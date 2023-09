Tiltale: Vegvesenet-ansatt løy om Tom Hagens kjøring

SISTE AVHØR: Tom Hagen (73) var inne til et avhør hos Kripos på Bryn i Oslo etter at han var løslatt fra varetekt i mai 2020, men avhøret måtte avbrytes før det kom ordentlig i gang. Foto: Frode Sunde / TV 2

Snart fem år har gått siden Anne-Elisabeth Hagen (68) forsvant fra hjemmet sitt i Lørenskog.

I ti uker ble saken etterforsket som en bortføring med økonomisk motiv.

Massive politiressurser ble brukt i den skjulte etterforskningen, der kidnapperne for enhver pris ikke måtte få vite at politiet var varslet.

Den forsvunne kvinnens ektemann Tom Hagen beskrev i flere avhør hva som hadde skjedd.

En kort kjøretur

Han hadde blitt urolig for kona si, som ikke svarte på telefon. På formiddagen 31. oktober 2018 kjørte han hjem for å se til henne.



ÅSTEDET: Anne-Elisabeth Hagen (68) forsvant fra Sloraveien 4 i oktober 2018. Politiet mener ektemannen hennes har medvirket til å få henne drept. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Hjemme fant han i stedet et trusselbrev der gjerningspersonene krevde ni millioner euro i løsepenger. Ellers ville kona bli drept, sto det.

Etter en kort tankestund bestemte milliardæren seg likevel for å ringe politiets nødnummer. Han fikk beskjed om å kjøre den fem minutter lange turen til en Shell-stasjon.

MØTTES HER: To politiansatte og en politistudent møtte Tom Hagen og tok imot trusselbrevet på denne Shell-stasjonen på forsvinningsdagen. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Derfra ble han med politiet. Bilen hans, en Citroën Picasso, var derfor ikke i bruk resten av dagen.

Stemte ikke overens

Politiet ønsket likevel å undersøke om Hagens forklaring kunne stemme. En ansatt i Statens vegvesen sin undersøkelsesgruppe fikk i oppdrag å hente ut tekniske data fra bilen.

Snaut to uker etter forsvinningen, 12. november 2018, var rapporten klar. Ved hjelp av et avlesningsverktøy mente den ansatte i Vegvesenet å kunne slå fast at bilen hadde tilbakelagt en distanse på 89 kilometer på forsvinningsdagen.

Det rimte dårlig med forklaringen til Hagen. Om han kun hadde kjørt til og fra jobb, og deretter den korte turen til Shell, ville det vært en distanse på 10–12 kilometer.

Øst politidistrikt ønsker ikke å svare på hva de gjennomførte av etterforskning knyttet til denne informasjonen.

Tiltale: Endret rapport

En drøy måned senere, 19. desember 2018, fulgte den Vegvesenet-ansatte opp med en korrigert rapport. Også der slo han fast at Hagens bil hadde kjørt 89 kilometer.

Nå, i begynnelsen av september i år, ble det tatt ut en omfattende tiltale mot mannen i Vegvesenet.

Der fremgår det at han slett ikke hadde mulighet til å vite hvor langt Hagens Citroën Picasso hadde blitt kjørt 31. oktober 2018.

«(...)for å få det til å se ut som om han hadde klart å sikre denne typen data, endret han en utlesningsrapport for kjøretøyet slik at den ga uttrykk for at tilbakelagt kjørelengde 31. oktober 2018 var 89 km», står det i tiltalen.

ANTATT DREPT: Hva som skjedde med Anne-Elisabeth Hagen (68), har blitt et av de største mysteriene i norsk kriminalhistorie. Foto: Privat

TV 2 er kjent med at den tidligere Vegvesenet-ansatte har forklart seg én gang for politiet i 2020. TV 2 vet likevel ikke om han forklarte seg om Hagen-saken konkret eller hvordan han stiller seg til anklagene.

Det er derfor heller ikke kjent hva som er hans eventuelle motiv for å manipulere kjøretøydataene.

Forsvarsadvokaten hans ønsker ikke å kommentere saken.

Politiet: «Uheldig»

TV 2 har spurt Øst politidistrikt om hvilken betydning den feilaktige informasjonen fikk for etterforskningen, og når politiet fant ut av informasjonen ikke stemte.

Det ønsker de ikke å svare på.

«Vi har vært kjent med problemstillingen i lang tid, og på generelt grunnlag kan vi si at det alltid er uheldig når bevis i en sak fremstår som eller har blitt manipulert», skriver politiinspektør Lars Reinholdt-Østbye.

TAUS: Politiinspektør Lars Reinholdt-Østbye har ledet Lørenskog-etterforskningen etter at den forrige etterforskningsledelsen trakk seg som følge av interne uenigheter. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

«Hvilken betydning dette eventuelt kan ha hatt i vår sak, er et spørsmål som både må adresseres løpende i den konkrete ledelsen av etterforskningen og når man skal se alle bevisene samlet sett», skriver han.

Peker på feil i saken

Advokat Mikkel Toft Gimse, som forsvarer drapssiktede Tom Hagen sammen med kollega Svein Holden, skriver til TV 2 at det er riktig at politiet fanget opp den feilaktige informasjonen etter «et par måneder».

Toft Gimse mener likevel at feilen, dersom den gjorde at politiet trodde at Hagen hadde forklart seg usant innledningsvis, kan «forklare politiets uriktige mistanke mot ham».

«Vi har jo sett tidligere i saken hvordan politiet i svært lang tid tok feil når det gjaldt påstått slettede anrop på Hagens telefon og brukte dette som mistankegrunnlag», skriver Gimse til TV 2.

FORSVARER: Advokat Mikkel Toft Gimse, her i forbindelse med at politiet gikk til retten for å beslaglegge Tom Hagens hjem sommeren 2020, er en av Hagens to forsvarere. Foto: Cornelius Poppe / NTB

Feilen han viser til, er et mobilbevis politiet holdt mot Hagen da de ønsket å varetektsfengsle ham. Flere anrop var borte fra anropsloggen på hans Nokia-telefon, og politiet mente han måtte ha slettet dem.

Senere viste undersøkelser at telefonen automatisk overskrev de eldste anropene på telefonen etter hvert som de foretok nye anrop.

«Det er også andre tilsvarende feil i saken», skriver Gimse. Han ønsker ikke å gå inn på hvilke andre feil han sikter til.

Kontaktet ny bileier

TV 2 er kjent med at Tom Hagen i mai 2019 solgte sin Citroën Picasso til et firma som driver med kjøp og salg av biler.

Den ni år gamle bilen ble ikke rengjort før firmaet solgte den videre til en mann som er bosatt på Vestlandet.

Nesten et år etter at Hagen kvittet seg med bilen, tok politiet kontakt med den nye eieren og ba om å få gjøre undersøkelser av dem.

GRUNDIG UNDERSØKT: Sommeren 2020 omtalte politiet Sloraveien 4 som Norges mest undersøkte åsted. Foto: Frode Sunde / TV 2

TV 2 er ikke kjent med om politiet også forsøkte å gjøre nye undersøkelser knyttet til informasjonen som viste seg å være feil.

Hagen er fremdeles siktet for drap eller medvirkning til drap på kona. Han har hele tiden nektet straffskyld.

I tillegg er to andre menn siktet i saken. Også de nekter straffskyld.