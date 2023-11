Tiltalt for å ha satt fyr på morens hus

TILTALT: En mann i 20-årene risikerer seks år i fengsel for å ha tent på morens hus. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Med to vedkubber og en tennbrikett, er en mann i 20-årene tiltalt for grovt skadeverk.

I Januar 2021 i Lyngen i Troms og Finnmark, tente en mann i 20-årene på boligen til sin mor.

Med to vedkubber og en tennbrikett, satte han fyr på sofaen i stuen. Huset ble som følge av brannen totalskadd.

Nå må mannen møte i retten tiltalt for grovt skadeverk, med en strafferamme på inntil 6 år i fengsel.



TV 2 har vært i kontakt med mannens forsvarer, Annichen Rye-Holmboe.

– Jeg ønsker ikke å kommentere saken, sier Rye-Holmboe.



Spyttet på politibetjent

Grovt skadeverk er ikke det eneste forholdet mannen må møte i retten for. Senere samme år i april, spyttet han på en politibetjent i forbindelse med innbringelse til arrest.

Mannen forsøkte også gjentatte ganger å sparke politibetjenten, kommer det frem i tiltalen.

Også dette, risikerer mannen fengsel for.

«Den som ved vold, trusler, skadeverk eller annen rettsstridig adferd påvirker en offentlig tjenesteperson (...), straffes med bot eller fengsel inntil 3 år», heter det i lovverket.



Angrep ambulansearbeider

I forbindelse med en helseundersøkelse i ambulanse i begynnelsen av 2022, gikk han til angrep på en ambulansearbeider.

Ifølge tiltalen skal han ha tatt tak i vesten hans og spyttet ham i ansiktet.



Like etter hendelsen med ambulansearbeideren, skal han ha slått med en spade mot inngangsdør og et vindu, slik at det oppstod materielle skader.



Rettssaken mot mannen begynner i Nord-Troms og Senja tingrett 6. desember. Det er satt av to dager i retten.