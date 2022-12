Tiltale: Voldtok ekskjæresten og truet med å tenne på henne

En 21 år gammel dansk statsborger er tiltalt for fire grove voldtekter av sin tidligere kjæreste. Politiet mener den siste voldtekten skjedde kort tid etter at han ble løslatt fra varetekt.

OSLO TINGRETT: En 21 år gammel dansk mann må i januar møte i Oslo tingrett, tiltalt for flere grove voldtekter av sin tidligere kjæreste. Foto: Frode Sunde / TV 2

Av tiltalen mot 21-åringen kommer det frem at politiet mener han flere ganger har voldtatt ekskjæresten sin under grove omstendigheter.

Ved en anledning skal han ha stripset henne fast til en seng på et hotellrom i Oslo.

Han skal også, ifølge politiet, ha truet til seg et samleie ved å ha holdt en kniv mot halsen hennes.

Tiltalen beskriver også at han ved en anledning truet henne med å helle antibac over henne, for så å tenne på.

Var nylig løslatt

Tiltalen mot 21-åringen beskriver fire ulike grove voldtekter.

Tre av dem, som er beskrevet ovenfor, skjedde ifølge politiet i en periode fra januar 2021 og frem til august samme år.

Det siste tilfellet skal ha funnet sted 13. oktober i fjor.

Da var han allerede siktet i denne saken, og nylig løslatt fra varetekt

21-åringen ble pågrepet første gang i august i fjor. Politiet siktet ham da for voldtekt mot ekskjæresten, etter at hun hadde anmeldt ham.

Politiet slet derimot med å få medhold i retten da de ville ha ham fengslet.

I det første fengslingsmøtet ba de om å få holde ham i to uker, men retten mente det holdt med én.

Deretter ba påtalemyndigheten om forlenget fengsling to ganger.

Begge gangene gjorde retten perioden betydelig kortere enn politiet ønsket.

«Noe usikker» bevissituasjon

Retten begrunnet de korte fengslingsperiodene med at de syntes bevissituasjonen var «noe usikker», og at det var uforholdsmessig å holde ham en lang periode i varetekt grunnet hans unge alder og betydelige helseutfordringer.

Etter den første uken i varetekt begjærte politiet ham fengslet på nytt to ganger.

En av avgjørelsene ble anket til lagmannsretten uten hell.

Da fengslingsperioden løp ut 21. september, ba ikke påtalemyndigheten om forlengelse.

11. oktober ble han pågrepet igjen, siktet for det samme.

AKTOR: Statsadvokat Tonje Tønder har tatt ut tiltalen mot mannen. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

– Hva tenker du om det?

– Det kan jeg ikke kommentere. Jeg antar at vilkårene for varetektsfengsling ikke var tilstede da han ble løslatt, sier statsadvokat Tonje Tønder, som har tatt ut tiltalen.

I forbindelse med voldtekten i oktober mener påtalemyndigheten at han truet ekskjæresten ved å vise frem en walkie-talkie. Han skal ha fortalt henne at han kunne bruke den til å gi noen en ordre om å drepe henne eller venninnen hennes.

Varsler påstand om forvaring

Da han møtte i retten i forbindelse med fengslingen i oktober nektet han straffskyld for alle anklagene.

I tillegg til voldtektene er han tiltalt for å ha sperret kvinnen inne i hennes egen leilighet, samt brudd på besøksforbud.

TV 2 er ikke kjent med hvordan han stiller seg til spørsmålet om straffskyld i dag.

– Jeg ønsker ikke å kommentere den saken i det hele tatt, sier mannens forsvarer, advokat Petter Sogstad Grannes.

21-åringen har vært underlagt en full judisiell observasjon i forbindelse med etterforskning av saken.

Fra og med oktober i fjor har han sittet i varetekt.

I tiltalen varsler statsadvokaten at det kan komme til å bli lagt ned påstand om at dansken dømmes til forvaring.

Han er tidligere straffedømt i Danmark, men har ikke straffehistorikk i Norge. I Danmark ble han som følge av helseutfordringer dømt til «ambulant psykiatrisk behandling».

TV 2 har vært i kontakt med kvinnens bistandsadvokat, Eitya Rehman. Hun ønsker ikke å kommentere saken.