Tilliten til Støre stuper: – Jobber for å gjøre jobben min

Over 40 prosent oppgir at de har liten tillit til statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i en måling Kantar har utført for TV 2.

Det er fortsatt ikke tvil om hvem som har lavest tillit av partilederne for de tre største partiene på Stortinget, ifølge en ny måling Kantar har gjennomført for TV 2:

62 prosent oppgir at de har svært liten eller ganske liten tillit til Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

44 prosent oppgir at de har svært liten eller ganske liten tillit til Ap-leder Jonas Gahr Støre.

23 prosent oppgir at de har svært liten eller ganske liten tillit til Høyre-leder Erna Solberg.

Kantar utførte samme tillitsundersøkelse for TV 2 forrige måned.

Utviklingen fra november-målingen viser at andelen som har liten tillit til Støre, har økt mest, fra 34 prosent til 44 prosent.

Støre: – Har en plan

Støre hadde ikke selv fått satt seg inn i tallene i målingen onsdag ettermiddag, men svarer generelt:

– Jeg jobber for å gjøre jobben min og opplever at vi tar Norge trygt gjennom en krisetid. Det er alvorlig for mange, og det er også krevende når vi står i politikken. Men vi har en plan for det, og det skal jeg levere på så godt jeg kan, sier Støre til TV 2.

En som har fått satt seg inn i tallene, er partisekretær Kjersti Stenseng. Det er hun Statsministerens kontor har vist til for å kommentere tillitsmålingen av Støre.

UROLIGE TIDER: Statsminister og Ap-leder Jonas Gahr Støre sier han jobber så godt han kan på å levere i urolige tider. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

– Dette er ikke noe hyggelig lesning for de som er glad i Arbeiderpartiet, og dette henger sammen med noen av de siste meningsmålingene vi har sett, sier Stenseng i en skriftlig kommentar til TV 2.

Hun viser til at Støre som statsminister er «landets fremste, og mest synlige person» i en tid der mange opplever usikkerhet rundt egen økonomi og ønsket å gi tydelig beskjed.

– Det treffer Arbeiderpartiet og spesielt Jonas Gahr Støre, sier Stenseng.

– Jeg vet at han tåler det, og jeg vet at både han og vi nå er mest opptatt av å fortsette arbeidet med å dempe prisveksten i landet, jobbe for å unngå at renta stiger mer enn nødvendig, sikre solide velferdstjenester og Europas laveste arbeidsledighet, legger hun til.

Det er imidlertid ikke Norge som har Europas laveste ledighet i dag. Ifølge EUs statistikkbyrå Eurostat ligger ledigheten lavere i fire andre europeiske land: Tsjekkia, Polen, Tyskland og Malta.

– Har reist Norge rundt

I TV 2s tillitsmåling oppgir 53 prosent av de spurte at de har stor eller ganske stor tillit til Solberg. Det er samme nivå som forrige måned og den desidert høyeste tilliten av de tre målte.

Det er Solberg godt fornøyd med.

– Det er alltid hyggelig med gode tall, selv om det er lenge til neste valg, sier Høyre-lederen til TV 2.

VELGERMØTE: På et av Oslos julemarkeder møtte partileder Erna Solberg (H) en ivrig Høyre-velger. Foto: Erik Edland / TV 2

Hun tror partiets alternative budsjett har slått an hos folket, samt at hun selv har hatt mange reiser i ulike deler av landet den siste tiden.

– Denne høsten har jeg reist Norge rundt og snakket med folk og bedrifter. Det er mange som forteller om krevende tider på grunn av høye strømpriser, prisstigning og økende rente, sier Solberg.

«Handler ikke om meg»

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum gir en skriftlig kommentar på målingen:

«Jobben som må gjøres nå handler ikke om meg, men folk. Det er mange som er bekymret for hverdagen og sin egen økonomi.»

LAVEST TILLIT: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum tar den dårlige målingen med fatning. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Han står ved regjeringens valgte prioriteringer i budsjettet, og viser til at det var riktig for å dempe presset på styringsrenten.

«Min hovedjobb er nå å ta oss gjennom en urolig tid, slik at vi sammen kommer trygt ut på andre siden. Dette er det viktigste for meg, så får målinger være målinger akkurat nå.»