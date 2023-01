Tiltalt vaktsjef (33) starter maratonforklaring i retten

Den tiltalte 33-åringen mener han ikke skal straffes etter at fregatten han var navigatør på, gikk tapt i 2018. Hans egen forklaring blir derfor sentral i den to måneder lange rettsprosessen. I Hordaland tingrett er det satt av fem dager til forklaringen hans i retten.

– Han er spent på hvor detaljerte spørsmålene blir. Det er ikke gitt å klare å huske alt i detalj, men det er satt av god tid til hans forklaring, og han ser fram til at han skal få gi sin versjon om hva som skjedde og hva han opplevde, sier forsvarer Christian Lundin til NTB.

Da tingretten tirsdag var på befaring på KNM Roald Amundsen, en av Forsvarets gjenværende fire fregatter av Nansen-klassen, ble vaktsjefen tatt godt imot av kollegene. 33-åringen jobber fremdeles i Sjøforsvaret.

Christoffer Brekke, vaktsjef på KNM Roald Amundsen, forklarte om rutiner på broen på en fregatt da Hordaland tingrett tirsdag var på befaring i forbindelse med rettsoppgjøret etter at KNM Helge Ingstad kolliderte og sank i Øygarden. Foto: Geir Olsen / NTB / POOL

– Det var en god opplevelse å være der ute, fordi jeg opplevde fin støtte fra de andre der, sa vaktsjefen til NTB via forsvareren om bord.

- Kompleks

Det blir lagt opp til en omfattende og detaljert utspørring av vaktsjefen. Alt fra han sto opp en halv time før vakta på broen skulle starte, til ulykken skjedde en drøy halvtime senere, vil bli gjenstand for grundig redegjørelse.

Under innledningsforedragene til partene mandag var hendelsene forut for sammenstøtet med oljetankeren Sola TS i Hjeltefjorden delt opp i situasjonsbilder helt ned på enkeltsekunder. Selve sammenstøtet er tidsatt til klokken 4.01.15 om morgenen 8. november 2018. Det blir dette vaktsjefen må fortelle om.

– Det er et vanskelig og komplekst saksfelt, men samtidig er det ting han kan mye om. Så den største belastningen er ikke å forklare om de tekniske tingene, det er mer det å klare å memorere hva han opplevde, sier Lundin.

For lenge

Statsadvokat Benedikte Høgseth sier vaktsjefens forklaring må bli detaljert ettersom han ikke erkjenner straffskyld.

– Han ønsker å belyse mange deler av hendelsesforløpet, og da må vi være detaljert i vår utspørring, og det er aktoratet som stiller spørsmål først, sier Høgseth til NTB.

KNM Helge Ingstad ved skadestedet i Øygarden etter fartøyet natt til 8. november 2018 kolliderte med tankskipet Sola TS og forliste Foto: Terje Pedersen / NTB

Statsadvokaten forsvarer at det er satt av hele fem dager til utspørringen av vaktsjefen, men åpner for at ikke alle dagene må brukes hvis de får svar på alle spørsmål de har.

– Vi har ment hele tiden at det opprinnelig måtte holde med to, maks tre dager. Aktor har holdt fast på at det er nødvendig med fem, men vi har hele tiden ment at det var for mye, sier Lundin.