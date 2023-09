Tiltalt nabomann i retten: – Heilt jævlig

I sin frie forklaring fortalde mannen i 30-åra om lange videosamtalar med nabojenta (8) før leggetid. Han innrømma at det blei for mykje.

Fire personar i eit nabolag i ein vestlandskommune er tiltalte for incest og grove valdtekter av barn under 14 år.



Den omfattande rettssaka er inne i si fjerde veke i Hordaland tingrett. Dei tiltalte er eit foreldrepar, deira eldste son og ein nabomann.



Dei første vekene har gått med til å spele av 50 timar med tilrettelagde avhøyr av dei tre fornærma barna; dei to yngste barna til foreldreparet og sonen til nabomannen.

– Eg har venta på ein dag som denne, der eg kan fortelje alt. Det var veldig ekkelt og vondt. Eg følte eg ikkje fekk bestemme over kroppen min, har sonen (16) til foreldreparet sagt i sine tilrettelagde avhøyr, ifølge BT.

– Broren min blei tvinga. Det var mamma og pappa som bestemte. Det var to ting vi skulle gjera; det var å seie ja og smile, har 16-åringen også forklart, ifølge BA.

NABOAR: Ein heil familie, samt nabomannen og sonen hans, er dei involverte i saka. Dei fornærma barna er i dag tekne hand om av barnevernet. Foto: May Husby / TV 2

– Veldig vanskeleg

Tysdag var turen komen til dei tiltalte sine forklaringar.

Dei risikerer alle 21 års fengsel, men alle nektar straffskuld og seier dei alvorlege overgrepa aldri har skjedd.

Nabomannen i 30-åra var førstemann i vitneboksen. Han er tiltalt for valdtekter av sin eigen son (10) og dottera (11) til dei medtiltalte i saka.

– Det er veldig vanskeleg å sitte her og forklare meg for så mange menneske. Situasjonen er heilt jævlig, for å seie det enkelt, sa mannen då han fekk starte si frie forklaring.



NEKTAR STRAFFSKULD: Advokat Kai-Inge Gavle forsvarar nabomannen i 30-åra. Foto: Eva Frimanslund / TV 2

Gjennom fleire svært detaljerte forklaringar har retten fått høyre kva nabomannen skal ha utsett barna for.

– Det var rart og ekkelt. Han sa «ikkje fortel det til nokon. For då hamnar eg i fengsel», forklarte den no 11 år gamle jenta i eitt av dei mange avhøyra på Barnehuset.

Ho fortalde også om korleis ho prøvde å seie «stopp» og at ho sparka nabomannen i magen utan at han stoppa.

– Å høyre alle desse grufulle forteljingane som blir fortald av barna, det synest eg er vanskeleg, sa nabomannen.

Sidan han vart pågripen i november 2020 har han berre sett sonen sin fysisk to gonger.

– Det er dei to mest gledelege augeblikka eg har hatt sidan denne galskapen starta. Det er tungt å bli riven vekk frå sin eigen familie. No håpar eg vi får ein slutning som belyser det som er sanninga, sa mannen.

I RETTEN: Dei fire tiltalte sit saman med sine forsvararar (kledd i svart) i rettssalen i Bergen. På fremste benk sit faren i 50-åra (heilt til venstre) og nabomannen. På bakerste benk mora i 40-åra (til venstre) og storebroren til barna. Rettsteikning: Ane Hem / TV 2

Naboar reagerte

Saka vart rulla opp då barnevernet i den aktuelle kommunen fekk fleire uromeldingar om korleis mannen var med nabojenta og sin eigen son.

Meldingane tikka inn utover hausten 2020.

«Viss ein ikkje tenkte at det var eitt barn og ein vaksen, ville eg sagt at dei var forelska», skal ein av varslarane ha sagt.



Men i retten forsvara mannen seg med at det berre var leik og moro, som til dømes at nabojenta fekk klatra på han i svømmehallen og hoppe frå skuldrene hans.

Han innrømma likevel at familien hans hadde svært mykje kontakt med nabojenta, som var jamgamal med hans son. I ein lang periode var ho dagleg på besøk og overnatta ofte i helgene.

Ifølge han såg både han og sambuaren hans på nabojenta som eit ekstra familiemedlem.

– For dei som ikkje kjente oss eller hadde kontakt med oss, så var det nok kanskje ein underleg dynamikk. Det ser eg no. Men eg hadde berre intensjonar om å vera snill. Barna var nøgde med å ha nokon dei kunne herje med.

Dette er tiltalane mot foreldreparet, sonen og naboen Mannen i 50-åra: § 301: Grov valdtekt av barn under 14 år. Skal ha skjedd gjentekne gonger, over fleire år, mot dottera (11 år) og sonen (16 år).

§ 312: Incest

Dyrevelferdsloven § 37: Grov seksuell omgang med hund.

