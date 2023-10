Tilgriset oljedepartementet

Utenfor inngangen sitter to personer med bannere med påskriften «Stopp Oljeletinga».

I en pressemelding skriver organisasjonen at de to har brukt to brannslukningsapparater fylt med oransje maling for å spraye ned bygget.

– Det gjør de i dyp fortvilelse og frustrasjon over regjeringens valg om å «utvikle, ikke avvikle» parallelt som FN forteller oss at dette er uforenlig med menneskehetens overlevelse, skriver de.

DEMONSTRERTE: To demonstranter satt en periode utenfor inngangen. Foto: Stopp oljeletinga

Mandag gjennomførte organisasjonen en aksjon ved Finansdepartementet.

Pressekontakt i Stopp oljeletinga, Frida Steinbakk, er onsdag utenfor Olje- og energidepartementet. Hun sier at de gjerne vil snakke med olje- og energiminister Terje Aasland dersom han kommer ut for å møte de.

– Han sier politikken er forenlig med Parisavtalen, og det er spesielt når resten av verdens klimaforskere sier det er feil, sier hun til TV 2.