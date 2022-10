Tilbyr dette gratis for å friste hyttekjøpere

Hyttesalget stuper kraftig. Nå tar aktørene i bruk nye grep for å lokke til seg kjøpere.

Med et urolig marked der strømprisen går til himmels, og både renta og konsumprisindeksen er høy, er det mange som ikke tør å investere.

Dette ser man svært tydelig på salget av nye fritidsboliger, som nå er under halvparten av hva det var på samme tid i fjor.

Michael Berggren er daglig leder i Smarte Hytter AS, og har drevet i hyttebransjen siden 2009.

Han har aldri før opplevd at hyttemarkedet er så stille som nå.

– Vi ble tvunget til å finne på noe nytt, for å trekke til oss kjøpere, sier Berggren til TV 2.

Tilbyr dette gratis

Både han og andre i markedet har den siste uken tatt i bruk nye grep for å lokke til seg hyttekjøpere.

De tilbyr nå en privat strømstøtte eller gratis varmepumpe til dem som kjøper nye hytter.

– Vi har aldri opplevd et så labert marked og så stor usikkerhet blant hyttekjøpere. Så ble dette en løsning for å prøve å trygge kjøperne, sier Berggren.

STILLE MARKED: Det er stille dager på Nisser hyttefelt i Treungen om dagen. Foto: Theo Aasland Valen / TV 2

Berggren og kollegene i Smarte Hytter har nå fem hytter ute for salg ulike steder i Telemark, hvor de tilbyr strømstøtte eller gratis varmepumpe.

De har ennå ikke sett noen effekt, da det bare er én uke siden de begynte med strømstøttetilbudet.

Den private strømstøtten, som de tilbyr hyttekjøpere, kommer til å koste dem rundt 70 000 til 80 000 kroner per hytte.

– Mange drømmer om hytte, men svært mange sitter nå på gjerdet når det er så stor usikkerhet med høye strøm- og matpriser, stigende rente og krig, sier Berggren.

Støtte i ett år

Mandag lå det 16 fritidsboliger ute på Finn.no som var merket med strømstøtte da TV 2 sjekket.

Fakta: Salg av fritidsboliger Salget av nye fritidsboliger hittil i år er 56 prosent under samme periode i 2021.

Antall solgte nye fritidsboliger i siste tolvmånedersperiode er 3 976 enheter.

Dette er 52 prosent under forrige tolvmånedersperiode.

Igangsetting av nye fritidsboliger hittil i år 5 prosent under første halvår 2021. Kilde: Boligprodusentene og Prognosesenteret

Eiendomsmegleren Leinæs & Partners er én av aktørene som tilbyr hytter med privat strømstøtte – i ett år etter overtakelse.

Daglig leder og eiendomsmegler Thomas A. Østmo sier at de har begynt å tilby dette for å fjerne noe av usikkerheten blant kjøperne.

– Vi ser på trafikken på annonsene at lysten til å eie egen hytte er der. Men høye strømpriser og en usikker verden gjør folk usikre. Privat strømstøtte er derfor et verktøy for å fjerne noe av usikkerheten, og tilby økt forutsigbarhet og trygghet, sier Østmo.

Kraftig fall

Senioranalytiker Bjørn-Erik Øye i Prognosesenteret melder om et kraftig fall i nybyggsalget av fritidsboliger.

– Sammenlignet med samme tid i fjor er det et fall på nærmere 60 prosent. Det var ventet en motreaksjon etter rekordåret i fjor, men dette er en kraftigere nedgang enn vi hadde forventet, sier Øye.

Også de økte råvareprisene gir økte priser på nybygde fritidsboliger, som også spiller inn på totalbildet.

NEDGANG: Senioranalytiker Bjørn-Erik Øye sier at salget av nye fritidsboliger nå er under halvparten av samme tid i fjor. Foto: Prognosesenteret

Øye ser en stor usikkerhet og pessimisme blant det norske folk, noe som fører til at mange ikke tør å kjøpe.

– Kjøperne har satt seg solid til rette på gjerdet, og her kommer de nok til å sitte en stund, sier analytikeren.

Han ser heller ikke noen lysning i markedet, i alle fall ikke før vi er kommet godt uti 2023.

– Hva tenker du om at det tilbys privat strømstøtte og gratis varmepumpe til hyttekjøpere?

– Det er på tide. Hytteprodusentene burde ha skjønt at de skulle ha begynt med dette for lenge siden, sier senioranalytikeren.

– Sløve hytteeiere

Men han retter ikke bare pekefingeren mot hytteutbyggere og meglere, men også mot hytteeierne.

– Hytteeiere, inkludert meg selv, har vært alt for sløve til å skru ned varmen i hyttene og satt inn energisparende tiltak, sier Øye.

Han mener at vi har hatt det veldig bra veldig lenge, med lave energikostnader. Og nå er vi nødt til å omstille oss.

– Vi har hatt en energisituasjon som vi aldri får tilbake.

Analytikeren mener at han burde ha byttet ut panelovnene på hytta med varmepumpe, senket innetemperaturen og begynt med fjernstyring av varmen.

– Jeg satte først inn disse tiltakene nylig. Jeg burde ha gjort det for lenge siden.