§ 311: Skal ha gjort internettsøk etter overgrepsmateriale med søkeord som «incest-teen», «Pdophiles», «schoolgirl+filmed» og «illegal+sex». Skal også ha filma sonen sin naken. Kvinna i 40-åra: § 301: Grov valdtekt av barn under 14 år. Skal ha skjedd gjentekne gonger, over fleire år, mot dottera (11 år) og sonen (16 år). Også tiltalt for å ha vore til stades under overgrepa til barnefaren utan å gripa inn. § 312: Incest

Sonen i 20-åra: § 301: Grov valdtekt av barn under 14 år. Skal ha skjedd gjentekne gonger, over fleire år, mot søstera (11 år) og broren (16 år). § 313: Søskenincest

Nabomannen i 30-åra: § 301: Grov valdtekt av barn under 14 år. Skal ha skjedd gjentekne gonger, mot sin eigen son (10 år) og dottera til dei medtiltalte (11 år). Høvevis frå hausten 2019 og sommaren 2020 og fram til han vart arrestert i november 2020. § 312: Incest

§ 311: Skal ha tatt bilete av sonen og nabojenta som viser seksuelle overgrep eller seksualiserer dei.

§ 305: Seksuelt krenkande atferd. Skal ha sagt «jeg er forelsket i deg» til nabojenta og tatt henne med på leiting etter sexleiketøy på soverommet til det medtiltalte foreldreparet.



Videosamtalar før leggetid

Mannen i 30-åra innrømma likevel at kontakten gjekk for langt i nokre tilfelle.

Særleg då koronapandemien råka i mars 2020. Då hadde han og sonen lange videosamtalar med nabojenta, som då var åtte år gamal. Dei spela mykje Minecraft saman.

– Det var ikkje noko farleg kontakt, men det blei veldig mykje, vedgjekk mannen.



Han innrømma også at samtalane heldt fram berre mellom dei to etter at sonen hadde lagt seg. Ifølge han var dette greitt for foreldra til jenta (som også er tiltalte for valdtekter mot henne).

Ofte kunne videosamtalane vare i opp mot 1,5 time. I tillegg hadde mannen fast rutine med å sende «artige småsnuttar» på Snapchat for å seie «god morgon» og «god natt» til både nabojenta og mora hennar.

– Det blei veldig mykje altså. Det burde nok ha vore roa ned, kommenterte nabomannen sjølv.

Nakenbilete på telefonen

Dei tilrettelagde avhøyra av barna er dei heilt sentrale bevisa i saka. Men påtalemakta meiner også dei har fysiske bevis mot nabomannen i form av bilete som er funne på telefonen hans.

Ifølge tiltalen er dette seksualiserte bilete av nabojenta og sonen hans. Dette nektar den tiltalte for.

I sin frie forklaring fortalde han at det var barna sjølv som tok bileta med hans telefon og at han hadde fleire alvorspratar med sonen sin om det ikkje var lov å ta slike nakenbilete.

Bak lukka gardiner

Utspørjinga av nabomannen held fram onsdag. Dei neste dagane skal også dei andre tiltalte i saka få forklara seg.

Dei neste på vitnelista er det tiltalte foreldreparet, som ifølga påtalemakta skal ha utsett sine to yngste barn for gjentekne valdtekter i årevis.

I avhøyr har barna fortalt om overgrep heilt sidan dei var åtte og tre år gamle.

«Bak lukka gardiner, ofte mens rockemusikk ble spilt over høyttalerne» i heimen, samt i garderoben på ein svømmehall og på eit hotell på Austlandet, ifølge BA.

Faren i 50-åra er tidlegare dømd for nedlasting av fleire tusen filer med overgrepsmateriale, men politiet avdekka ikkje den gongen om barna var utsette for overgrep.

Dette seier dei tiltalte om skuldingane Advokat Jan Henrik Høines forsvarar mannen i 50-åra: – Det har ikkje skjedd. Han kan ikkje forstå det som barna skildrar i forklaringane. Han er usikker på om det er deira fantasi eller om det er andre som har påverka dei. – Han har også tillit til sambuaren og den eldste sonen sine forklaringar om at dei nektar for å ha gjort dette mot barna. – Han har vore i varetekt sidan sommaren 2021. Det har vore ei enorm belastning for han å vere fengsla i ei sak han meiner ikkje har rot i verkelegheita. Advokat Astrid Aksnes forsvarar kvinna i 40-åra: – Ho nektar straffskuld, og saka er ei enorm påkjenning for henne. Ho kjenner seg overhovudet ikkje att i det barna fortel i avhøyra, verken det som gjeld ho eller det som gjeld barnefaren. Ho spør seg korleis barn kan fortelle om ting som ikkje har skjedd. Advokat Alexander Gonzalo Sele forsvarar den eldste sonen i 20-åra: – Han nektar for å ha gjort dette og ønskjer å forklare seg i retten. Advokat Kai-Inge Gavle forsvarar nabomannen i 30-åra: – Han har ikkje erkjent straffskuld og kjem heller ikkje til å gjere det i retten. Han ser fram til å kunne forklare seg i retten om at han aldri har gjort noko gale mot barn.

– Falske minner

Forsvararane meiner barna kan ha blitt påverka gjennom samtalar med barnevern og fosterforeldre i forkant av avhøyra.

Éin forsvarar har tidlegare kalla forklaringane for “usannsynlege historier”. Ein anna forsvarar tok i retten til orde for at det barna fortel om er falske minner.

– Det har skjedd alvorleg og omfattande systemsvikt og det har gitt ei fatal utvikling av saka. Vi vil dokumentere korleis barnevernet, politiet og fosterforeldre har møtt barna i den tida saka har gått, sa advokat Astrid Aksnes som forsvarar den overgrepstiltalte mora i 40-åra.