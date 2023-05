Skjønnhetsindustrien tilbyr mye for de som vil fikse på utseende og kropp.

Nå kan du også få filler i penis og vagina.

«Turbopenis»

Såkalt «Drakula-behandling», også omtalt som PRP-behandling, er populært blant annet i USA. Det innebærer at du får ditt eget blod sprøytet inn i penis eller vagina.



– Ja, vi tilbyr dette, bekrefter kosmetisk lege Ilona Wolanska Borys.

TURBOPENIS: «Turbopenis» er ifølge Borys en metode for å behandle seksuelle dysfunksjoner som kan føre til sammenbrudd i forholdet. Foto: Robert Reinlund / TV 2

På hjemmesiden får vi nærmere forklaring:



«Penisinjeksjoner med blodplatefylt plasma og en vitamin cocktail for å forbedre intimt liv gjennom en mer effektiv ereksjon. Turbopenis er også en metode for å behandle seksuelle dysfunksjoner som kan føre til sammenbrudd i forholdet.»

På hjemmesiden formidler klinikkeieren at du kan få kjøpt penisinjeksjoner med PRP for 12.600 kroner.

Tre «besøk» er rabattert, og koster 30.000 kroner.

Borys tilbyr også kurs for andre fagfolk. Det koster ifølge hjemmesiden 20.000 kroner for masterclass i «Turbo Penis-PRP».

Filler-behandling

På telefonen, før vi møter Borys på klinikken i Bergen sentrum, tilbyr Borys filler-behandling for penis. Det er en metode som blant annet øker størrelsen på penis.

– Ja, det kan jeg ordne, men vi har ikke ledig time nå, sier hun på telefonen.

Noe senere presiserer hun at filler-injeksjon er noe som hun primært har gjort i Polen, hennes hjemland.

FORNØYDE KUNDER: Kosmetisk lege Borys hjelper her en av sine fornøyde kunder, Tone Britt Mathiassen. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Hun forteller imidlertid at hun tilbyr og markedsfører såkalte «Drakula-behandlinger».

– Ja det er veldig populært, spesielt i USA, der er det vanlig med «G-shot» eller «P-shot».



– Er det noe nordmenn spør etter?

– Folk spør etter det, ja, smiler Borys.

Ulovlig

– Vi har sett markedsføring for filler-behandling i underlivet og genitalier også hos norske klinikker, bekrefter Helen V. Thorbjørnsrud, seniorrådgiver, medisinsk utstyr i Statens legemiddelverk.



Markedsføringen har vært rettet mot både kvinner og menn.

Her er Legemiddelverket krystallklare: Filler-behandling i underlivet er ikke lov. Det er heller ikke lov å markedsføre dette i Norge.

– Vi har sett markedsføring av filler-injeksjon for penisforstørrelse og markedsføring av filler-behandling for å øke volum av ytre kjønnslepper, å stimulere fuktighet og å gjøre vagina smalere, forklarer Thorbjørnsrud.

Thorbjørnsrud har ikke tatt stilling til det Borys tilbyr av tjenester og produkter, men uttaler seg generelt til TV 2.

Lovbrudd

– Hvordan utføres et filler-inngrep i penis og vagina?

– Inngrepet utføres ved at et fyllstoff injiseres under huden. For penisforstørrelse injiseres fyllstoff i penisskaftet. For behandling av kvinnelig underliv er det ofte snakk om injeksjoner i skjedeveggen, inkludert inngrep hvor fyllstoffet injiseres i «G-spot», som markedsføres for å øke seksuell nytelse, forklarer Thorbjørnsrud.

To klinikker i Norge har ifølge Legemiddelverket brutt loven for å ha markedsført kropps-filler-produkter til bruk i «vulva og penis».

I dokumenter TV 2 har søkt innsyn i, kan vi lese at Legemiddelverket konkluderte med at filler-produktene var brukt utenfor såkalt «dokumentert bruksområde» – og dermed ulovlig.

Thorbjørnsrud forteller at det også finnes behandlinger som er fokusert på å øke volum i de ytre kjønnsleppene.

– Det som injiseres er filler-produkter. Fillere består av et gele-aktig stoff som injiseres under huden og bygger volum.

Filler er normalt kjent brukt for å øke volum av lepper og til rynke-behandling i ansikt.

Økt risiko

– Hva er problematisk med å bruke filler-produkter i penis eller vagina?

– Når det tilbys behandling som faller utenfor det filler-produktene er ment eller tiltenkt å brukes til, så finnes det ikke klinisk dokumentasjon på at behandlingen er trygg og effektiv. For mange filler-produkter er det også advart mot injeksjon i kjønnsorganer på grunn av økt risiko for komplikasjoner, forklarer hun.

Det har ikke vært rapportert alvorlige komplikasjoner fra denne type behandling i Norge.

På verdensbasis er det dog rapportert om eksempler på impotens og infeksjon og alvorlige komplikasjoner som resultat av at stoffet skaper blokkasje i blodårer (blodpropp), som i de mest alvorlige tilfellene har medført død, sier Thorbjørnsrud.

«Drakula-behandling»

– Andre eksempler på kosmetiske injeksjonsbehandlinger som vi har observert markedsføring for, men som faller utenfor vårt tilsynsområde, er PRP, eller «Drakula-behandling» til underlivet.

Såkalt «Drakula-behandling» er en behandling som innebærer injeksjon av «blodplateberiket plasma» som lages fra pasientens eget blod.

Borys har jobbet med estetisk medisin siden 2016. Hun jobber i en bransje som vokser fort og som nå følges med argusøyne.

Nylig fortalte TV 2 om en rekke skjønnhetsklinikker som ble tatt for flere og omfattende markedsføringslovbrudd. I alt 40 klinikker har nylig fått skriv fra tilsynene og blir bedt om å rydde opp.

