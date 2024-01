Til kamp for lokalsykehus: – Tror flertallet tar til vettet

«Vi har ingen å miste. Det er ingen skam å snu»

«De handler om trygghet. Det handler om å leve.»

Under emneknaggen #helsenord renner det mandag inn støtteerklæringer, protester og historier. Lokalbefolkningen i spesielt Lofoten og Narvik kjemper nå for å beholde dagens akuttilbud ved sitt lokalsykehus.



Tirsdag skal styret i Helse Nord ta stilling til om forslag til endret oppgavefordeling i helseregionen skal ut på høring.

Støtteforeningene for sykehusene i Lofoten, Vesterålen, Harstad og Narvik er nå bekymret for at styret i Helse Nord skal fatte et vedtak som ikke hjelper på situasjonen helseforetakene i landsdelen nå står overfor.



– Vi er veldig spente og ber derfor styret i Helse Nord om å ta ansvar og avvise forslag til omstillingene som administrerende direktør legger frem på styremøtet 9. januar, sier Are Johansen for ressursgruppen for Lofoten sykehus.

KOKER: Mandag renner det inn med protester og historier på sosiale medier i forkant av styremøtet i Helse Nord. Foto: Roy-Arne Salater / TV 2

Ber styret snu

Forslagene som har skapt mest støy, kom fra en arbeidsgruppe i Helse Nord som foreslo å fjerne akuttfunksjonen ved de to sykehusene.

Det er administrerende direktør Marit Lind som har lagt fram anbefalingene styret skal ta stilling til tirsdag. Hun sier at administrasjonen har merket seg kloke innvendinger og konstruktive innspill som har formet anbefalingene, og det står nå at Narvik og Lofoten vil ha akuttfunksjon i indremedisin som i dag.

Det vil i så fall bety at en del planlagt indremedisinsk behandling vil fortsette som før, mens akutt traumebehandling flyttes til henholdsvis Harstad og Vesterålen.

– Er ikke dette en liten trøst og delseier?

– Nei, det er det ikke. Man vil fortsatt legge ned akuttkirurgi og mulighetene for nødkeisersnitt i Lofoten, sier Johansen.

I en felles uttalelse fra de fire ressurs- og støttegruppene heter det at:

«Prosessen har også vist en manglende evne til samarbeid med kommunene og med de ansatte. Administrasjonen i Helse Nord har langt på vei definert lokalsykehusene og øvrige helsetilbud utenfor UNN og Nordlandssykehuset i Bodø som en hovedårsak til problemene. Vi mener at løsningen ligger i et tettere samarbeid innenfor eksisterende struktur».

– Men tror dere virkelig at styret i Helse Nord kommer til å snu?

– Ja, vi tror at flertallet av styremedlemmene tar til vettet og aviser forslaget om nedleggelser av akuttfunksjonene.

Gruppene ber spesielt styret om å ta til etterretning advarslene fra generalsekretæren i Luftambulansetjenesten.

– Han sier at ett av ti helikopteroppdrag hindres på grunn av været og er klar på at luftambulansetjenesten ikke kan erstatte akuttfunksjoner, sier Johansen.

MØTTE PROTESTER: Helseminister Ingvild Kjerkol ble møtt av demonstranter med fakler da hun ankom Gravdal sykehus i Vestvågøy kommune i Lofoten i desember. Foto: Gustav Fauskanger Pedersen / Avisa Lofoten

– Vi må ha endringer

Brukerutvalget i helseregionen er for at forslagene sendes ut på høring.

Leder av brukerutvalget Knut Georg Hartviksen forklarer det slik:

– Vi ser hva som skjer. Ventelistene øker. Flere venter på flere typer behandling. Slik kan vi ikke ha det.

– Vi må ha endringer, sier han.

Hartviksen viser til at det er fraflytting i regionen, færre fødsler, flere eldre og færre som søker seg til helsefaglige utdanninger.

– Da må vi finne nye og bedre løsninger for å behandle flere.

Han understreker at brukerutvalget ikke har tatt stilling til alle forslagene, men synes at samfunnet må få si sitt.

– Hvis vi bare avslutter denne prosessen nå, så blir det bare eskalerende problemer, sier Hartviksen.

Derfor må Helse Nord kutte: Helse Nord har tidligere uttalt at driften i helseforetaket ikke er bærekraftig, og at man heller ikke kan tilby et likeverdig helsetilbud til alle pasienter i Nord-Norge uten å ta grep.

Derfor har Helse Nord fått i oppdrag fra helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) om å se på hele sykehusstrukturen i Nord-Norge på nytt. En endelig plan skal vedtas av styret i Helse Nord først i slutten av april, etter at alle høringsinnspillene er vurdert.

Venter tøft møte

I styrepapirene kommer det frem at det fortsatt er en del usikkerhet knyttet til hvor stor effekt de omdiskuterte endringene vil ha på økonomi og rekruttering. «Selv de mest personell- og økonomi besparende alternativene som har vært diskutert i utredningen, vil ikke sikre nødvendig bærekraft framover.», skriver Lind.



Det er tre utfall av tirsdagens styremøte: 1) anbefalingene sendes ut på høring. 2) De sendes ut på høring, men med noen tilføyelser eller endringer fra styret. 3) Prosessen stoppes.

GITT SINE ANBEFALINGER: Administrerende direktør Marit Lind har gitt sine anbefalinger til styret i Helse Nord. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

Foreløpig har kun de tre konserntillitsvalgte i styret flagget sin klare motstand til å sende planene om ny oppgavefordeling ut på høring.



Etter det TV 2 forstår er det flere styremedlemmer som vil gå åpne inn i det som ventes å bli et tøft heldagsmøte, men mange mener styret er forpliktet av flere tidligere vedtak til å fortsette prosessen.

Styret i Helse Nord er attpåtil på valg, og et nytt styre vil bli offentliggjort 15. januar, varsler Helse- og omsorgsdepartementet.

OPPNEVNER NYTT STYRE: Helse- og omsorgsminister, Ingvild Kjerkol (Ap) Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Styreleder Renate Larsen har ikke villet kommentere saken før tirsdagens styremøte.

Møte avholdes mellom klokken 08.00 og 16.00 i Tromsø tirsdag.