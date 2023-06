Tiltalt for å ha drept Linn Merete (40) – ett spørsmål blir avgjørende

En mann (41) risikerer mange år i fengsel dersom han dømmes for drap på kjæresten sin. Når rettssaken mot ham begynner tirsdag, er det særlig én ting aktørene er uenige om.

Tirsdag 5. april, 2022: Klokken hadde akkurat passert midnatt da en nå 41 år gammel mann ringte til politiet.

Det som kom frem av samtalen førte til at nødetatene rykket ut med store styrker til en bolig i Noresund i Krødsherad kommune.

Mens politiet var på vei ble det lagt ut et bilde på sosiale medier.

Det er 41-åringen som la ut bildet, der han skrev at han kom til å ryke inn for i «hvert fall drapsforsøk».

FACEBOOK-STATUS: Dette skrev 41-åringen etter ugjerningen, men før han ble pågrepet. Foto: Skjermdump

– Svært alvorlig

Da nødetatene ankom adressen fant de mannens kjæreste, Linn Merete Andersen (41), hardt skadet.

Hun var fremdeles i live, men livet sto ikke til å redde.

Tirsdag begynner rettssaken der 41-åringen er tiltalt for å ha drept Andersen med en rekke knivstikk.

Ifølge tiltalebeslutningen ble offeret stukket «i halsen, brystet, buken og armene».

KRIMTEKNISK: Kriminalteknikere fra Kripos på åstedet, den 6. april i fjor. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

– Det er en svært alvorlig sak, sier aktor i saken, statsadvokat Ellisiv E. Bentdal.

– Opplevde nødverge

Tiltalte forsvares av advokatene Thomas Randby og Max Henrik Jespersen.

Hvilket straffebud som skal gjelde for deres klient, vil bli sentralt for retten å ta stilling til, ifølge Randby.

FORSVARER: Thomas Randby er én av to forsvarere i straffesaken. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

– Vår klient erkjenner å ha vært den som har påført fornærmede skadene, selv om han kun husker noen få stikk. Han opplevde der og da å ha vært i en nødvergesituasjon og handlet ut fra dette, sier forsvareren.

Nekter for drap

Randby sier videre at tiltalte likevel «ikke kommer til å hevde at nødvergesituasjonen medfører straffrihet».



– Han erkjenner straffskyld for grov kroppsskade med døden til følge, men ikke for forsettlig drap. Vår klient er dypt lei seg for det som skjedde og er rede til å ta sitt straffansvar, sier han.

Statsadvokatene i Vestfold, Buskerud og Telemark mener imidlertid at tiltalte skal dømmes etter straffeloven § 275, som altså innebærer å ha drept en annen.

– Tiltalte har ikke erkjent straffskyld i henhold til tiltalen. Tema er således om de objektive og subjektive vilkårene for å straffes for drap er til stede, sier aktor Bentdal.

Anmeldt av tidligere kjærester

Ifølge TV 2s opplysninger hadde paret først bodd sammen og så flyttet fra hverandre.

Like før den alvorlige hendelsen fant sted, hadde tiltalte igjen flyttet inn til den nå avdøde kvinnen.

Det siste året har politiet etterforsket saken bredt.

Blant annet har de vært opptatt av at tiltalte, utover å være tidligere straffedømt, ble anmeldt av tre kvinner som han tidligere hadde hatt et forhold til.

Anmeldelsene gikk blant annet på vold og trusler, men alle sakene ble henlagt.

Slik TV 2 forstår det, har det ikke vært tema å gjenåpne noen av sakene, men de kan likevel bli relevante nå som saken kommer opp for retten.

AKTOR: Det er statsadvokat Ellisiv E. Bentdal som vil føre saken i retten for påtalemyndigheten. Foto: Terje Pedersen / NTB

Verken statsadvokaten eller forsvarerne ønsker å kommentere disse anmeldelsene.

– Den konkrete bevisførselen vil ikke kommenteres nærmere, sier Bentdal.

Ikke forbehold om forvaring

TV 2 er også kjent med at politiet har gjennomført en voldsrisikovurdering av tiltalte i forbindelse med etterforskningen.

Tidligere har etterforskningsledelsen varslet at det kan bli lagt ned forbehold om forvaringspåstand for 41-åringen.

I tiltalebeslutningen, som er tatt ut etter ordre fra Riksadvokaten, er det ikke lagt ned et slikt forbehold.

Rettens aktører ønsker ikke å kommentere dette før rettssaken begynner.

TINGHUS: Hovedforhandlingen skal avholdes i denne bygningen. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Jeg ønsker ikke å gå inn på reaksjonsspørsmålet forut for hovedforhandlingen, og dette vil bli behandlet i retten, sier Bentdal.

Foreldrene: – Håper å få innsikt

TV 2 har vært i kontakt med flere av bistandsadvokatene i saken. Arne Donald Hansen representerer de etterlatte foreldrene til avdøde.

Han forteller at hans klienter ser frem til at saken nå skal få sin avklaring i retten.

– De håper de kan få mer innsikt i hvordan en slik katastrofal hendelse kunne skje, slik at de kan komme seg videre, sier Hansen.

Foreldrene har hatt det svært tøft i tiden etter det som skjedde, forklarer bistandsadvokaten.

– Drapet og de etterfølgende skadevirkningene har vært, og er fortsatt, en enorm belastning for foreldrene og familien, sier han.

Det er satt av fire dager til rettssaken, som avholdes i Buskerud tingrett i Hokksund. Hele den første dagen er satt av til tiltaltes forklaring.