Lovbrudd

Også Borys har markedsført tjenester og produkter ulovlig. Hun er nærmest sjokkert når TV 2 forteller henne at hun bryter loven på en rekke punkter.

– Jeg beklager, men det visste jeg ikke, sier Borys.

BEKLAGER: Kosmetisk lege Ilona Wolanska Borys blir både overrasket og sjokkert når TV 2 forteller henne om alle lovbruddene. Kort tid etter slettet Borys en rekke av omstridte bilder og tekst. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Overfor TV 2 peker tilsynsmyndighetene på flere konkrete lovbrudd ved markedsføringen til Borys:

– Det er reklame for botulinumtoksin på nettsider og Instagram. Det er ikke lov med reklame til allmennheten for reseptpliktige legemidler, forklarer seniorrådgiver Christel Nyhus i Legemiddelverket.



Det er også forbudt med reklame for bruk av legemidler utenfor godkjente bruksområder. Begge tilfeller er i strid med Legemiddelforskriften, forklarer Nyhus.

Utenfor godkjent bruk

Botulinumtoksin, eller såkalt Botox, har svært begrenset område hvor en lege lovlig kan benytte dette.

Nyhus peker på prislisten til Borys og sier at flere av tilbudene som er ramset opp er utenfor såkalt godkjent bruksområde:



ADVARER MOT BIVIRKNINGER: For behandlinger utenfor godkjent bruksområde vet vi lite om bivirkninger, risiko og langtidseffekter forteller seniorrådgiver Christel Nyhus i Legemidelverket. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

I e-post til TV 2 skriver Nyhus:

«Følgende tilbud er utenfor godkjente bruksområder for botulinumtoksin: Korrigere nese, smil, øyenbryn-løft, lipflip, gummy smile, marionette linjer, rynker over munn, lipflip, babybotox, masseter, tanngnissing, hals – rynker, nefretiti lift og svette behandling.»

– For behandlinger utenfor godkjent bruksområde vet vi lite om bivirkninger, risiko og langtidseffekter. Det er også alvorlig at reklamen er på Instagram, en plattform hvor det er mye barn, forklarer Nyhus.

«Gummy smile»

Også Helsetilsynet har sett på Instagram-profilen til Borys og konkluderer med at den har mye ulovlige før- og etterbilder. Også etterbilder alene, som Helsetilsynet også anser som ulovlig.

– På nettsiden er det brukt negative verdiladede begreper i markedsføringen som «gummy smile», «marionette linjer» og «sinnarynke», i strid med forskrift om markedsføring av kosmetiske inngrep § 4 første ledd, forklarer seniorrådgiver Karen Pareliussen i Statens helsetilsyn.

KONSTATERER LOVBRUDD: Seniorrådgiver Karen Pareliussen i Helsetilsynet slår fast at flere sider av markedsføringen til Borys er ulovlig. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

– Ellers på Instagram finner jeg sitater som «Life is short. Buy the lips», «Botox is always an option», «Science has proven you can find happiness in a bottle .. of Botox».

– Dette er i strid med kravet om at markedsføringen skal være saklig og nøktern, sier Pareliussen og viser til helsepersonelloven § 13.

– Typisk eksempel

– Dette er et typisk eksempel på det vi også så i tilsynsaksjonen vi nylig hadde, altså en klinikk med mange lovbrudd med tanke på markedsføringen, konkluderer Ingrid Aas, overlege ved Statens legemiddelverk.

MÅ RYDDE OPP: Ingrid Aas, overlege, ved Statens legemiddelverk mener skjønnhetsbransjen nå må rydde opp. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

Hun mener bransjen må skjerpe seg.

– Ja, nå forventer vi at bransjen setter seg inn i regelverket og rydder opp i egen praksis

Skal rydde opp

Borys lover å rydde opp, og allerede få timer etter at TV 2 har vært innom, har legen fjernet mange av ulovlighetene fra ulike sosiale medier.

Borys sier hun har trodd hun fulgte regelverket og at hun som seriøs aktør nå vil rydde opp.

– Vi har vært av en oppfatning at vi har forholdt oss til det gjeldende regelverk i vår bransje. Vi har, etter at myndighetene forbød å reklamere med før- og etterbilder, ikke gjort dette, slik vi har tolket regelverket, forklarer Borys.

Etter at TV 2 har gjort henne oppmerksom på lovbruddene, sier hun at hun vil ta kontakt med lovgivende myndigheter for å få klarhet i regelverket.

– Vi vil i denne prosessen søke veiledning, slik at vi får endret der vi har gjort feil. Vår målsetning er å følge alle myndighetskrav som kreves for å drive vår virksomhet, sier Borys, som understreker at hun ønsker å operere seriøst.

Reddet pasient

Midt under intervjuet dukker Tone Britt Mathiassen opp på klinikken. Hun er en av de faste kundene til den polske legen.

– Hun er seriøs, og jeg er takknemlig for at Borys avdekket farlig hudkreft. Hennes årvåkenhet kan ha reddet mitt liv, forteller Mathiassen til TV 2.



FORNØYD KUNDER: Tone Britt Mathiassen er fornøyd med behandlingene hun får hos Borys og mener legen er både dyktig og seriøs. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Mathiassen forstår samtidig at myndighetene ønsker at bransjen rydder opp:



– Utviklingen er skremmende. Veldig unge mennesker får utført behandlinger, og det er uheldig og viktig at myndighetene tar dette på alvor, sier hun til TV 2.

Mathiassen mener det er trygt å kjøpe tjenester hos Borys.

– Hun har masse sertifikater, og når jeg er 59 år gammel, tenker jeg det er helt ok å kjøpe tjenester som gjør at jeg føler meg litt mer vel, smiler Mathiassen.