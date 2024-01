Tilbringer ekstremvær-natten i båt: – Veldig skummelt

UTSATT: Bildet er tatt inne i seilbåten til Hannah like før uværet Ingunn kommer på besøk. I natt kan det bli litt mer spennende enn det burde være å bo i båt i Trondheim. Foto: Privat

Hannah Hoven (28) sa nei til å sove i en varm og trygg seng. I stedet skal hun sove i båten på kaia i Trondheim – et av stedene det er varslet dårligst vær.

Hannah Hoven (28) er blant dem som er ekstra værutsatt nå som ekstremværet «Ingunn» lager leven langs norskekysten.

Ikke bare fordi hun bor i værutsatte Trondheim, men fordi hun bor i en seilbåt.

– Det hadde vært grusomt om noe skulle skjedd med båten. Men det vil jeg ikke se for meg, forteller Hoven til TV 2.

SOMMER: Det er første vinteren Hannah bor i båt. I sommer var det bare fine dager og netter om bord i seilbåten Lilja. Foto: privat

Nidaros omtalte saken først.

Første vinteren

28-åringen er en tysk mastergradsstudent som har bodd i båten sin «Lilja» siden sommeren 2023.

Selv om hun har eid båten i tre år, er dette den første vinteren hun bor i båten.

Hittil har tyskeren hatt fine dager og netter på vannet, og verken minusgrader, vind eller snø har skapt problemer.

Nå er Hoven derimot forberedt på at det røde farevarselet for vind og de høye bølgene kan skape trøbbel både for henne og båten.

– Været er ikke så ille foreløpig, og jeg har en god plassering på kaia.

Likevel er hun godt klar over at værvarselet viser at vinden skal endre retning i løpet av natten.

– Hvis det skjer er jeg ikke så godt beskyttet lenger, forteller hun.

TRØNDELAG: Stormsenteret herjer i Trøndelag og vil bevege seg oppover mot Nordland utover natten. Foto: NOAA

Høy lyd

Hannah Hoven forteller at hun har gjort flere forberedelser for å møte natten best mulig.

– Jeg har fjernet alt som ligger løst for å hindre at noe skal bli ødelagt, og puttet på ekstra fendere.

Hoven forteller at det er relativt høyt støynivå inne i båten.

– Jeg vil ikke se for meg scenarioer der noe skjer med enten meg eller båten. Det er mitt lille hus, og jeg håper vi får flere eventyr sammen.

Hoven forteller at været skifter raskt, og at det kan bli stressende hvis det fortsetter slik utover natten.

– Når jeg hører høye lyder, er det litt skummelt. Det blir nok ikke så mye søvn i natt tenker jeg, forteller hun.

KLAR: Hannah har sikret løse gjenstander, og nå er det bare å håpe på at det går fint gjennom natta. Foto: privat

– Jeg har aldri opplevd så ekstremt vær som dette i båten før.

Tidligere i dag skrev TV 2 en sak om at klimaforsker Reidun Gangstø og statsminister Jonas Gahr Støre at det kommer til å bli mer av ekstremvær som «Ingunn». Grunnene kan knyttes til klimaendringer, hevder Støre.

Hannah Hoven skriver for tiden en mastergrad om dette temaet, og skremmes av utviklingen.

– Jeg har stor respekt for naturen, og det er veldig skummelt å se at dette ekstremværet blir vanligere og vanligere, sier hun og legger til:

– Det er ekkelt å oppleve det så tett på kroppen.

Sender ut varsel

Til Nidaros sa maritim leder Bjørnar Horsgård at havna sender ut varsel til alle som leier eiendom og har parkeringsplass i regi av Trondheim havn.

– Det går på at de må sikre løse gjenstander og sluker, og ha dører og porter igjen.

I tillegg forteller han til avisen at båtene som ligger til kai blir fulgt opp ekstra, og at mesteparten av dem er store båter.

Horsgård opplyser også at to hurtigruter kommer til å legge seg til kai og søke ly på havna i Trondheim.