Tilhører du denne aldersgruppa, er du trolig dummere

Smarttelefonen har blitt et viktig og nødvendig verktøy i hverdagen. Vi trenger ikke lenger huske telefonnummer, bursdager eller veien til en ny destinasjon – dette gjør telefonen vår for oss.

– Vi ser at gjennomsnittlig IQ i befolkningen har blitt gradvis og ganske betydelig redusert, spesielt de siste ti årene, sier lege og hjerneforsker Ole Petter Hjelle, som er førsteamanuensis ved Høgskolen i Innlandet til TV 2.



– Vi tror at bruk av skjerm og digital teknologi kan være én av årsakene. Hjernen vår trenger ikke å jobbe like mye som før, sier Hjelle til TV 2.



TAR OVER OPPGAVENE: Lege og hjerneforsker Ole Petter Hjelle mener at en del av oppgavene hjernen vår kan løse på egen hånd, har blitt overlatt til telefonen vår. Foto: Agnes Mogstad / God morgen Norge

Før og etter 1975

Han har uttalt at de som er født etter 1975 faktisk er dummere enn de som er født før.

– Det er ganske solid og robust forskning som forteller oss at de siste 150 årene så har den generelle og gjennomsnittlige IQ-en i befolkningen økt ganske betydelig. Men så ser vi fra 1970–1975 at det har vært et ganske markant fall, og da spesielt de siste ti årene, sier han.

Geir Selbæk er forskningssjef ved Nasjonalt senter for aldring og helse og professor i geriatri ved Universitetet i Oslo.

Han bekrefter at fenomenet med fallende IQ er noe man ser i mange land.

– Men jeg tror ingen tør hevde at de vet årsaken, sier Selbæk til TV 2.



– Ny forskning har vist at nedgangen i IQ neppe kan forklares av genetiske forhold. Det skyldes dermed noe i omgivelsene eller vår livsstil. Noen har pekt på mobil- og skjermbruk. Jeg mener vi per nå ikke har kunnskap til å si at mobil- og skjermbruk påvirker IQ negativt, sier han.

STIMULERENDE ELLER SVEKKENDE?: – Er vi passive mottakere av en endeløs strøm? Eller bruker vi det mer aktivt? Det er innholdet i skjermbruken som er essensielt, sier demensforsker Geir Selbæk. Foto: Camilla Blok / God morgen Norge

Selbæk trekker fram at vi bruker våre kognitive evner annerledes nå enn for noen tiår tilbake – og at det er andre aspekter ved IQ som er viktigere for oss nå.

– For eksempel er det mye mindre vanlig å regne ut noe for hånd når vi alltid har en eller annen form for kalkulator tilgjengelig. Kanskje er måten å måle IQ på ikke tilpasset evnene vi trenger i dagens teknologiske samfunn. Det er jo heller ikke slik at alle typer IQ reduseres like mye, understreker han.

«Digital demens»



I vår hverdag bruker vi altså mobilen til mye, og Hjelle bruker begrepet «digital demens» for å forklare noe av det som skjer i hjernen vår.

– Det er riktignok ingen klinisk diagnose, men hjernen vår jobber etter et ganske enkelt prinsipp. De områdene av hjernen du bruker ofte, de styrkes – og de områdene av hjernen du ikke bruker så ofte, de svekkes.



Han mener smarttelefonens overtakelse av oppgaver er bekymringsverdig.

– Vi er bekymret for at når så mange viktige kjerneoppgaver overtas av telefonen, så svekkes disse, og det er det en del tegn på, forklarer han.

Han mener at en del av oppgavene hjernen vår fint kan løse på egen hånd, har blitt overlatt til telefonen vår.

– Når vi for eksempel skal kjøre til en ny destinasjon, setter vi oss nærmest «hjernedøde» bak rattet og følger en pil på GPS-en, sier Hjelle.

Selbæk understreker at noen også stiller spørsmål ved om vi trenger nettopp den formen for hukommelse.

