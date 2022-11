Tilbyr fjerde dose til hele befolkningen – skal ikke ta den selv

Fredag i forrige uke besluttet regjeringen, ved helseminister Ingvild Kjerkol i spissen, å tilby en fjerde vaksinedose til hele den voksne befolkningen.

En fjerde dose er kun anbefalt for personer ned til 65 år. FHI skriver i sin vurdering at de ikke finner noe faglig grunnlag for å utvide gruppen vaksinen skal anbefales for, men at det likevel kan gis et tilbud til dem som ønsker det.

– Utydelig

Dette skaper forvirring i enkelte kommuner.

– Jeg tenker at det blir utydelig. Man må tolke det dithen at befolkningen har tilstrekkelig immunitet gjennom vaksinering og gjennomgått infeksjon til å møte pandemien slik den utarter seg nå, uten å ta fjerde dose, sier kommuneoverlege i Kristiansand, Priscilla Hilton til TV 2.

FORVIRRENDE: Kommuneoverlege Priscilla Hilton i Kristiansand mener regjeringens kommunikasjon oppleves forvirrende. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Avgjørelsen om å ta en fjerde dose blir nå overlatt til den enkelte, og det mener Hilton blir vanskelig å forholde seg til.

– Jeg tror det blir nærmest litt tilfeldig hvem som tar fjerde dose. Det blir krevende for den enkelte å ta en slik vurdering på et faglig grunnlag, mener Hilton.

– Høres litt tullete ut

Alexander Wiig er kommuneoverlege i Ålesund. Han mener regjeringens beslutning i seg selv er grei, men at utfordringen ligger i kommunikasjonen.

– Vi skal ikke anbefale vaksinen, men tilby. Samtidig er det anbefalt at den tilbys. For folk høres dette litt tullete ut, sier han.

I pressemeldingen som helseministeren sendte ut, står det at vaksinen fortsatt er et av de viktigste verktøyene for å komme ut av pandemien, og at jo flere som vaksinerer seg – desto bedre rustet er vi til å takle fremtidige smitteutbrudd.

– Man har en klar antakelse om at smittebølgen kan reduseres ved at folk vaksinerer seg. Her signaliserer man at det egentlig er anbefalt, men man vil ikke gå så langt som at man faktisk anbefaler den, sier Wiig.

Forstår forvirringen

Avdelingsdirektør i FHI, Are Stuwitz Berg, uttalte til TV 2 i forrige uke at han forstår forvirringen.

– Det er vanskelig å skille mellom hva som er en tydelig anbefaling og hva det er en åpning eller mulighet for.

Han mener det er vanskelig å si at folk ikke kan få en dose, når det er tilstrekkelig på lager.

– Vi prøver å være tydelige på om at vi ikke har noen grunn til at du bør ta.

– Opp til den enkelte

TV 2 har forelagt kritikken for helseminister Kjerkol. Statsråden sier at hun har tillit til at folk kan vurdere selv, ut i fra den informasjonen FHI gir.

– Det fremgår av regjeringens nettsider at dette er et tilbud. FHI har vurdert at vi kan gi et tilbud om oppfriskningsvaksine til de mellom 18-64 år. Det har regjeringen valgt å gjøre. Det er opp til den enkelte om man ønsker å takke ja til tilbudet om oppfriskningsdose.

– Kommer du til å ta en fjerde dose?

– Jeg har fått tre vaksinedoser, er ikke i noen risikogruppe og har gjennomgått infeksjon, så per i dag har jeg ikke behov for en fjerde dose. Jeg har også tatt årets influensavaksine. Dersom anbefalingene fra FHI endrer seg, vil jeg følge deres råd.

TRIPPELVAKSINERT: Helseministeren har selv blitt vaksinert med tre doser, og avventer en fjerde. Foto: Ned Alley / NTB

Begrenset effekt

TV 2 har vært i kontakt med flere smittevernoverleger og kommuneoverleger i landet, og spurt om de forventer at mange kommer til å benytte seg av tilbudet om en fjerde dose.

Flere av dem svarer nei.

– Vi tror ikke veldig mange kommer til å benytte seg av tilbudet, ettersom det ikke er en generell anbefaling og nytten av ny oppfriskningsdose vil være begrenset for de uten underliggende risiko, sier kommuneoverlege i Trondheim, Tove Røsstad.

Den oppfatningen deler Priscilla Hilton, kommuneoverlege i Kristiansand.

– Det er også mye mindre fokus på korona og vaksinering i offentligheten enn tidligere, noe som medfører mindre oppslutning, tror Hilton.

Flere milliarder

Norge har kjøpt inn koronavaksiner utfra et beredskapsbehov, og det er derfor ikke handlet inn et spesifikt antall vaksinedoser til denne runden med vaksinering.

– Den totale kostnaden ved å tilby en fjerde dose til hele befolkningen avhenger av hvor mange som tar imot tilbudet. I 2022 bevilget Stortinget 3,96 milliarder kroner til innkjøp av vaksiner og vaksinasjon mot covid-19, sier Kjerkol til TV 2.

LAV OPPSLUTNING: Flere kommuner TV 2 har kontaktet, forventer ikke stor oppslutning rundt regjeringens tilbud. Foto: Torstein Bøe / NTB

På spørsmål om hva Norge gjør med vaksinene som ikke blir benyttet, svarer Kjerkol at det så langt det er mulig, forsøker å donere de bort.

Hvis dette ikke går, kastes vaksinene.

– Vi må ha et beredskapslager av vaksiner. Et beredskapslager gir bedre fleksibilitet og mulighet til å bruke de dosene vi mottar når det blir behov. Avhengig av hvordan pandemien utvikler seg, kan det da ende opp med at vaksiner må kasseres. Denne beredskapen står ikke i vegen for et tilbud om vaksiner for befolkningsgrupper i andre deler av verden, sier helseministeren.