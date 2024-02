Tiltalt for å kaste barnebarn ut vinduet – erkjenner ikke straffskyld

MAI: Et småbarn ble alvorlig skadd i fall på Nesodden. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

I mai i fjor gikk alarmen på Nesodden da et barn på rundt ett år ble funnet hardt skadd, etter et fall på over fire meter ned fra en enebolig.

Barnets bestemor står tiltalt for drapsforsøk.

Ifølge tiltalen skal hun ha kastet barnebarnet ut av vinduet på soverommet i andre etasje slik at han blant annet ble påført bruddskader i skallen. På mirakuløst vis overlevde han.

Tirsdag starter rettssaken mot bestemoren i Follo og Nordre Østfold tingrett.

Erkjenner ikke skyld

Påtalemyndigheten har lagt ned påstand om dom på tvungen psykisk helsevern fordi politiet mener bestemoren var psykotisk, og dermed utilregnelig, i gjerningsøyeblikket.

PÅSTAND: Aktor ønsker at bestemoren soner dom på tvungen psykisk helsevern. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Hun erkjenner ikke straffskyld.

Gikk mot barnehagen

Statsadvokat Johan Strand Moldestad starter sitt innledningsforedrag med å ta retten igjennom de dramatiske minuttene.

Far til barnet hadde akkurat lagt sønnen sin for en ettermiddagslur, før bestemoren ringer på døren.

I løpet av få minutter tar hun seg inn i huset og opp på soverommet til den da ett år gamle gutten.

Barnefaren ringer selv nødetatene og forteller at moren har kastet gutten ut av vinduet. I mellomtiden forsvinner hun i retning barnehagen til det fornærmede foreldreparets eldste sønn.

Ansatte i barnehagen sjekket med far og lot derfor ikke bestemoren ta med seg barnet, ifølge statsadvokaten.



Like etterpå blir hun pågrepet, siktet for drapsforsøk og så tvangsinnlagt på psykiatrisk avdeling.

Forklarer seg tirsdag

Tirsdag skal bestemoren forklare seg for retten, i tillegg til de fornærmede foreldrene.

– Dette er en veldig tøff og tung sak for flere i salen, både foreldrene og min klient som ikke har sett familien sin på lang tid, sier bestemorens forsvarer Jorunn Hegle Hovda og legger til:

FORSVARER: Jorunn Hegle Hovda forsvarer kvinnen. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Min klient har ingen minner om det som har skjedd og husker ikke en gang å ha vært der.

Siden hendelsen har det kommet frem at tiltalte har vært psykisk syk over lengre tid og at flere har varslet om dette, uten at hun har fått tilstrekkelig hjelp.