Tiltalt for drapet på Siw (44): – Blir godt å komme seg videre

DREPT: Familien til Siw Karlsen (44) har gitt ut et bilde av henne til mediene. Foto: Privat

Den drapstiltalte kjæresten til Siw Karlsen har tidligere forklart at det hele var et uhell. Nå ser han frem til å få rettssaken unnagjort.

Karlsen ble funnet død i en leilighet i Mjøndalen på formiddagen 15. desember 2022. Kjæresten hennes var i leiligheten da politiet fant henne død. Han ble raskt pågrepet og siktet.

Gjennom sin forrige forsvarer har mannen tidligere uttrykt at han mener Karlsens dødsfall var en ulykke.

Før rettssaken, som begynner mandag, vil ikke hans nåværende forsvarer Espen Wangberg si noe om hva han har forklart.

– Han erkjenner ikke straffskyld slik tiltalen er utformet, sier han.

– Kan du si noe om hva det innebærer?

– Det blir å foregripe hans forklaring. Jeg tenker at det er mest ryddig at retten får hans forklaring på mandag, sier Wangberg.

Voldelig dagen før

Etterforskningen har avdekket at paret tidlig samme morgen hadde vært på en annen adresse i nærheten.

I RETTEN: Advokat Espen Wangberg forsvarer den drapstiltalte mannen. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

Et overvåkingskamera på svalgangen der de oppholdt seg, viser at kjæresten og en annen kvinne utsatte Karlsen for vold.



Også dette er kjæresten nå tiltalt for. Han har tidligere erkjent at det var «litt tumulter» denne morgenen. Den andre kvinnen er allerede dømt for voldshendelsen, skriver Drammens Tidende.

Bare timer etter voldsutøvelsen mener påtalemyndigheten at kjæresten i 40-årene utsatte henne for nye voldshandlinger.

Til slutt kvalte han henne til døde, ifølge tiltalen.

Obduksjon blir sentral

Etter det TV 2 forstår, var det ingen direkte vitner til den påståtte drapshandlingen. Den er heller ikke fanget på video.

RYKKET UT: Politiets krimteknikere var raskt på stedet etter funnet av den døde kvinnen. Foto: Lise Åserud / NTB

I retten skal den første politipatruljen på stedet forklare seg om sin kontakt med tiltalte.

En rekke andre vitner skal blant annet forklare seg om observasjoner av tiltalte og avdøde dagen før det påståtte drapet, blant annet da de var på et spisested i Lier.

Obduksjonsrapporten vil også bli helt sentral under rettssaken. Den indikerer at dødsårsaken var kvelning.

– Familie i dyp sorg

Karlsen etterlater seg foreldre og en mindreårig sønn. Avdødes mor skal vitne i retten.

– De er en familie i dyp sorg. Denne rettsprosessen er en stor belastning for hele familien, sier deres bistandsadvokat Vibeke Gjone Bille til TV 2.

Selv gleder den drapstiltalte mannen seg til å bli ferdig med rettssaken.



– Han synes det blir greit at den kommer opp. Det blir godt å komme seg videre, sier advokat Wangberg.

Det er satt av en uke til rettssaken i Buskerud tingrett.