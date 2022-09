Tilstanden til kvinne (99) er forverret

Det er snart to måneder siden de siktet to søstre i 70-årene for mishandling av sin 99 år gamle mor i et hus på Hedemarken.

Men de har ennå ikke fått avhørt den gamle kvinnen. Det har ikke vært forsvarlig på grunn av helsetilstanden hun har vært i.

Ifølge bistandsadvokaten hennes er den nå forverret. Dette bekrefter også politiet.

– Det betyr at hun ikke kan avhøres. På grunn av tilstanden kan jeg ikke si når det kan bli mulig, eller om det blir mulig, sier Helge Hartz til TV 2.

Bistandsadvokat Helge Hartz sier han aldri har vært borte i en liknende sak. Foto: Heiko Junge

Politifullmektig Ingrid Hagen sier kvinnens helsetilstand gjør etterforskningen vanskelig.

– Slik det ser ut nå er det lite sannsynlig at vi får gjennomført avhør og får hennes forklaring. Men siktelsen mot de to søstrene opprettholdes. De har fortsatt besøksforbud og 99-åringen får oppfølging på et sykehjem, sier hun.

Begge søstrene har sterkt benektet alle forhold i siktelsen for mishandling i nære relasjoner.

– Min klient er klar på at dette er noe hun ikke har gjort og det sier også søsteren hennes, sa advokat Ove Herman Frang sist TV 2 omtalte saken.

Det var sykehuset som for snart to måneder siden varslet om at kvinnen kunne ha blitt utsatt for vold. Ifølge politiet hadde hun brudd i lårbenet, hevelser på kroppen og i hodet, samt en skade på en finger. Den påståtte volden skal ha skjedd i 99-åringens hus.

– Det var helsepersonell som varslet oss i politiet. Og basert på informasjonen vi har i saken mener vi at søstrene var de eneste tilstede i huset den dagen dette skal ha skjedd. De er avhørt og vi har engasjert sakkyndige for å vurdere skadene fornærmede hadde da hun ble innlagt på sykehus, sier politifullmektig Ingrid Hagen.

Hun har tidligere understreket at de også undersøker andre teorier om hva som kan ha skjedd, men at politiet mener det er sannsynlig at kvinnen ble utsatt for vold.

Voldssaken etterforskes fra politikammeret på Hamar. Foto: Olav Wold

99-åringen er utskrevet fra sykehus og får medisinsk behandling og oppfølging på et sykehjem. Hun har fått oppnevnt verge som skal bistå med å ivareta hennes rettigheter, opplyser politiet.

Advokaten til en av søstrene har tidligere fortalt at saken er en stor belastning for de siktede.

– Min klient håper moren kan avhøres så snart som mulig. Søstrene håper dette kan bidra til å gi en avklaring snarest.