønad, og følt at han ikke har blitt tatt på alvor når han har klaget på avslagsvedtakene og saksbehandlere. Min klient sier han har blitt møtt med en arrogant holdning som har gått hardt inn på ham. Han har følt at han ikke fikk hjelp, og at han har blitt motarbeidet.

SIKRING: Nav-kontoret ved Årstad i Bergen var stengt i lang tid etter drapshendelsen. Nå sier Nav de gjør alt for å sikre lokalene.

«Fastlåst» livssituasjon

Forsvareren understreker at tiltalte sitt sinne ikke var rettet spesifikt mot fornærmede i saken, men heller mot Nav-systemet.

– Dette var ikke en planlagt handling, og ikke rettet mot enkeltpersoner. Han beskriver det som et rop om hjelp, sier Grimstad.

– På hvilken måte mener han at den dårlige behandlingen han hevder å ha fått fra Nav kan rettferdiggjøre et slikt angrep?

– Det er ikke noe som rettferdiggjør drapet. Han beklager selvfølgelig overfor fornærmede og etterlatte på det sterkeste. Han mener det var en desperat handling som var et uttrykk for at han trengte hjelp, sier Grimstad.

Forsvareren tegner et bilde av en bruker som har økonomisk og sosialt «fastlåst» i mange år, og som med sin psykiske sykdom har tilbrakt det meste av tiden alene i leiligheten.

Tiltalte har ikke klart å få seg jobb, til tross for at han har høyere utdanning, i form av en bachelorgrad.

SORG: Blomster lagt ned utenfor Nav-kontoret på Årstad i Bergen i fjor høst.

Slik svarer Nav

TV 2 har forelagt kritikken for Nav, og de viser til kommunaldirektør Tommy Johansen i Bergen kommune for svar.

Han sier verken Nav eller kommunen kan snakke om enkeltsaker.

– Vi har ikke noe kommentar til denne saken, og vi kan heller ikke kommentere noe som gjelder det som sannsynligvis blir lagt frem i rettssaken, sier Johansen.

Kommunaldirektøren sier kommunen og Nav har gjort omfattende arbeid for å hindre at lignende episoder skal skje igjen. Nye lokaler er spesialutstyrt for å trygge de ansatte best mulig.

Bistandsadvokaten: – Ingen kommentar

Familien sin bistandsadvokat May Britt Løvik har også blitt forelagt påstandene til tiltalte om at avdøde og fornærmede var tilfeldige ofre, og at tiltalte hadde oppsamlet frustrasjon mot Nav.

Bistandsadvokaten har ingen kommentar til dette.

TILBAKEHOLDEN: Bistandsadvokat May Britt Løvik representerer fornærmede og etterlatte i saken. Her med tiltaltes forsvarer Morten Grimstad.

– Det forsvarer her velger å gå ut med i forkant av hovedforhandlingen er ting som skal behandles under straffesaken, og som jeg derfor ikke ønsker å kommentere, sier Løvik.

Ny tiltale

1. juli ble det tatt ut tiltale i Nav-saken, der 40-åringen ble omtalt som utilregnelig og kandidat for tvungen psykisk helsevern.

Det endret seg 17. oktober, da det ble tatt ut ny tiltale i saken. Da snudde påtalemyndigheten, og poengterte at de mener tiltalte likevel kan straffes og eventuelt ilegges forvaring.

– Selv mener min klient at han var psykisk syk da handlingen skjedde. Selv om statsadvokaten mener han er tilregnelig, kan retten vurdere dette annerledes underveis i rettssaken, sier forsvareren.