Tiltalen klar: Brukte fryseren som normalt

56-åringen må møte i tingretten i Karlstad på mandag og tirsdag i neste uke, tiltalt for likskjending, grovt bedrageri og dokumentforfalskning.

I april i år ble en norsk kvinne i 60-årene funnet død i en fryseboks i Årjäng i Värmland i Sverige, like over grensen fra Norge.



Ifølge svensk politi har kvinnen ligget død i fryseren siden januar 2018, noe mannen selv også har erkjent.

ALMANAKK: Dette er tiltaltes kalender. Påtalemyndigheten mener kvinnen ble lagt i fryseren 12. januar 2018. Foto: Åklagarmyndigheten i Sverige

Likevel ble det i juni klart at drapsetterforskningen i saken henlegges, fordi obduksjonsrapporten slår fast at det ikke er mulig å påvise dødsårsak.



– Brukt fryseren til andre formål

Påtalemyndigheten mener å kunne bevise at kvinnen ble lagt i fryseren den 12. januar 2018.

– Mannen la kvinnen i en fryseboks etter å ha funnet henne død i hjemmet, ifølge egen forklaring, skriver Linda Karlsson i den svenske påtalemyndigheten i en pressemelding.



FØRER SAKEN: Linda Karlsson representerer påtalemyndigheten og Stefan Liliebäck representerer siktede. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Kroppen har vært hel. I gjerningstiden har mannen også brukt fryseren til andre formål, noe jeg mener betyr at avdødes gravfred ble krenket hver gang mannen åpnet og lukket fryseren og utgjør en skjerpende omstendighet, skriver Karlsson videre.

I pressemeldingen står det også at man ikke kan utelukke at nordmannen har fått hjelp fra andre.

«Etterforskningen tyder på at mannen brukte hjelpemidler for å flytte kvinnen, men det kan ikke helt utelukkes at noen andre var involvert i handlingen. Det står derfor i handlingsbeskrivelsen at han har begått handlingen alene eller sammen og i samråd eller avtale med en annen», heter det i pressemeldingen.

TILTALT: 56-åringen er tiltalt, blant annet for likskjending. Foto: Åklagarmyndigheten i Sverige

– Det som er en ytterligere skjerpende omstendighet er at mannen begikk de grove fredsforbrytelsene (likskjending, journ. anm.) med sikte på å skjule andre forbrytelser, fremfor alt grovt bedrageri og dokumentforfalskning, skriver Karlsson.

Erkjenner delvis straffskyld

Mannens forsvarer, advokat Stefan Liliebäck, sier til TV 2 at tiltalen er som forventet. Likevel var han ikke kjent med at tiltalen var klar da TV 2 ringte torsdag.

I avhør har 56-åringen forklart at han fant samboeren død i sengen sin, og at han flyttet henne til rommet der fryseboksen stod, før han la henne ned i fryseboksen.

– Grunnen var at han og avdøde var enige om at de ikke skulle la noen kirkelige innretninger være med når de begraves. For de var ikke religiøse. Han la henne i fryseboksen for at hun ikke skulle råtne, sier Liliebäck.

FORSVARER: Advokat Stefan Liliebäck forsvarer den tiltalte nordmannen. Foto: Simen Askjer / TV 2

Nordmannen erkjenner straffskyld for likskjending, men ikke den delen av tiltalen som gjelder bedrageri.

– Det er ikke grunnlag for å straffefølge ham for bedrageri mot NAV, sier forsvareren. Grovt bedrageri forutsetter at man med vilje villeder NAV. Slik jeg ser det er dette ikke tilfellet i saken.

I tiden etter at kvinnen døde skal nordmannen ha mottatt og benyttet seg av hennes trygdeytelser. Ifølge påtalemyndigheten dreier det seg om 1,3 millioner norske kroner.