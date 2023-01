Tiltalt 35-åring erkjenner straffskyld

Hordaland tingrett (TV 2) Mannen er tiltalt for å ha drept sin egen far på Vestkanten kjøpesenter i Bergen.

Mannen, som er tiltalt for å ha drept sin egen far på Vestkanten kjøpesenter i Bergen, vedgår å ha drept sin far. Det kommer frem i tingretten mandag morgen.

Fredag 4. mars i fjor gikk sønnen til angrep på faren midt på lyse dagen i parkeringshuset. Her skal han ha knivstukket faren gjentatte ganger i hodet, halsen og kroppen - og sparket ham mens han lå på bakken, ifølge tiltalen.

Påtalemyndigheten har varslet at de vil legge ned påstand om overføring til tvungent psykisk helsevern for 35-åringen.

Mannen er også tiltalt for kroppsskade på farens kone. Kvinnen ble stukket med kniv i hånden og sparket i hodet.