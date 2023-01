Tiltalt for tyveri-raid med Cezinando

TYVER: Fire menn er tiltalt for å ha begått en rekke tyverier av dyre møbler i Oslo. Det er ukjent for TV 2 om artisten Cezinando er avbildet her. Foto: Politiet

I mai i fjor møtte den kjente artisten Cezinando i Oslo tingrett. Han erkjente møbeltyverier for en verdi av nærmere 400.000 kroner.

Tyveriene var enkle, men frekke: I flere tilfeller gikk tyvene bare rett inn i lokalet og bar ut møblene.

Cezinando tilsto alt og fikk avgjort saken sin i løpet av et kort rettsmøte. Han ble dømt til 120 timers samfunnsstraff.

POPULÆR: Spellemannpris-vinner Kristoffer Cezinando Karlsen (27) ble i fjor dømt for tyverier. Foto: Audun Braastad / NTB

Artisten forklarte seg om sin egen rolle i saken, men ville ikke si noe om de andre som deltok i tyveriraidene. Cezinando sa at han var med på tyveriene for egen vinning.

Dette gjorde de sammen

Nå er fire menn tiltalt for en hel rekke tyverier av dyre designmøbler. Ifølge tiltalen har gjenstandene en verdi på over fire millioner kroner.

Tre av de fire tiltalte har ifølge politiet vært med på tyveriraid sammen med Cezinando.

ÅSTED: Kaffebrenneriet i Bjørvika i Oslo var et av flere steder mennene slo til. Foto: Yngve Bugge Drangsholt / TV2

To av tiltalte, en i 20-årene og en i 30-årene, skal sammen med artisten ha stjålet en lenestol verdt 21.294 kroner fra Kaffebrenneriet i Bjørvika. Tyveriet skjedde på ettermiddagen den 2. februar i 2021.

Senere samme kveld skal de samme ha stjålet en sofa verdt 100.000 kroner i en bygning i Dronning Mauds gate i Oslo.

Cezinando og en av de tiltalte skal ved to anledninger ha oppsøkt et lokale på Hasle den 26. og 27. januar i fjor. Da ble det stjålet møbler for nærmere 75.000.

Skal ikke vitne

Det er satt av syv rettsdager til saken som begynner i Oslo tingrett på mandag.

Cezinando er ikke oppført som vitne i saken.

Bakgrunnen for dette er at flere av de tiltalte har erkjent straffskyld i saken, og at det er flere objektive bevis, for eksempel bilder, som reduserer behovet for ytterligere bevisførsel, ifølge politiadvokat Nora Eek-Nielsen.

Hun opplyser at årsaken til at Cezinando fikk en såkalt tilståelsessak, er at han hadde erkjent absolutt alt han var tiltalt for.

PÅ RAID: Dette bildet skal vise to av mennene mens de bærer ut møbler fra en adresse i Oslo. Foto: Politiet

Dessuten er saken mot de fire siste mer omfattende.

Har levert tilbake

Advokat Annette Barlinn representerer en av de tiltalte som er i 30-årene.

– I hovedsak erkjenner han mye av det han er tiltalt for. Han er innstilt på å forklare seg for retten og på å gjøre opp for seg, sier Barlinn.

Hun opplyser at klienten hennes har levert tilbake «en hoveddel» av det han har tatt.

Barlinn vil ikke kommentere hva som var bakgrunnen for tyveriene.

Det yngste av de tiltalte representeres av advokat Kjell Torbjørn Dahl, som ikke ønsker å kommentere saken. Det ønsker heller ikke Øyvind Sterri, som er en av de andre forsvarerne.

Det har ikke lyktes TV 2 å få en kommentar fra den siste advokaten, Kaja de Vibe Malling.

Cezinandos forsvarer, Mette Yvonne Larsen, har ingen kommentarer til den forestående retssaken.