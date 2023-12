Tilfellene har skutt i været: – Overrasket

I HØYT TEMPO: Den danske legemiddelgiganten Novo Nordisk produserer slankesprøyter i et vanvittig tempo for å svare på etterspørselen. Foto: Sergei Gapon / AFP

– Vi fikk rapporter om at folk hadde injisert seg selv med doser vi aldri tidligere hadde hørt om, sier den amerikanske legen og direktør ved giftsentralen i New Mexico, Joseph Lambson til CNN.

Derfor bestemte de seg for å kartlegge alle samtalene de fikk inn.

Legemiddelet Lambson snakker om er semaglutid, og brukes i diabetesmedisinen Ozempic og slankemedisinen Wegovy.

De siste fire årene har antall henvendelser etter bruk av disse medisinene økt med 1500 prosent, ifølge CNN.

SPRØYTER: Slankesprøytene settes av brukerne selv enten i armen, magen eller låret. Foto: Hannah Beier / Reuters

– Mange nye brukere

I to av tilfellene Lambson og kollegaene har kartlagt, hadde pasientene tatt en ti ganger så høy dose som de egentlig skulle.

I Norge er det Folkehelseinstituttet som har ansvaret for Giftsentralen. Seniorrådgiver ved Avdeling for akutte forgiftninger, Jartrud Wigen Skjerdal, sier at de også ser en økning.

– Vi ser økningen som en konsekvens av økt bruk og mange nye brukere, sier Wigen Skjerdal.

I 2020 og 2021 fikk Giftsentralen under ti henvendelser i året med spørsmål om semaglutid. Året etter kom det 11.

318 prosent

Så langt i 2023 har de mottatt 46. Det tilsvarer en økning på 318 prosent.

– Konsekvensene kan være mer eller mindre alvorlige, avhengig av mengden pasienten har fått i seg, og hvordan helsetilstanden deres er i utgangspunktet, sier seniorrådgiveren.

GIFTSENTRALEN: FHI har ansvaret for Giftsentralen. Der merker de økt tilfang av henvendelser. Foto: Gorm Røseth / TV 2

Hun forklarer at de fleste henvendelsene handler om konkrete situasjoner med uhell eller feildoseringer.

– En del opplever intense og langvarige mage/tarmreaksjoner, som oppkast og magesmerter. Lavt blodsukker har vi også sett.

– Overrasket

Ozempic og Wegovy tas som sprøyter, og det er pasientene selv som har ansvaret for å dosere riktig mengde.

– Vi oppfordrer de som starter med legemidlene om å følge legens anvisninger nøye, og ta kontakt med Giftinformasjonen hvis du har fått i deg for store doser.

TV 2 har det siste drøye året skrevet en lang rekke saker om den enorme etterspørselen etter Wegovy og Ozempic.

Hver eneste dag selges det i snitt over 4000 pakninger med disse medisinene fra norske apotek.

Farmasøyt og fagredaktør i Apotek1, Eirik Rustan, sier han er overrasket over hvor lite kunnskap har når de henter ut disse legemidlene for første gang.

– Mange er ikke vant til å sette en sprøyte på seg selv, og har sjelden fått noe veiledning før de kommer for å hente ut sine nye legemidler, sier Rustan i en pressemelding.

– Viktig

GIR RÅD: Farmasøyt Eirik Rustan sier at dersom folk er åpne om at de har lite kjennskap til bruken av slankesprøyter, tar de seg god tid til en gjennomgang. Foto: Apotek 1

Til TV 2 utdyper Rustan at legemidler som settes som injeksjon, erfaringsmessig alltid er litt mer utfordrende å bruke sammenlignet med legemidler som tas som tabletter.

– Derfor er det viktig med god opplæring når man begynner med slike legemidler, sier farmasøyten.

En konsekvens er at folk kan stikke seg feil, selv om sprøyta er laget for at dette normalt ikke skal skje.

– Jeg vil oppfordre alle om å snakke med oss på apoteket om bruken, snakke med legen sin eller se introduksjonsvideoene på Felleskatalogen, avslutter Rustan.