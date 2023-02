Tilbake etter 50.000 år

– Akkurat i dag er den på sitt nærmeste, forteller Per Barth Lilje.

Han er professor og instituttleder ved institutt for teoretisk astrofysikk på Universitetet i Oslo, og sier det vil være mulig å observere den sjeldne kometen i Norge.

Kometen, som har fått navnet «C/2022 E3 (ZTF)», går i en lang bane og kommer nå innom vårt indre solsystem i bare noen måneder.

Det er hele 50.000 år siden sist den passerte planeten vår. Da var vi midt i siste istid.

Synlig i bare noen dager

På reisen sin gjennom solsystemet kommer kometen til å være på sitt nærmeste jorden det neste døgnet, omtrent 42 millioner kilometer unna.

KOMETEKSPERT: Professor og instituttleder ved UiO, Per Barth Lilje. Foto: Universitet i Oslo

Det tilsvarer omtrent en tredjedel av avstanden mellom jorden og solen, og man vil så vidt kunne se den med øyet, men best med en prismekikkert, ifølge Lilje.

– Den er så nær jorden at vi kan se den med det blotte øyet i bare noen dager, og den er ganske nær Nordstjernen, mellom Nordstjernen og Karlsvognen.

Spesiell farge

Lilje forklarer at kometer er store samlinger av is, støv og stein, og at noen av dem går i lange baner rundt solen slik at det går tusener av år mellom hver gang de er nær solen.

– Når kometen kommer nær solen, vil isen smelte og gå over i damp. Da er det halen man kan se, sier han.

Ifølge Lilje er det ikke uvanlig at kometer går i så lange baner, men at det i dette tilfellet er fargen som er fascinerende.

– Fargen er spesiell, fordi den er veldig klar og grønn. Grønnfargen kommer sannsynligvis av karbonmolekyler i kometen, sier han.

GRØNN FARGE: Kometen ble oppdaget av astronomer ved "Zwicky Transient Facility" i California tidlig i mars 2022. Foto: Dan Bartlett

Disse kan være heldig

Ifølge vakthavende meteorolog i StormGeo, Olav Erikstad, er sjansene for å få et glimt av kometen størst på Sør- og Østlandet natt til tirsdag og tidlig tirsdag morgen.

Erikstad sier også at været i Nordland stort sett ser greit ut, men at det er få steder i landet som har helt klart vær.

– Både i Trøndelag og på Vestlandet kan man ha flaks dersom det blir delvis halvskyet, sier han.

Erikstad forteller at man kanskje også kan få sett noe i Troms og Finnmark.

Neste gang om 50 000 år

Lilje forteller at kometens størrelse trolig er ganske vanlig.

– Den faste kjernen til kometer er oftest i størrelse fra noen hundre meter til noen titalls kilometer. Gasskyen rundt dem og halen er veldig mye større, tusener av kilometer, sier han.

Hvordan verden vil se ut neste gang kometen «C/2022 E3 (ZTF)» kommer på besøk er umulig å si, sier Lilje.