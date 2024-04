Tilbake i grotten etter nesten fire år

BEFARING: Med utstyr fra kriminalteknikk avdeling viste representanter fra politi og brannvesenet fram åstedet for retten tirsdag Foto: Christian Roth Christensen/ TV 2.

BORGARTING LAGMANNSRETT (TV 2): Ankesaken mot de to mennene som ble dømt til fengsel etter «grottefesten» i Oslo er i gang. På rettens første dag vender partene tilbake til åstedet.

Det er mørkt, tomt og fuktig i det gamle tilfluktsrommet på St. Hanshaugen i Oslo.

Her har det ikke vært mennesker på lang tid.

På sensommeren i 2020, midt under koronapandemien, var opp mot 200 unge mennesker samlet her. Det fikk alvorlige konsekvenser.

Mer enn tre og et halvt år etter den mye omtalte «grottefesten» i Oslo, er de tiltalte igjen tilbake på åstedet.

ÅSTEDET: Den gamle tilfluktsrommet ble brukt som festlokale for flere hundre mennesker i 2020. Det fikk alvorlige følger. Foto: Christian Roth Christensen/ TV 2

Retten på befaring

To menn i slutten av 20-årene er igjen på tiltalebenken etter den mye omtalte «grottefesten» i Oslo.



Mennene ble i 2023 dømt til fengsel, og til å betale erstatning til to fornærmede i Oslo tingrett.



Det mest alvorlige tiltalepunktet var grov uaktsom forgiftning av allmennheten.

Nå behandles saken på nytt av Borgarting lagmannsrett.

Befaringen i grotten skjer i rettens første dag. Dommerne, forsvarerne og påtalemyndigheten besøker alle åstedet tirsdag ettermiddag.

FIKK OMVISNING: Rettens aktører kom tett på åstedet tirsdag. Foto: Christian Roth Christensen/ TV 2

De skal få et inntrykk av hvordan forholdene var under skandalefesten, da 26 mennesker fikk kullosforgiftning.

I de trange og dype gangene er det bekmørkt, og sakkyndige fra brannvesenet og politiet viser retten hvor festen utspilte seg - og hvor folk ble funnet bevisstløse.

Ble forgiftet på fest

«Grottefesten», som fant sted i et tilfluktsrom på St. Hanshaugen i Oslo sensommeren 2020, fikk dramatiske følger.



Opp til 200 mennesker deltok på en hemmelig rave-fest inne i tilfluktsrommet.

Et dieselaggregat, som var plassert innerst i lokalet holdt liv i lys- og lydanlegg i grotten.

Aggregatet slapp ut giftig karbonmonoksid, og etter hvert begynte gassen å spre seg rundt i i lokalet.



Rommet hvor aggregatet sto, var opprinnelig atskilt med plast og lim. Denne barrieren ble etter hvert brutt, og festdeltakere trakk inn i rommet hvor aggregatet slapp ut gass.

PLASTRESTER: Bak denne døren var aggregatet plassert. Rommet var forseglet med plast og lim. Foto: Christian Roth Christensen/ TV 2

Gassen gjorde at flere mistet bevisstheten og måtte reddes ut i friluft.



26 personer endte på sykehus med kullosforgiftning etter festen. To personer fikk alvorlige, varige skader. De har status som fornærmede i saken.



Over 50 personer oppsøkte også legevakten, ifølge statsadvokat Bård Thorsen.

GROTTE: Helt innerst i tilfluktsrommet, i dette rommet, var aggregatet plassert. Foto: Christian Roth Christensen/TV 2

Aggregat blir viktig

De to tiltalte ble i Oslo tingrett dømt til fengsel i ett år og seks måneder hver.

I tillegg ble de to dømt til å betale 250.000 kroner i erstatning til de to fornærmede.

Også denne gangen er de to mennene tiltalt for flere brudd på straffeloven, og på brann- og eksplosjonsloven.

Et sentralt spørsmål er i hvilken grad de tiltalte kan knyttes til det store dieselaggregat som ble brukt.

– Spørsmålet her er om de tiltalte har deltatt i beslutningen om plasseringen av aggregatet, en handling som har forårsaket fare for forgiftning, sier statsadvokat Bård Thorsen i lagmannsretten.

Han la trykk på at aggregatet var merket med en advarsel mot å bruke det på et innelukket område.

AKTOR: Statsadvokat Bård Thorsen representerer påtalemyndigheten i ankesaken. Foto: Christian Roth Christensen/ TV 2

Erkjenner delvis straffskyld

Overfor lagmannsretten erkjenner de tiltalte ikke straffskyld for brudd på straffeloven.

De mener de ikke har forårsaket kullosforgiftning, og de mener de ikke kan straffes for å ha fremkalt allmenn fare for liv og helse.

De tiltalte erkjenner imidlertid delvis straffskyld for brudd på brann- og eksplosjonsloven. Loven omfatter også «andre ulykker».



Mennene erkjenner å ha arrangert fest i grotten, uten å ha opplyst brannvesenet, og for ikke å ha forebygget brann.



– Min klient erkjenner å ikke ha forebygget brann, selv om det ikke skjedde. Han erkjenner ikke straffskyld for å ha unnlatt å forebygge en ulykke, sier advokat Marit Lomundal Sæther i Borgarting lagmannsrett.



Hun forsvarer en av de tiltalte.

Påtalemyndigheten mener mennene ikke opptrådte aktsomt nok for å forhindre en ulykke.

BEKMØRKT: Tilfluktsrommet på St. Hanshaugen har ikke noe naturlig lys. Uten politiets lyskastere er det vanskelig å se noe som helst. Foto: Christian Roth Christensen/ TV 2.

– Har tatt lang tid

Påtalemyndigheten har anket straffeutmålingen.

– Man syntes straffen var satt for lav i tingretten, sier statsadvokat Thorsen til TV 2.

Forsvaret har anket både skyldspørsmålet og straffeutmålingen.

– Det er spørsmålet om allmenn forgiftning som blir viktigst. Vi mener det ikke finnes ansvarsgrunnlag, sier advokat Ida Andenæs, som forsvarer den ene mannen til TV 2.

Forsvarene legger vekt på at saken har vært en belastning for de tiltalte over tid.

De to var henholdsvis 24 og 25 år gamle da festen skjedde. Når ankesaken går i lagmannsretten er de blitt 28 og 29 år gamle.

– De har ventet halve 20-årene sine på avgjørelsen om de er straffskyldige og erstatningspliktige, sier Sæther.

Hun understreker at de tiltalte er lei seg for det som har skjedd.

– Min klient mener hendelsen er tragisk. Han risikerte også sitt eget liv for å få folk ut av tilfluktsrommet, sier Sæther.

Ni dager i retten

Det er satt av ni dager til ankesaken i Borgarting lagmannsrett. I løpet av den perioden skal både de tiltalte, de fornærmede og vitner forklare seg på nytt.

– Det blir viktig å høre de tiltaltes forklaring, og hva de svarer på spørsmålene vi har til dem, sier Thorsen til TV 2.

I tillegg skal flere sakkyndige gi retten innsikt i blant annet brannfare og helserisiko.