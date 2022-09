Tiltalt for å ha voldtatt kollega i Forsvaret

STRAFFESAK: En mann må møte i retten her i Nord-Troms og Senja tingrett på Finnsnes, tiltalt for å ha voldtatt en kollega i militæret. Foto: André Lorentsen, NTB (arkiv)

En mann i 30-årene står tiltalt for voldtekt etter at han skal ha presset en kvinne opp mot en husvegg, kysset henne og deretter forgrepet seg på fornærmede. Ifølge tiltalen skal kvinnen ha forsøkt å gjøre motstand.

Hendelsen skal ha funnet sted på Målselv i indre Troms natt til lørdag 29. august i 2020. Saken ble anmeldt av fornærmede først i juni 2022 – altså nærmere to år etter hendelsen.

Nå har Statsadvokatene i Troms og Finnmark tatt ut tiltalebeslutning mot mannen for overtredelse av Straffeloven § 291 for å ha skaffet seg seksuell omgang ved vold. I henhold til tiltalebeslutningen dreier det seg om voldtekt uten samleie. Saken har en strafferamme over seks år.

Tilknyttet Forsvaret

Politiadvokat Trude Kvanli i Troms politidistrikt er aktor i saken. Hun ønsker i utgangspunktet ikke å uttale seg om grunnlaget for tiltalen. Ifølge TV 2s opplysninger var begge ansatt i Forsvaret da overgrepet skal ha skjedd.

– Jeg kan bekrefte at begge har en tilknytning til Forsvaret, sier Kvanli, som ikke kjenner til om tiltalte fortsatt er i arbeid i Forsvaret.

Ingen privat relasjon

Påstand om oppreisning og/eller erstatning forventes nedlagt av fornærmedes bistandsadvokat, Mads Wallerheim fra Advokathuset Nord.

– Min klient jobber fortsatt i forsvaret, men i en annen stillling, bekrefter Wallerheim overfor TV 2.

– Jobber tiltalte fortsatt i Forsvaret?

– Det vet jeg ikke.

– Har tiltalte og fornærmede hatt en privat relasjon?

– Nei, det har de ikke.

– Det tok nesten to år fra hendelsen skal ha funnet sted til den ble anmeldt. Hvorfor?

– Det ønsker jeg ikke å kommentere, sier bistandsadvokaten til TV 2.

Fersk forsvarer

Olav Eriksen fra advokatfirmaet Eriksen ble oppnevnt som tiltaltes forsvarer 9. september – altså for bare seks dager siden.

Eriksen opplyser til TV 2 at han foreløpig ikke har vært i kontakt med sin klient, og derfor ikke kan kommentere saken i særlig grad.

– Har tiltalte erkjent straffskyld?

– Jeg kan bekrefte at han har vært avhørt av politiet uten forsvarer tilstede. Utover dette har jeg ingen kommentar.

– Er tiltalte tidligere straffet for lignende forhold?

– Nei, sier forsvarsadvokaten, som ikke ønsker å kommentere partenes tilknytning til Forsvaret.

Aktor og forsvarer har heller ingen informasjon om tiltalte fortsatt jobber i Forsvaret.

Saken kommer opp i Nord-Troms og Senja tingrett, rettssted Finnsnes 20. og 21. oktober.