Tilbyr tisse-attraksjon på Hamar

Når det kommer til å lage nye, originale attraksjoner setter Karset Aktivitetsgård ingen grenser for kreativiteten.

«Pee with a view»

Alle som besøker Hamar får nå muligheten til å oppleve en litt annerledes attraksjon på Karset Aktivitetsgård.

Bjørn-Magne Broen ønsket å lage en skikkelig «mannfolk-attraksjon» for turistene som besøkte mikrohuset på gården, og satte derfor opp en ramme rundt pissoaret ved åkeren.

– Ved utendørs-pissoaret kan man senke skuldrene, nyte den fantastiske utsikten og la tankene fly, mens man gjøre sitt fornødne, sier Broen.

UTSIKT: Gården lover flott utsikt til alle toalettbesøk. Foto: Karset Aktivitetsgård / NTB.

Den nye attraksjonen ble døpt til navnet «Pee with a view», eller «Tiss med utsikt» på norsk.

– Vi skulle selvsagt hatt et norsk navn på attraksjonen, men for ordlydens skyld landet vi på det engelske navnet «Pee with a view», legger Broen til.

Sammen, håper familien å kunne lage flere attraksjoner i tiden som kommer.

– Vi er også i gang med å innrede et anneks der man kan ligge i en stor, høy seng og se ned på kaniner og høner, forteller datter og daglig leder, Stine Karset Broen.

Gården er en familiebedrift som består av en sykepleier, lærer, ernæringsfysiolog og videograf.