– Det ene er at noen er bekymret for at alt er en fingertast unna, det man husket tidligere. Man snakker om at man får dårligere hukommelse, samtidig stiller andre spørsmålet om vi har bruk for akkurat den typen hukommelse? Vi er i en ny digital verden, og det må vi også tenke annerledes rundt nå, sier han og fortsetter:

– Og når vi snakker om skjermbruk i seg selv, om det er stimulerende eller svekkende, så handler det om hva vi bruker skjermen til. Er vi passive mottakere av en endeløs strøm? Eller bruker vi det mer aktivt? Det er innholdet i skjermbruken som er essensielt.

Smarttelefonen har nemlig ikke bare en negativ innvirkning på hjernen vår. Den kan også være et hjelpemiddel for videre utvikling. Selbæk jobber hovedsakelig med eldre mennesker og forteller at skjermen også der brukes aktivt.

– Det er viktig å gjøre nye ting for å stimulere hjernen, å utfordre seg med nye ting. Og ved å bruke skjerm er det stadig nye ferdigheter som trenes, og det er en utømmelig kilde – så mulighetene i det digitale kan også være stimulerende for hjernen på en god måte, sier demensforskeren.

Mener man bør gå lenger

Bruken av smarttelefon og andre digitale verktøy utløser dopamin til hjernen, forklarer Hjelle. Dette resulterer i en rusfølelse som kan ende med avhengighet. Hjelle kaller dette for «det digitale dopet», og har tidligere skrevet en bok om temaet.

Fargerike ikoner, lyder og varsler er med på å gjøre oss mer hekta.

– Ikke minst er «likes» designet på en måte som maksimaliserer dopaminutskillelsen i hjernen vår.

I februar kom det en anbefaling fra regjeringen om null mobilbruk i løpet av skoledagen i barne- og ungdomsskolen, og i skoletimene på videregående skole. Det synes Hjelle er et veldig bra tiltak.

– Jeg kommer ikke på noen gode argumenter for hvorfor barn og unge skal ha med seg mobilen på skolen, sier han og utdyper:

– Vi vet fra forskning at om man har med seg mobilen på skolen, bidrar den til å forstyrre konsentrasjon, oppmerksomhet, hukommelse og læring. Den bidrar også til digital mobbing og utenforskap.

Hjelle sier videre at han mener at myndighetene burde gå enda lenger, og faktisk bruke lovverket for å kreve mobilfrie skoler.

Han sammenligner mobilbruken med andre avhengighetsskapende midler.

– Vi har regler for alkohol, og vi har regler for tobakk. Vi kan jo se hva som skjedde etter at vi fikk røykeloven – vi gikk fra å ha 30 prosent røykere til 10 prosent på noen få tiår.

Selbæk er også bekymret – spesielt for barn og unge.

– Det er i barne- og ungdomsårene at hjernen er mest påvirkelig, og det er også der grunnlaget legges når det kommer til størst betydning for risikoen for å utvikle demens i eldre år. Når jeg er 60, er det begrenset hva jeg kan oppnå av å stimulere hjernen. Men er du godt stimulert mellom 10 og 25 år, så har det noe å si, forteller Selbæk.

Den største utfordringen

Selv om Hjelle også understreker at det er mye positivt med smarttelefonens funksjon, mener han at den største utfordringen er tiden vi bruker på den.

Helsedirektoratet anbefaler at barn og unge bør begrense tiden i ro, særlig passiv skjermtid på fritiden.

– Og det vi vet vi gjør mindre av når vi er mye på skjerm – det er at vi sover mindre, vi er mindre fysisk aktive og vi er mindre i sosial omgang med andre. Det er tre av grunnpilarene for livskvalitet og god helse, sier Hjelle – som oppfordrer folk til å anerkjenne hvor mye tid man faktisk bruker på mobilen hver eneste dag.

Han understreker imidlertid at det kommer veldig an på hva man bruker telefonen til. Det er demensforskeren enig i.

– Det er mulig mobil- og skjermbruk kan virke negativt på en indirekte måte, for eksempel ved at man får mindre ut av undervisning på skolen, at man sover mindre, er mindre fysisk aktiv, at man blir mer ensom og muligens er mer utsatt for depresjon. Alle disse tingene kan i seg selv påvirke våre kognitive evner på en negativ måte, sier Selbæk.