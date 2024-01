Tiltale: Emilie Meng (17) ble kvalt med tape

TILTALT: Den 32 år gamle mannen nekter for at han hadde noe å gjøre med drapet på Emilie Meng (17) i 2016. Foto: Privat

Dansk påtalemyndighet mener at den drapstiltalte 32-åringen holdt Emilie Meng kidnappet i lang tid, at han voldtok henne, og at han brukte en tape til å kvele henne.

Den ferske tiltalen er på hele ti sider, ifølge dansk TV 2.

I tillegg til drapet og de øvrige handlingene mot Emilie Meng er mannen tiltalt for bortføring, voldtekt og drapsforsøk mot 13 år gamle Filippa, samt for å ha forsøkt å bortføre og voldta en 15 år gammel jente i 2022.

Ifølge tiltalen, som ble tilgjengelig for dansk presse mandag, mener påtalemyndigheten at 32-åringen kjørte på Filippa da hun var ute og syklet i april i fjor.

Deretter tvang han henne inn i bilen sin, en Hyundai i20, ifølge tiltalen. Han er tiltalt for gjentatte voldtekter av 13-åringen i den uka hun ble holdt i fangenskap.

Filippa ble funnet i live etter 27 timer der svært mange deltok i et omfattende søk etter henne.

Hun ble funnet på samme adresse som der politiet pågrep 32-åringen. Han ble raskt også siktet for drapet på Emilie Meng, som hadde stått uoppklart siden 2016.

Hjemme hos 32-åringen, som kun har erkjent at han i en periode holdt Filippa hjemme hos seg, fant politiet 3554 bilder og 561 videoer som politiet definerer som overgrepsmateriale, ifølge dansk TV 2.

Tiltalte har nektet straffskyld for alle andre forhold i saken.

Den 15 år gamle jenta som mannen er tiltalt for å ha forsøkt å bortføre og voldta i november 2022, har forklart at hun ble påført strips og truet, men at hun skrek så høyt at mannen ga opp. Han skal ha bedt henne telle til 100 mens han selv løp fra stedet.