Til uka kommer møkkaværet - men disse strømkundene kan juble

VÆRSKIFTE: Mandag og tirsdag neste uke blåser varme vinder inn fra sør. Det gir et kraftig værskifte for store deler av Sør-Norge. Foto: Skjermdump / Windy.com

Er du av typen som er svak for kulda? Da har meteorologen en dårlig nyhet til deg.

Vinterværet som har bredt seg over landet vårt den siste tiden, er i ferd med å forsvinne.

Mandag blir det et enormt værskifte, med plussgrader over hele Sør-Norge.

– Deler av Vest-Norge kan få opp til 10 plussgrader. På Østlandet kan det bli 2-3 grader på det laveste, sier vakthavende meteorolog i Storm, Roar Teigen.

SØRPE: Snøen blir byttet ut med sludd og regn neste uke. Foto: Thomas Winje Øijord / NTB

Årsaken er at varm vind fra Azorene i Atlanterhavet sniker seg på.

– Det er uvanlig med denne store endringen fra skikkelig kaldt til kjempemildt løpet av bare 24-36 timer, sier Teigen.

– Speilglatte veier

Når temperaturene stiger så mye, byttes snøen ut med sludd og regn.

Teigen forklarer at man må høyt til fjells for å finne snø. Langs kysten må du fram med sydvesten.

– Det blir regn i hele Sør-Norge på mandag. Snøen blir sørpe, og det kan fort bli underkjølt, sier meteorologen.

Nord for Trøndelag holder minusgradene seg derimot fast.

– Det blir ikke så milde luftmasser i Nord-Norge, sier Teigen.

HÅLKEFØRE: Det er stor sjanse for underkjølt regn til uken. Meteorologen ber folk om å la bilen stå. Foto: Terje Pedersen/NTB.

Han fraråder folk i sør å begi seg ut i trafikken på mandag og tirsdag. Særlig fjellet bør du holde deg unna.

– Det bli speilglatt mange steder. Det beste er ikke å kjøre. Har du planlagt å kjøre over fjellovergangene på mandag, dropp det.

Gladnyhet om strømprisene

Sprengkulda har ført til rekordhøye strømpriser over store deler av Norge.

ANALYTIKER: Kraftanalytiker Sondre Heggheim i StormGeo bringer gode nyheter om strømprisene. Foto: Privat.

Men når været blir mildere, går forbruket ned. Og med det synker prisene.

– Det blir definitivt mye rimeligere strøm neste uke. Og det kommer til å holde seg over jula også, sier kraftanalytiker i StormGeo, Sondre Heggheim.

Han forteller at snittprisen i hele Norge neste uke kan bli 55 prosent lavere enn denne uka.

Heggheim får støtte fra strømanalytiker Tor Reier Lilleholt i Volue Insight.

– Gjennom helgen vil det bli en dramatisk endring i forbruket. Da blir det mindre behov for den dyreste vannkraftproduksjonen, sier han.

Lilleholt forklarer at det er særlig sammenheng mellom temperaturen ute og strømprisene.

I Norge varmer vi opp bygningene våre i stor grad med elektrisitet. Det skiller oss fra andre land, som bruker hovedsakelig andre energikilder.

Når alle fyrer med strøm i minusgradene, øker prisene kraftig.

STRØM: Mildere vær gir billigere strøm. Foto: Jan-Petter Dahl / TV 2

Lilleholt understreker at mange ikke vil merke så stor forskjell på selve strømregningen med det første. Det er fordi strømstøtten tar mesteparten av kostnaden.

– Men for en hytteeier eller næringsdrivende har det veldig mye å si, sier han.

For mange kan være snakk over to kroner lavere per kilowattime neste uke, ifølge Lilleholt.

ANALYTIKER: Tor Reier Lilleholt mener mildværet er særlig godt nytt for de som ikke mottar strømstøtte. Foto: Håvard Smeland / TV 2

Garanterer ikke hvit jul

Det kommende mildværet gjør det vanskelig for meteorologen å garantere snø til julefeiringen for alle.

Det til tross for at minusgradene er ventet å returnere før Sølvguttene synger julen inn.

– Det blir skikkelig møkkavær. Det ødelegger mye for dette flotte vinterværet og julestemningen, sier Roar Teigen.

HVITT: Meteorologen kan ikke garantere en hvit jul ved kysten i Sør-Norge. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2

Han forteller at folk ved kysten må forberede seg på en bar jul.

– Men hvit jul er veldig sannsynlig i mesteparten av Nord-Norge, i Innlandet og på fjellet på Østlandet.